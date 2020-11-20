Плющенко рассмешил Трусову после провального выступления. Он тренер или стендап-комик?

Косторная легко выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве. Но её катание больше совсем не цепляет.

Первый день московского этапа Гран-при начался с внезапной и очень грустной новости. Двукратная чемпионка России Анна Щербакова отказалась от участия в турнире из-за пневмонии. Известие о снятии одной из главных фавориток наверняка расстроило не только фанатов Ани, но и её основную соперницу.

В отсутствие Щербаковой Александра Трусова стала гораздо ближе к защите титула, но теперь даже в случае победы найдутся те, кто будет принижать значимость её успеха. Да и для самой Саши, вероятно, было принципиально обыграть именно бывшую коллегу по группе Тутберидзе. Видимо, именно поэтому она решила не слишком рисковать и не заявила тройной аксель в короткую программу. Но снятие Щербаковой перевернуло всё с ног на голову. Теперь Трусовой, наоборот, нужно было забыть об осторожности и идти ва-банк.

Саша это и сделала, но в итоге проиграла сразу двум соперницам. Да как много!

Отличное начало для России

Главные выступления были запланированы на вторую разминку, где собрались все три реальные претендентки на лидерство в короткой программе: Александра Трусова, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева. А открывали соревнования фигуристки из ближайшего резерва сборной России и лучшие представительницы соседних стран.

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Уточнённая Елизавета Нугуманова, попавшая в число участниц этапа в Москве вместо Евгении Медведевой, для дебюта на Гран-при откаталась уверенно и заслужила тёплый приём немногочисленных зрителей. В «кисс энд край» изысканная и самобытная фигуристка выглядела довольной, и только один недокрут не позволил ей преодолеть рубеж в 70 баллов.

Ещё одна россиянка в первой разминке Анастасия Гулякова тоже впервые в карьере выступает на этапе Гран-при. И, к чести ученицы Алексея Мишина, ей удалось побороть волнение и выдать лучший прокат в сезоне. Настя страстно танцевала под музыку из «Тысячи и одной ночи» Римского-Корсакова и классно передала образ восточной обольстительницы. В награду спортсменка из Санкт-Петербурга получила поцелуй Мишина у бортика и свой лучший результат сезона – 70,07 балла.

Из иностранных фигуристок наибольшие шансы вклиниться в борьбу хозяек льда имела Ева-Лотта Киибус, но девушка из Эстонии упала с тройного лутца. В остальном же к её катанию было не придраться: пластично, музыкально, с правильной техникой прыжков. Но из-за досадной ошибки

Ева-Лотта проиграла не только Гуляковой и Нугумановой, но и Виктории Сафоновой. Представительница Беларуси чисто выполнила не самый сложный прыжковый набор и в целом оставила приятное впечатление. Вторую разминку открывала фигуристка из «Ангелов Плющенко», но не Косторная или Трусова, а Екатерина Рябова из Азербайджана. Подопечная Александра Волкова в прошлом году многих удивила на чемпионате Европы, но на этот раз Катя была не так хороша.

Косторная легко победила Трусову в Москве. Выходит, она не зря сбежала от Тутберидзе! Алёна не нарадуется на работу с Плющенко и просто кайфует от своего нового образа. Теперь она по-настоящему свободна!

После акселя трава не расти

По-настоящему битва за медали началась после выхода на лёд Елизаветы Туктамышевой. Уже через несколько секунд после начала программы Лиза исполнила совершенный тройной аксель. Реакция трибун заставила забыть, что «Мегаспорт» не заполнен и на половину, а солидная надбавка позволяла Лизе рассчитывать на самые высокие места. Но, к сожалению, так же блестяще докатать программу до конца у неё не получилось. Плохое приземление на флипе заставило Туктамышеву менять планы, и в итоге прицепленный к лутцу тулуп получился только в два оборота. Всё это не помешало ей выйти в лидеры, но заметно снизило шансы на общий успех.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

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Механическое катание Косторной

Два последних проката уместились в 10 минут, но именно они стали центральным событием всего дня. Алёна Косторная явно постепенно обретает себя. В Москве лучшая фигуристка прошлого сезона выглядела легче и быстрее, чем в Казани, и не допустила ни единой ошибки. Однако прочить Алёне повторение прошлогодних подвигов рано, и дело не только в отсутствие тройного акселя. Ещё в Казани показалось, что из её катания исчезла та одухотворённость, которая абсолютно пленяла в прошлом сезоне. Сейчас же, на фоне идеального с технической точки зрения проката, это ощущение только окрепло.

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Хотелось бы ошибиться, но катание Косторной больше походит на набор механических движений, чем на удивительное волшебство из её прошлых программ. И будет здорово, если это вызвано недостаточной адаптацией к новому образу, а не эмоциональным состоянием спортсменки.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Трусова провалила программу, Плющенко её развеселил

При этом Косторная всё равно уверенно опередила Туктамышеву и могла уступить лидерство только Трусовой. Саша, как и предполагалась, пошла на риск и начала с тройного акселя, однако на этот раз попытка получилась очень неуверенной. Фигуристка докручивала прыжок уже на льду,



с трудом сохраняя равновесие. В итоге вместо базовой стоимости в 8 баллов Трусова получила за один из трёх прыжковых элементов всего 1,65 балла.



Ситуацию нужно было спасать, но как назло арбитры увидели неправильное ребро на флипе, да и за дорожку шагов она получила лишь третий уровень. Всё это вылилось в существенное отставание не только от Косторной, но и от Туктамышевой.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

При чистом исполнении всех заявленных четверных Трусова сможет отыграть восемь баллов у Косторной и четыре у Туктамышевой, но сделать это будет непросто. Наверняка понимает это и Евгений Плющенко, который после неудачного проката как мог расхваливал свою подопечную и всё-таки смог вызвать на лице 16-летней фигуристки грустную улыбку. В этот момент Евгений был больше похож на стендап-комика, чем на тренера, чья ученица только что завалила программу на ответственном старте.

Выглядело это, мягко говоря, странно, но, возможно, именно старания Плющенко помогут Трусовой не упасть духом и совершить камбэк в произвольной программе. В любом случае, у Русской ракеты есть реальный шанс проиграть, и от этого наблюдать за концовкой турнира будет втройне интереснее.