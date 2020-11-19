Русская ракета с трудом сдержала смех после нелепого падения. А потом довела Тарасову до слёз.

«Слава Тутберидзе!». Как Трусова оставила не у дел соперниц на Гран-при в Москве

На московском этапе Гран-при нас ждёт бескомпромиссная битва Александры Трусовой и Анны Щербаковой. У каждой есть свои козыри и огромные шансы на золото. Но только Саша в случае победы обойдёт и Алину Загитову, и Евгению Медведеву.

Именно в борьбе с Евгенией Русская ракета добилась первого триумфа на российском этапе Гран-при. Двукратная чемпионка мира лидировала после короткой программы и блестяще откатала произвольную, но даже этого не хватило, чтобы опередить падавшую Трусову.

Фото: РИА Новости

В тот день стало окончательно ясно, что Медведева и Загитова не конкурентоспособны в борьбе с юными обладательницами сложнейших элементов.

Единственный шанс Медведевой

Эта фраза уже набила оскомину, но пандемия коронавируса действительно поменяла всё. Ещё год назад серия Гран-при была центральным событием первой половины сезона в фигурном катании, а каждый этап приковывал внимание миллионов зрителей. Теперь же это локальные турниры без особой интриги и мотивации: финала не будет, результаты в международном рейтинге не отражаются. Московские этапы Гран-при сейчас и год назад различаются и по статусу, и по составу участников, но одно общее у них всё-таки есть: Александра Трусова снова будет одним из главных претендентов на победу.

На этапе Гран-при-2019 в Москве Трусова была однозначным фаворитом, но не самой популярной фигуристкой. Наибольшую поддержку трибун ощутила Медведева, которая тренировалась у Орсера и не лучшим образом начала сезон. За три недели до противостояния в «Мегаспорте» Саша и Женя уже соревновались между собой в Канаде и покинули тот турнир с полярными эмоциями. Трусова уверенно победила с четырьмя четверными прыжками и двумя мировыми рекордами, а Медведева провалила короткую программу и стала лишь пятой. Сохранить шансы на попадание в финал Евгения могла только в случае победы в Москве, но феноменальная юная соперница и не думала делать ей поблажки.

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Триумф Медведевой и казус Трусовой

Состав в Москве подобрался слабее, чем в Келоуне, поэтому Медведева вполне могла рассчитывать на второе место, а вот для реальной борьбы за победу ей требовалось не только идеально откатать свои программы, но и ждать ошибок от Трусовой. И в первый день Женя показала, что не собирается отдавать лидерство на откуп юной оппонентке. К восторгу тысяч персональных фанатов на трибунах, двукратная чемпионка мира превосходно откатала минималистичную программу под Muse, отказавшись от нелюбимого тройного лутца в пользу флипа.

Трусова тоже выступила безупречно, но и по оценкам, и по впечатлению уступила более титулованной оппонентке. Достаточно сказать, что из всего проката зрителям наиболее запомнился курьёз, случившийся за мгновения до начала программы. Фигуристка заезжала на стартовую позицию, как вдруг поскользнулась и упала на ровном месте. Зал разразился овациями, Этери Тутберидзе возмущалась с улыбкой на лице, а сама Саша еле сдерживала смех после нелепого падения.

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«Перед программой упала. Сама не ожидала, но зато заставила посмеяться зал. Это умиление», – признавалась Трусова.

Медведевой пришлось успокаивать фанатов

Медведева стала абсолютной героиней первого дня московского этапа Гран-при, но трёх баллов преимущества над Трусовой было явно недостаточно, чтобы сохранить лидерство после произвольной программы. Женя боролась больше не с Трусовой, а скорее сама с собой. И в этой борьбе очень преуспела.

Бывшая ученица Тутберидзе безупречно откатала уникальную постановку под музыку из «Мемуаров гейши» и получила свои лучшие оценки. 148 баллов было мало, чтобы бороться с Трусовой, но казалось, что Женю это не волновало. Она радовалась своему чистому прокату и успокаивала разгорячённых фанатов, которые безудержным ликованием не давали выступать американке Мэрайе Белл.

Трусова почти не изменилась. Неужели Плющенко копирует методы работы Тутберидзе? Похоже, Евгений так опасался провала Русской Ракеты, что позаимствовал опыт её бывшего тренера.

Женя уверенно шла на первой позиции, пока на лёд не вышла Александра Трусова. В этот день Русская ракета была особенно сконцентрирована и серьёзна, ведь ей предстояло исполнить четыре квада. Фигуристка в образе бурерождённой Дейнерис из «Игры престолов» катила на огромной скорости и бесстрашно заходила на сложнейшие прыжки. В итоге три четверных завершились бурными аплодисментами, а падения с четверного сальхова и сложного каскада из тройных лутца и риттбергера не помешали ей уверенно опередить Медведеву.

«Слава Этери Георгиевне Тутберидзе! Я впервые в жизни воочию наблюдаю четверные прыжки. Да, были падения, но это какое-то сумасшествие», — восхищался Алексей Ягудин в эфире «Первого канала». Вторила ему и Татьяна Тарасова, которая призналась, что прокат Саши довёл её до слёз.

«Поговорила с Тутберидзе, она меня поздравила». Как Трусова рискнула и победила Щербакову Анна поосторожничала и упустила золото на главном старте сезона. И больше Саше не проигрывала.

Превзойдёт ли Трусова Медведеву и Загитову?

После завершения турнира никто не выглядел расстроенным. Трусова и Медведева мило фотографировались с российским флагом на награждении и непринуждённо радовались успеху. В Москве царила атмосфера мира и дружбы, а соревнование было похоже на яркое торжество. К сожалению, вряд ли то же самое можно будет сказать про предстоящий этап Гран-при.

Фото: РИА Новости

Действующая победительница турнира Александра Трусова предстанет в совсем другой роли. Теперь она не будущая чемпионка всего на свете, а девочка, смазавшая дебютный сезон и сбежавшая от Тутберидзе к Плющенко. Да и соперница на этот раз у неё будет значительно сильнее, чем Медведева образца прошлой осени.

Зато в случае победы Саша не только докажет, что переход от Тутберидзе не был ошибкой, но и опередит более звёздных Загитову и Медведеву по количеству первых мест на московском этапе Гран-при.