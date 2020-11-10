Болельщики уверены, что на пьедестале этапа Кубка России в Казани оказались только ученицы Тутберидзе. Что вообще происходит?

«Плющенко удачно купил Трусову». И кого Саше благодарить за лучший результат в карьере?

Этап Кубка России в Казани стал настоящим бенефисом Александры Трусовой. Феноменальная Русская ракета «привезла» ближайшей сопернице более 20 баллов, получила наивысшие оценки за карьеру и впервые на взрослом уровне обыграла лучшую фигуристку прошлого сезона Алёну Косторную.

Но даже после такого оглушительного успеха многие болельщики не восторгаются уникальным талантом Трусовой, а спорят, кому же стоит поставить в заслугу её потрясающие четверные прыжки и запредельные ошибки.

И кого теперь Саше благодарить за выдающуюся победу и лучший результат в карьере?

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«Трусова сделала правильный выбор тренера»

Русская ракета показала самое мощное выступление с момента прошлогодних этапов Гран-при и заслужила свой момент славы. Оценки Трусовой оказались даже выше мирового рекорда, а её результат выглядит очень внушительным даже без бонусных баллов. Пока Саша с Плющенко опаздывали на поезд, «инстаграм» «Ангелов Плющенко» отчитывался об успехах фигуристок академии. И, естественно, поклонники тут же засыпали фигуристку поздравлениями.

— Саша — неудержимая покорительница квадов! Восторг! Евгению Викторовичу, Дмитрию, Сергею огромная благодарность за прекрасную работу!

— Очень изменилась! Столько из неё команда Плющенко вытащила нежности и красоты женственной!

— Саша великолепна! И здорово прибавила под руководством новых тренеров! Умница наша, только вперëд!

— Всё же Саша сделала правильный выбор тренера! Видно, что работаете. Элементы стали чище, прыжки чётче. Главное не сбавлять темп и не терять цели.

— Саша нереально «плюсанула» и в технике, и в скольжении. И главное, её любят, и хранят, а не выбрасывают, как отработанный материал просто потому, что и так много… Очень рада за Сашу. И спасибо Евгению Викторовичу, что смог разглядеть этот алмаз и дотачивает его.

— Саша, конечно, похорошела, появилось больше энергии и уверенности. Пусть этот бриллиант приобретёт изысканную огранку в ваших руках.

Косторная обречена? Почему Плющенко может избавиться от сильнейшей фигуристки мира Каждая неудача Алёны будет портить имидж «Ангелов Плющенко», а побеждать ей просто нечем. Тутберидзе всё просчитала?

Плющенко тоже остался в восторге от выступления Трусовой и создал для неё роскошные условия: «Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой. А она — королева четверных, королева фигурного катания! Думаю, это будет приятным бонусом за её феноменальное катание на этапе в Казани, за её работу».

Фото: РИА Новости

Плющенко снял для Трусовой президентский номер в Казани после опоздания на поезд

Победа Трусовой — заслуга Тутберидзе?

Несмотря на высочайшие баллы и три чистых четверных прыжков, досталась Трусовой и порция критики. Некоторые болельщики считают, что ей стоит отказаться от каскада тройной лутц – тройной риттбергер, который она сорвала два раза кряду. А фанаты Загитовой и вовсе уверены, что лучше Алины этот элемент уже не сделать, а значит, другим и пробовать не стоит.

Сюрприз от Тутберидзе. Почему нестабильная юниорка сорвёт триумф Плющенко в Казани Майю Хромых считают слабейшей фигуристкой «Хрустального». Но даже ей по силам испортить праздник академии Плющенко.

Но самые жаркие дебаты разгорелись даже не из-за ошибок Александры, а вокруг того, кого ей стоит благодарить за впечатляющую победу. Сторонники Этери Тутберидзе уверены, что фигуристка продолжает побеждать на базе, заложенной в «Хрустальном», а Евгений просто пользуется плодами работы бывших тренеров:

Косторная и Трусова показали настоящее фигурное катание. Это вам не шоу с Загитовой Звёздные ученицы Плющенко блестяще выступили в короткой программе, но с трудом опередили юниорку Тутберидзе. Опять судьи?

— Забрал себе уже готовых фигуристок. Что делает с людьми зависть.

— Опять весь пьедестал — ученицы Этери. Как ни крути, а от этого следа уже никуда не деться.

— Плющенко удачно купил Трусову!!! Теперь можно выдавать работу Тутберидзе за свою! Молодец!

— Поздравляем Сашу Трусову с тем, что она сохранила всё то, чему её учила Этери Георгиевна. Плющенко здесь совершенно ни при чём, только снимает сливки!

— Ну не Плющенко же её этому научил!

— И снова весь пьедестал — ученицы «Хрустального». Спасибо за девочек, Этери Георгиевна! Спасибо за ваш труд и профессионализм!

«Перебежчицы катаются на старых запасах»

Читатели «Чемпионата» в основном соглашаются с тем, что основная заслуга принадлежит Тутберидзе. Все прыжки, которые Трусова показала в Казани, она выучила именно в «Хрустальном». Пользователи сердятся, что Евгений взял уже готовых спортсменок и старается заработать тренерский авторитет за их счёт:

— Хватит воровать у Тутберидзе спортсменок!

— Перебежчицы пока катаются на старых запасах, да и то Косторная часть запасов уже растеряла, и это только начало потерь. Трусова, конечно, попрыгунья — не отнять.

— Саша — здорово. Всё, что показала, выучила в «Хрустальном».

— Школа Плющенко к мастерству Косторной и Трусовой никакого отношения не имеет.