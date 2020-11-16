«Не врите, Евгений!» Почему болезнь 12-летней фигуристки Плющенко вызвала вопросы

Евгений Плющенко не скупится на похвалу своим ученикам. Вот и 12-летняя Вероника Жилина после выступления на турнире в Казани получила от наставника щедрую порцию комплиментов.
«Ника, ты большая молодец! Горжусь, что у 12-летней девочки такой характер! Боец! Незадолго до стартов ты победила COVID-19!
Столько не кататься, не сняться, а завоевать серебро – это дорогого стоит! Молодец! Бомбим дальше, чемпионка!» — написал Плющенко в своём «инстаграме».
Всё бы ничего, но под руководством Плющенко Жилина не одержала ни одной победы, а в Казани проиграла своей бывшей коллеге по группе Тутберидзе Софье Акатьевой почти 34 балла. Многовато для «чемпионки».
Да и в историю с героически побеждённым коронавирусом многие болельщики отказываются верить. Болезнь 12-летней фигуристки у многих вызвала вопросы.
По удивительному совпадению, не так давно и сам Плющенко оказался в очень похожей ситуации.
Коронавирус перед турниром
На этапе юниорского Кубка России в Казани Софья Акатьева была на две головы выше своих конкуренток. Она повторила историческое достижение американки Алисы Лью, исполнив в одной программе тройной аксель и четверные прыжки, и в целом выглядела самой сбалансированной фигуристкой. Что-то противопоставить юной звёздочке из группы Тутберидзе могла только бывшая ученица Этери Вероника Жилина, перешедшая весной к Плющенко.
«Инстаграм» «ангелов» пестрит разнообразными видео, на которых Ника блестяще исполняет сложнейшие прыжки и каскады. По прыжковому таланту Жилину уже сопоставляют с Александрой Трусовой, а её превосходные вращения могут сравниться лишь с вихрем Юлии Липницкой. В общем, потенциал у девочки просто огромный (возможно, даже выше, чем у Акатьевой), вот только уже второй раз подряд в этом сезоне Вероника разгромно проигрывает своей основной сопернице. На этот раз главной причиной неудачи спортсменка назвала коронавирус.
«Перед соревнованиями я заболела коронавирусом и не каталась две недели. После болезни осталась одна неделя, я готовилась. В принципе, я довольна прокатом», – говорила Жилина после произвольной программы в интервью сайту ФФККР.
«Опять оправдание из-за проигрыша»
Именно на недавней болезни ученицы сделал акцент и Плющенко в своём посте. Несмотря на серьёзные ошибки, Ника в Казани исполнила чистый четверной прыжок, да и в целом не выглядела разобранной и обессилившей. Для недельной подготовки после серьёзной болезни её выступление действительно можно расценить как подвиг. Но многие болельщики поставили слова спортсменки и её тренера под сомнение, о чём писали в комментариях в «инстаграме» Плющенко.
— Евгений, не врите! Никаким ковидом Вероника не болела. Всё у неё прекрасно было и есть.
— Тоже считаю, что выглядит как оправдание, что не первое место заняла.
— Опять оправдание из-за проигрыша. У вас разум подростка, Женя.
— Да ладно, не надо оправдываться… Вон посмотрите, парники все переболели, но никто не написал.
Волну возмущений поддержали и пользователи «Чемпионата»:
— А можно это сказать спортсменке в спокойной обстановке (не через «Инстаграм)? Это смотрится как оправдание, почему не победила. В спорте неинтересно — ты либо первый, либо нет.
— За две недели поправилась от коронавируса, сдала тесты и вышла на лёд? COVID-19 начинается с инкубационного периода от двух до четырнадцати суток, реже до четырёх недель, а в этом случае она могла заразить тех, с кем общалась на тренировках до заболевания. Странная история…
Всего два варианта
Недоверие у болельщиков вызвало не только то, в какой форме Жилина предстала спустя всего неделю тренировок после выздоровления от коронавируса. В период, пока Вероника восстанавливалась после болезни, в «инстаграме» «Ангелов Плющенко» мелькали кадры с её сестрой Алёна и мамой, которая работает тренером в академии. Были публикации и с участием самой Ники, которая должна была сидеть на карантине.
Судя по комментариям в соцсетях, многие любители фигурного катания видят тут только два варианта: либо семья Жилиных нарушала требования к больным коронавирусом, либо болезни и не было.
История повторяется
Интересно, что сам Плющенко тоже сталкивался с подозрениями в симуляции. На чемпионате Европы-2013 Евгений снялся после неудачной короткой программы, а вскоре перенёс сложнейшую операцию на позвоночнике, о которой подробно рассказывали федеральные каналы. Однако через несколько дней комментатор Андрей Журанков позволил себе усомниться в правдивости информации о здоровье Плющенко.
«Я считаю, что никакой операции не было и вся эта история с тем, как она была подана в прессе, очень напоминает стратегию, по которой делаются пиар-ходы в шоу-бизнесе», – сказал Журанков.
Евгений был возмущён предположениями журналиста и уже на следующий день пригрозил судом. Правда, лингвистическая экспертиза показала, что в словах Журанкова нет ничего противозаконного, так что привлечь его к ответственности Плющенко не удалось.
И вот спустя 7,5 лет похожая история разворачивается вокруг ученицы Плющенко. Чемпионка мира по шахматам Сьюзен Полгар как-то пошутила, что ни разу не побеждала абсолютно здорового мужчину. И очень бы не хотелось, чтобы Софья Акатьева когда-нибудь сказала похожие слова про Веронику Жилину.
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