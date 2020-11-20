Щербакова внезапно снялась с этапа Гран-при. Тутберидзе не захотела проигрывать Плющенко?

Главная битва московского турнира сорвана. О болезни фаворитки стало известно за несколько часов до выхода на лёд. Как же так, Аня?

2020 год всё никак не уймётся. На московском этапе Гран-при по фигурному катанию не будет ни одной ученицы Этери Тутберидзе. Ещё полгода назад такое и представить было невозможно, а сейчас это грустная, но объективная реальность.

Внезапное снятие Анны Щербаковой оставило этап Гран-при в Москве без самого жаркого и долгожданного противостояния.

Что же заставило Щербакову отказаться от борьбы со своей главной соперницей?

Этап Гран-при в Москве. Битва Трусовой и Щербаковой отменяется. Как же так, Аня? LIVE Всё самое важное и интересное о главном турнире осени в фигурном катании — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».

Щербакова снялась за несколько часов до турнира

Новость о неучастии двукратной чемпионки России Анны Щербаковой в этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве опечалила даже тех, кто больше поддерживает её соперниц. Отсутствие Ани среди участниц турнира значительно снизит уровень конкуренции, а интрига в борьбе за первое место и вовсе практически исчезнет. Если кто и мог бороться с Александрой Трусовой и её космической сложностью, то это Щербакова.

В федерации коротко сообщили, что решение Анны обусловлено проблемами со здоровьем: «Фигуристка вынуждена сняться с соревнований из-за болезни, по медицинским показаниям».

Такая расплывчатая формулировка вкупе с тем, что о снятии Ани стало известно в день короткой программы, вызывает много вопросов. Если болезнь настолько серьёзная, что спортсменка не может выступать на главном международном турнире первой части сезона, то почему об этом не сообщили раньше? До того, как болельщики раскупили все доступные билеты, чтобы увидеть лидера группы Тутберидзе.

Щербакова хотела выступать, несмотря на воспаление лёгких?

Конечно, всегда возможны внезапные проблемы со здоровьем, а сейчас так особенно, но, по данным ТАСС, ни травмы, ни положительных тестов на коронавирус у Щербаковой не было. Якобы причиной отказа от выступления послужила простуда.

Однако тренер Александр Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой рассказал, что дело обстоит куда серьёзнее: «Слышал, у Щербаковой было чуть ли не воспаление лёгких. Уверен, что она готовилась, хотела выступить. Но, видимо, здоровье не позволило». А источник РИА «Новости» сообщил, что у спортсменки диагностировали пневмонию.

Жулин: слышал, у Щербаковой было чуть ли не воспаление лёгких

На основе этих данных версия некоторых болельщиков о том, что Аня просто не готова соревноваться с Трусовой, кажется несостоятельной. Более вероятно, что тренерский и медицинский персонал до последнего надеялся, что Ане удастся побороть последствия болезни и выйти на лёд. Если это так, то физически Щербакова была в состоянии выступить на московском этапе, но в «Хрустальном», скорее всего, решили, что она находится не в тех кондициях, чтобы поддержать свой высочайший уровень и побороться за победу. Можно предположить, что Тутберидзе не захотела проигрывать Плющенко, и это нормально, учитывая градус их противостояния.

Теперь Тутберидзе точно не проиграет Плющенко

Возможно, случись похожая ситуация на одном из этапов Кубка России, где среди её соперниц не было Трусовой и Косторной, Аня нашла бы в себе силы выйти на соревнования. Но сейчас, видимо, она вместе с тренерами предпочла избежать возможного поражения от учениц Евгения Плющенко, чем потом оправдываться и списывать потенциальную неудачу на проблемы со здоровьем. В любом случае первая битва Трусовой и Щербаковой в этом сезоне откладывается как минимум до чемпионата России. Остаётся пожелать Ане выздороветь к тому моменту.

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Более того, среди участниц главного международного турнира первой половины сезона не будет ни одной ученицы Тутберидзе: Алина Загитова пропускает сезон, Евгения Медведева лечит спину, а Анна Щербакова снялась в последний момент из-за болезни. Учитывая, сколько за их спинами сильных юниорок, не приходится сомневаться, что доминирование «Хрустального» продолжится.

А потому сейчас ученики других тренеров получили редкий шанс выиграть что-то по-настоящему большое. Кто же сможет извлечь наибольшую выгоду из ситуации?