«Тамара, ты сядешь в тюрьму». Как великая Москвина помогла Бережной вырваться из рабства

Елена терпела побои бывшего партнёра и отдавала ему все деньги. А после страшного падения заново училась ходить и говорить.

Этап Кубка России в Казани запомнится потрясающей стойкостью великой маленькой женщины. По приезде на турнир легендарная Тамара Москвина узнала о смерти своего мужа, выдающегося тренера Игоря Москвина, с которым прожила в браке более 50 лет. Но, даже несмотря на потерю самого близкого человека, Тамара Николаевна осталась рядом со своими учениками и помогла им занять сразу два призовых места в турнире спортивных пар.

Такая преданность делу и несгибаемая воля Москвиной пробирает до мурашек, но совсем не удивляет. Она всегда жила интересами своих подопечных и делала для них всё возможное и невозможное. А однажды мудрость Тамары Николаевны не только спасла карьеру Елены Бережной, но и помогла фигуристке вернуться к нормальной жизни после тяжелейшей травмы и болезненных отношений с жестоким партнёром.

Совет Москвиной не уберёг Бережную от страшного падения, но, возможно, спас олимпийской чемпионке жизнь.

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«Ты понимаешь, что живёшь в рабстве?»

Талантливая российская фигуристка Елена Бережная строила успешную карьеру в парном катании, выступая вместе с Олегом Шляховым за Латвию. Но сторонний зритель и представить не мог, через что приходится проходить юной спортсменке. До Бережной от Шляхова сбежали семь партнёрш – просто не смогли смириться с буйным нравом парня и его жестоким отношением. С Леной Олег тоже не церемонился: кричал, бил, мог запереть в комнате на целый день. Девочка-подросток рыдала от бессилия и стыдилась обратиться за помощью, но заставляла себя терпеть боль и унижения, считая их своей платой за будущие успехи.

«Сначала бил, чтобы не видел никто, и прощения просил. А когда начали выигрывать на крупных соревнованиях, будто с ума сошёл. Стоило допустить ошибку, он заводился с места в карьер, орал, набрасывался с кулаками. Есть люди вокруг нас, нет – ему было уже всё равно», — вспоминала Бережная.

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В 1994 году пара переехала в Санкт-Петербург для работы с Москвиной, и это решение во многом определило судьбу Бережной. Постепенно Лена стала сознавать, что её отношения с партнёром далеки от нормальных. Чуть ли не все коллеги и тренеры советовали ей уйти от Шляхова, а глубже всего фигуристку тронули слова Москвиной: «Лена, ты понимаешь, что живёшь в рабстве и никаким другим словом это не называется? Да, страшно остаться без пары. Но может быть, лучше совсем без партнёра, чем с таким?».

Жёсткие слова Москвиной достигли цели. Бережная действительно жила в рабстве, но не хотела себе в этом признаваться. Партнёр полностью контролировал её жизнь, забирал все деньги, запирал в комнате и следил, когда Лене всё-таки удавалось остаться на улице одной. На все попытки окружающих помочь Шляхов отвечал: «Она сама виновата», а ещё постоянно попрекал: «Мы столько денег в тебя вложили, тебе никогда не расплатиться!». Именно Москвина помогла Бережной выбраться из этого рабства.

«Москвина — хороший психолог. День за днём она стала внушать, что так жить нельзя. И понемногу у меня стала выстраиваться другая картинка мира», — вспоминала Бережная.

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Страшное падение, изменившее жизнь к лучшему

В Санкт-Петербурге у Бережной завязалась дружба с Антоном Сихарулидзе, которая вскоре перетекла в любовь. Высокий и крепкий парень заступался за хрупкую Лену на тренировках и старался уберечь от издевательств Шляхова, однако ни он, ни кто-либо ещё так и не смогли предотвратить трагедию, случившуюся 6 января 1996 года в Риге.

За неделю до чемпионата Европы дуэт отрабатывал параллельные вращения. Хоть Олег и срывался на Елену, грубых технических ошибок он старался не совершать. Но в этот день что-то пошло не так. «Вдруг совсем близко от себя я увидела конёк Шляхова. Хотела крикнуть: «Что ты делаешь!» – но не успела. Удар в висок, я падаю. Острой боли не было, я оставалась в сознании и наблюдала за всем словно со стороны», — вспоминала Бережная.

Впоследствии Елена убеждала, что произошла нелепая случайность, партнёр травмировал её ненамеренно. Но даже если и так, то вина Шляхова всё равно велика: многолетние побои и жестокое обращение притупили у Бережной чувство опасности, научили не бояться и терпеть даже то, что терпеть не следует. Конёк фигуриста попал в голову и задел речевой центр. Была реальная опасность, что Бережная больше никогда не заговорит и останется инвалидом.

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Героическая карьера

Выкарабкаться Бережная смогла благодаря поддержке мамы и Сихарулидзе. После вопиющего случая на тренировке, едва не обернувшегося трагедией, Елене заново училась не только ходить и говорить, но и свободно дышать. После решения мамы Бережной о распаде дуэта, Шляхов закатил истерику и больше в жизни бывшей партнёрши не появлялся.

Восстановление давалось фигуристке тяжело, и тогда Сихарулидзе вместе с Москвиной решили поставить её на лёд – не для спортивных успехов, а в качестве метода реабилитации.

«Когда Бережная впервые после травмы пришла на каток и сказала, что хочет кататься, я себе мысленно сказала: Тамара, ты сядешь в тюрьму. Но она действительно очень хотела. Поэтому я продумала и многократно просчитала каждый шаг, предварительно обсудив все нюансы с врачами. Хотя многие меня тогда осуждали, говорили, что ради своих амбиций я готова угробить больного ребёнка», — рассказывала Москвина.

Тогда и сама Тамара Николаевна не верила, что Бережная вернётся на топ-уровень. Но уже через год после травмы Елена и Антон взяли бронзу чемпионата Европы. И это был только первый успех новоиспечённой пары. Дальше пошли золотые медали главных стартов, серебро Олимпиады в Нагано и скандальное золото Игр в Солт-Лейк-Сити, которое пришлось разделить с канадцами. В России этот прецедент расценили как унижение, но Елена и Антон спокойно приняли такое решение судей. Пара слишком многое преодолела вместе, чтобы воспринимать это как трагедию.

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Расставание с Сихарулидзе и новая жизнь

Сразу после Олимпиады-2002 Бережная и Сихарулидзе завершили спортивную карьеру и перешли в шоу. Долгожданной свадьбы между фигуристами так и не случилось, но пройденные испытания навсегда сохранили между ними тёплые отношения. Антон даже стал крёстным отцом одного из двух детей Елены от брака с британским фигуристом Стивеном Казинсом. Сихарулидзе от выбора бывшей партнёрши был не в восторге и оказался прав: в 2012 году Казинс попросил Бережную о разводе, а после перестал общаться с детьми.

По возвращении в Россию Бережная участвовала в различных шоу, пробовала себя в качестве политика и даже была депутатом Госдумы. Но спортивная жилка всё-таки взяла верх. Бережная помогала Москвиной тренировать начинающих фигуристов, а в 2016 году открыла свою школу фигурного катания, где обучает деток с 4 до 15 лет. Помимо этого, Елена занимает должность руководителя Детского ледового театра.

Но ни всего этого, ни блестящей спортивной карьеры у Бережной могло не быть, если бы не бесконечная мудрость великой Москвиной. Сил вам, Тамара Николаевна!