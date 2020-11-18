Тутберидзе исправляет ошибки. Как пропуск сезона поможет Медведевой выиграть Олимпиаду

С момента сенсационного перехода Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе прошло уже два месяца, но с тех пор фигуристка не провела ни одного турнира. Не случится долгожданного возвращения и на этапе Гран-при в Москве.

Из-за долгого отсутствия на льду многие уже успели списать двукратную чемпионку мира со счетов. Жене предрекают скорое завершение карьеры и даже сравнивают с Алиной Загитовой, которая тоже числится в составе сборной России и не катается.



Но Этери точно знает, что делает. Она ведёт свою ученицу по единственному пути к олимпийскому золоту.

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Почему Медведевой стоит пропустить сезон

После трудного межсезонья Медведева шокировала общественность новостью о возвращении в «Хрустальный». После бурных обсуждений болельщики в основном приняли новую реальность и стали с нетерпением ждать, когда Женя и Этери Георгиевна снова окажутся вместе в «кисс энд край». Однако эпизод, претендующий на звание события года в фигурном катании, всё откладывается. И чем дольше Медведева не выступает, тем актуальнее кажется вопрос: а увидим ли мы вообще Женю в этом сезоне на соревнованиях?

Хроническая травма спины уже заставила спортсменку пропустить этапы Кубка России и московский Гран-при. По сути, у Жени остаётся всего два варианта для запоздалого начала сезона – пятый этап Кубка России в Москве и чемпионат страны в Челябинске. Да и то если её туда допустят без отбора. Но стоит ли ей форсировать восстановление и любой ценой рваться на лёд? Шансов на пьедестал чемпионата России у неё минимум, главные старты под угрозой, да и отобраться на них будет крайне тяжело. Будет куда логичнее, если Медведева не станет размениваться на локальные задачи в странном и скомканном сезоне, а уже сейчас возьмёт курс на Пекин.

Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

Зачем повторять старые ошибки, которые могут окончательно лишить Женю олимпийской мечты?

Тутберидзе и Медведевой предстоит работа над ошибками

В отличие от юных коллег по сборной, Медведева уже по два раза выигрывала все крупные турниры, поэтому для неё неучастие в чемпионатах мира и Европы абсолютно не станет трагедией. Исключение составляет лишь Олимпиада. Эмблема Пекина-2022 на заставке её телефона красноречиво намекает, ради чего она уехала в Канаду после неудачи в Пхёнчхане и почему вернулась к Тутберидзе, несмотря на былые обиды.

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Наверняка и Медведева, и Тутберидзе отдают себе отчёт, для чего снова сели в одну лодку. Чтобы вновь добиться успеха, им обеим предстоит провести работу над ошибками. Жене стоит внимательнее относиться к своему здоровью и не загонять себя, как это случилось перед олимпийским сезоном-2017/2018. А Этери Георгиевне придётся чаще прислушиваться к своей подопечной и идти ей навстречу.



И то, что в «Хрустальном» сейчас не форсируют восстановление Жени, как раз говорит в пользу нового формата отношений между Медведевой и её тренером. Тутберидзе исправляет ошибки, допущенные в прошлом.

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Медведева всё-таки станет олимпийской чемпионкой?

Чтобы новый цикл сотрудничества Евгении и Этери завершился хеппи-эндом, необходимо не наступать на старые грабли, ведь перед Олимпиадой в Пхёнчхане Медведева уже была в похожей ситуации. Со стрессовым переломом ноги она ездила по этапам Гран-при и выступала на уколах, из-за чего усугубила травму и выпала на два месяца. Стоит ли говорить, что к главному старту своей жизни Женя подошла измотанной как физически, так и эмоционально. Форсированная подготовка вследствие чрезмерных нагрузок и стала одной из главных причин её поражения от Загитовой.

Наверняка Тутберидзе прекрасно знает, почему Медведева не смогла победить в Пхёнчхане. И раз она согласилась снова с ней работать, понимает, как привести свою некогда любимую ученицу к олимпийскому золоту. Конечно, победу Жени в личном турнире в Пекине могут представить только самые оптимистичные её фанаты. Но она вполне способна отобраться в сборную третьим номером и помочь России завоевать золото в командных соревнованиях.



Сейчас, когда Медведева уже два месяца не катается, такой расклад не кажется слишком реальным, но если Женя и Этери Георгиевна всё же добьются главного совместного успеха в карьере, то пропуск предолимпийского сезона будут вспоминать как гениальный тактический ход, а не симптом к уходу со льда.