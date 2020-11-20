Худшего сценария на этапе Гран-при в Москве и не представить. Парни, что это вообще было?

Квителашвили не пригодился России, а теперь побеждает за Грузию. Спасибо Тутберидзе

Только утром казалось, что у Тутберидзе наступила тёмная полоса. Главная претендентка на медали Анна Щербакова экстренно снялась с этапа Гран-при, а больше из учениц Этери Георгиевны никто и не планировал выступать в Москве.

Но даже после такого форс-мажора лучший тренер мира 2019 года смогла добиться громкого успеха. Пожалуй, самый незаметный воспитанник «Хрустального» Морис Квителашвили сотворил настоящую сенсацию. 26-летний грузинский фигурист выдал лучший прокат в своей карьере и оставил позади всех лидеров сборной России. Худшего сценария на московском этапе Гран-при и не придумаешь.

А ведь когда-то он не пригодился России и сменил гражданство.

И это репетиция чемпионата России?

Учитывая состав участников мужского турнира московского этапа, второй кряду полностью российский пьедестал казался почти неизбежным. Составить конкуренцию нашим парням мог только представитель Грузии Морис Квителашвили, но отсутствие стабильности и стартов в этом сезоне не позволяли причислить его к фаворитам. Россияне же, напротив, находятся в отличном тонусе и на каждом турнире демонстрируют, что мужская одиночка в России жива.

Сейчас в России столько сильных и ярких фигуристов, что выстрелить может любой. В этом плане московский этап Гран-при должен был очертить круг претендентов на золото чемпионата России и стать репетицией турнира в Челябинске. Однако идеальный прокат ученика Тутберидзе спутал все карты.

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Сенсационная победа ученика Тутберидзе

Тутберидзе часто упрекают в неумении работать с мужчинами, но Морис Квителашвили упрямо опровергает эти домыслы. В прошлом году он сенсационно завоевал бронзу чемпионата Европы. Казалось, даже в «Хрустальном» не могли поверить такому триумфу. В качестве поздравления Этери Георгиевна выложила тогда ироничный пост в «Инстаграме»: «11 лет не было настоящей медали – это как в браке без детей (только настоящие чувства удерживают людей вместе). Для нашей команды это долгожданный первенец с Морисом», — писала Тутберидзе.

Угроза от бывшего. Ученик Тутберидзе сорвёт триумф российских фигуристов на Гран-при? Морис Квителашвили не выдержал конкуренции в России. А теперь может подпортить праздник нашим парням.

Сейчас же Квителашвили доказал, что его успех на чемпионате Европы был неслучайным. Фигурист, выступавший за Россию до 2016 года, но не пригодившийся нашей сборной, теперь опережает всех бывших соотечественников. В короткой программе Морис стал единственным, кто осилил два чистых четверных прыжка (один в каскаде) и тройной аксель. Фигурист выглядел как никогда уверенно и был готов топить лёд своей безупречностью. Ему самую малость не хватило до отметки в 100 баллов, а ведь до сегодняшнего дня он и до 90 недотягивал на международных стартах.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Что произошло с российскими фигуристами?

Своим роскошным прокатом и промежуточным успехом Морис наверняка поднял настроение тренерскому штабу Тутберидзе после экстренного снятия с турнира в Щербаковой, однако говорить об итоговой победе грузина слишком рано, как и о медали вообще. Российские фигуристы в короткой программе вовсе не были плохи и обязательно поборются в субботу.

18-летний Пётр Гуменник безошибочно исполнил тройной аксель, четверной сальхов и каскад из тройных лутца и риттбергера. Самобытный фигурист уступил Квителашвили только потому, что в последний момент по совету тренера отказался от второго четверного.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

На третье место арбитры поставили Михаила Коляду, который не избежал ошибки на четверном тулупе, но обошёл классно откатавшего свою программу Макара Игнатова. Ученик Рукавицына чисто исполнил все прыжковые элементы и показал феноменальный четверной риттбергер, поэтому его отставание от Михаила вызывает недоумение и вопросы к судьям.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Коляду считали безвольным, а теперь он побеждает на характере. Да Мишин просто гений! Провал на Олимпиаде мог сломать Михаила, но он вернулся и стал гораздо сильнее. А у этого парня стальной стержень!

Золото всё ещё возможно

От Коляды явно ждали большего, однако пока Михаил полностью не избавился от сопровождавшей его всю карьеру нестабильности. Неуверенно смотрелся и чемпион Европы Дмитрий Алиев, не успевший восстановиться после проблем со здоровьем. Разочаровал болельщиков и действующий чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв, сорвавший каскад.

Даже несмотря на ошибки и помарки, у фигуристов сборной России всё ещё отличные шансы всё исправить в произвольной программе. Ведь проиграть золото грузинскому фигуристу, хоть и ученику Тутберидзе, будет крайне неприятно.