«Слава Тутберидзе!». Как Трусова оставила не у дел соперниц на Гран-при в Москве

На московском этапе Гран-при нас ждёт бескомпромиссная битва Александры Трусовой и Анны Щербаковой. У каждой есть свои козыри и огромные шансы на золото. Но только Саша в случае победы обойдёт и Алину Загитову, и Евгению Медведеву.
Именно в борьбе с Евгенией Русская ракета добилась первого триумфа на российском этапе Гран-при. Двукратная чемпионка мира лидировала после короткой программы и блестяще откатала произвольную, но даже этого не хватило, чтобы опередить падавшую Трусову.
Фото: РИА Новости
В тот день стало окончательно ясно, что Медведева и Загитова не конкурентоспособны в борьбе с юными обладательницами сложнейших элементов.
Единственный шанс Медведевой
Эта фраза уже набила оскомину, но пандемия коронавируса действительно поменяла всё. Ещё год назад серия Гран-при была центральным событием первой половины сезона в фигурном катании, а каждый этап приковывал внимание миллионов зрителей. Теперь же это локальные турниры без особой интриги и мотивации: финала не будет, результаты в международном рейтинге не отражаются. Московские этапы Гран-при сейчас и год назад различаются и по статусу, и по составу участников, но одно общее у них всё-таки есть: Александра Трусова снова будет одним из главных претендентов на победу.
На этапе Гран-при-2019 в Москве Трусова была однозначным фаворитом, но не самой популярной фигуристкой. Наибольшую поддержку трибун ощутила Медведева, которая тренировалась у Орсера и не лучшим образом начала сезон. За три недели до противостояния в «Мегаспорте» Саша и Женя уже соревновались между собой в Канаде и покинули тот турнир с полярными эмоциями. Трусова уверенно победила с четырьмя четверными прыжками и двумя мировыми рекордами, а Медведева провалила короткую программу и стала лишь пятой. Сохранить шансы на попадание в финал Евгения могла только в случае победы в Москве, но феноменальная юная соперница и не думала делать ей поблажки.
Триумф Медведевой и казус Трусовой
Состав в Москве подобрался слабее, чем в Келоуне, поэтому Медведева вполне могла рассчитывать на второе место, а вот для реальной борьбы за победу ей требовалось не только идеально откатать свои программы, но и ждать ошибок от Трусовой. И в первый день Женя показала, что не собирается отдавать лидерство на откуп юной оппонентке. К восторгу тысяч персональных фанатов на трибунах, двукратная чемпионка мира превосходно откатала минималистичную программу под Muse, отказавшись от нелюбимого тройного лутца в пользу флипа.
Трусова тоже выступила безупречно, но и по оценкам, и по впечатлению уступила более титулованной оппонентке. Достаточно сказать, что из всего проката зрителям наиболее запомнился курьёз, случившийся за мгновения до начала программы. Фигуристка заезжала на стартовую позицию, как вдруг поскользнулась и упала на ровном месте. Зал разразился овациями, Этери Тутберидзе возмущалась с улыбкой на лице, а сама Саша еле сдерживала смех после нелепого падения.
«Перед программой упала. Сама не ожидала, но зато заставила посмеяться зал. Это умиление», – признавалась Трусова.
Медведевой пришлось успокаивать фанатов
Медведева стала абсолютной героиней первого дня московского этапа Гран-при, но трёх баллов преимущества над Трусовой было явно недостаточно, чтобы сохранить лидерство после произвольной программы. Женя боролась больше не с Трусовой, а скорее сама с собой. И в этой борьбе очень преуспела.
Бывшая ученица Тутберидзе безупречно откатала уникальную постановку под музыку из «Мемуаров гейши» и получила свои лучшие оценки. 148 баллов было мало, чтобы бороться с Трусовой, но казалось, что Женю это не волновало. Она радовалась своему чистому прокату и успокаивала разгорячённых фанатов, которые безудержным ликованием не давали выступать американке Мэрайе Белл.
Женя уверенно шла на первой позиции, пока на лёд не вышла Александра Трусова. В этот день Русская ракета была особенно сконцентрирована и серьёзна, ведь ей предстояло исполнить четыре квада. Фигуристка в образе бурерождённой Дейнерис из «Игры престолов» катила на огромной скорости и бесстрашно заходила на сложнейшие прыжки. В итоге три четверных завершились бурными аплодисментами, а падения с четверного сальхова и сложного каскада из тройных лутца и риттбергера не помешали ей уверенно опередить Медведеву.
«Слава Этери Георгиевне Тутберидзе! Я впервые в жизни воочию наблюдаю четверные прыжки. Да, были падения, но это какое-то сумасшествие», — восхищался Алексей Ягудин в эфире «Первого канала». Вторила ему и Татьяна Тарасова, которая призналась, что прокат Саши довёл её до слёз.
Превзойдёт ли Трусова Медведеву и Загитову?
После завершения турнира никто не выглядел расстроенным. Трусова и Медведева мило фотографировались с российским флагом на награждении и непринуждённо радовались успеху. В Москве царила атмосфера мира и дружбы, а соревнование было похоже на яркое торжество. К сожалению, вряд ли то же самое можно будет сказать про предстоящий этап Гран-при.
Фото: РИА Новости
Действующая победительница турнира Александра Трусова предстанет в совсем другой роли. Теперь она не будущая чемпионка всего на свете, а девочка, смазавшая дебютный сезон и сбежавшая от Тутберидзе к Плющенко. Да и соперница на этот раз у неё будет значительно сильнее, чем Медведева образца прошлой осени.
Зато в случае победы Саша не только докажет, что переход от Тутберидзе не был ошибкой, но и опередит более звёздных Загитову и Медведеву по количеству первых мест на московском этапе Гран-при.
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