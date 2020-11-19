Юная звезда Тутберидзе восхитила фанатов. А недавно Петросян называли предательницей

13-летняя фигуристка выучила четверной прыжок даже раньше, чем обещала. Несправедливые обвинения в прошлом?

Тренерский штаб Тутберидзе отчитался о новом крутом достижении. 13-летняя Аделия Петросян освоила четверной прыжок, что вкупе с природным артистизмом и ураганной скоростью катания превращает её чуть ли не в главную надежду российского фигурного катания на ближайшие годы.

Фанаты «Хрустального» по привычке восхваляют Тутберидзе и её коллег, а саму девочку называют суперталантливой и прочат ей большое будущее.

А ведь ещё полгода назад поклонники Тутберидзе называли Петросян предательницей и предрекали ей скорый конец карьеры. Так что же изменилось?

Тутберидзе зажгла новую звезду. Но Акатьева рискует повторить судьбу Медведевой Основное слабое место чудо-девочки – дата рождения. На Олимпиаде ей будет аж 18 лет!

Подстава от американского сайта

Продвинутые любители фигурного катания обратили внимание на Петросян в прошлом сезоне. После перехода к Тутберидзе из школы «Москвич» девочка стабилизировала тройные прыжки, но главное – по-настоящему раскрыла на льду внутренний задор и зажигательную энергетику. Исходящим от неё позитивом Аделия очень напоминала Евгению Медведеву, на которую сильно походила и внешне. Её прокаты доставляли массу удовольствия ценителям, однако из-за отсутствия элементов ультра-си о ней говорили значительно меньше, чем о Софье Акатьевой или Веронике Жилиной.

Впервые Петросян оказалась в центре всеобщего внимания в мае 2020 года, через несколько дней после скандального перехода к Плющенко Александры Трусовой. Тогда авторитетный американский портал The Skating Lesson сообщил, что Петросян тоже решила покинуть «Хрустальный». За несколько дней до этого тот же источник написал о переходе Жилиной к Плющенко, поэтому российские СМИ и болельщики приняли информацию об Аделии за чистую монету.

Обвинения без извинений

На форумах и в соцсетях в адрес Аделии, которой на тот момент было 12 лет, посыпались резкие критические комментарии. Поклонники Тутберидзе называли её предательницей и прогнозировали скорое завершение карьеры.

— Жаль, а ведь могла стать нормальной фигуристкой.

— И эта в предательницы записалась.

— Ну и к лучшему. Теперь ТШТ больше внимания уделит тем, кто на самом деле талантлив.

— Не ожидал от Аделии такого низкого поступка.

— Жалко девочку. Родители так рано поставили крест на её карьере.

— Через пару лет мы о ней и не услышим.

Тутберидзе зажгла новую звезду. Но Акатьева рискует повторить судьбу Медведевой Основное слабое место чудо-девочки – дата рождения. На Олимпиаде ей будет аж 18 лет!

В принципе эмоции фанатов «Хрустального» понять можно: буквально на днях группа Тутберидзе понесла серьёзные потери в лице Трусовой, Жилиной и тренера Сергея Розанова. Вот только новость об уходе Петросян оказалась фейком. Уже через несколько часов после громкой публикации на американском портале, в «Инстаграме» был зарегистрирован аккаунт Аделии Петросян, в котором сообщалось, что фигуристка никуда не уходит и продолжает работать со своим тренерским штабом. Естественно, за эмоциональные выпады в адрес 12-летней девочки никто так и не извинился.

Победа без ультра-си

Подготовка к сезону для Аделии омрачилась травмой ноги, вынудившей её пропустить контрольные прокаты юниорской сборной и первые старты. Долгожданное возвращение состоялось на этапе юниорского Кубка России в Сочи, где Петросян покорила своим обжигающим танго в короткой программе. Девочка с первых же секунд взяла сумасшедший темп, который выдержала до конца номера, успевая при этом точно отыгрывать сложный для юниорки образ движениями рук и мимикой.

В произвольной Аделия была не менее стремительна, но допустила много брака. Солидный запас после первого дня турнира позволил ей обыграть владеющую четверными прыжками Елизавету Берестовскую из ЦСКА и одержать победу на этапе. Однако даже при чистом катании шансы Петросян в борьбе с Софьей Акатьевой и Софьей Самоделкиной не выглядели огромными. Чтобы реально бросить вызов ведущим юниоркам, Аделии нужно было учить элементы ультра-си.

Новую звезду Тутберидзе уже сравнивают с Медведевой. Но Аделия даже круче! Победа Петросян вряд ли понравится Плющенко.

После победы в Сочи фигуристка сказала, что намерена заняться освоением четверного тулупа по завершении главных стартов сезона. Поэтому видео чистого прыжка в четыре оборота стало для болельщиков приятным сюрпризом. В «инстаграме» команды Тутберидзе появились кадры, на которых Петросян исполняет каскад из четверного и двойного тулупов.

Подписчики отреагировали на приятную новость с позитивом.

— Огонь! Браво! Только вперёд! Лучший тренерский штаб!

— В «Хрустальном» ежедневно загораются новые звездочки. Уникальный штаб, уникальные спортсменки.

— Никто и не сомневался! Лучшая команда тренеров и учеников.

Радость болельщиков вполне объяснима, ведь четверные прыжки позволят артистичной и выразительной фигуристке побороться за большие титулы. И никто уже не вспоминает, что совсем недавно Петросян называли предательницей из-за американского фейка.