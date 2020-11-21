Трусова подставляет сама себя, а тренеры молчат. У Плющенко вообще есть над ней контроль?

Изначально московский этап Гран-при анонсировали как битву Трусовой и Щербаковой. Но Аня снялась прямо перед началом соревнований, а Саша собственноручно подарила конкуренткам шанс на победу. Русская ракета смазала главный прыжок в программе и получила свои самые низкие баллы во взрослой карьере.

После проката Трусовой Плющенко устроил в «кисс энд край» настоящее шоу: расхваливал и утешал подопечную, шипел при виде оценок и даже пел. А эффективнее было просто запретить Саше прыгать «сырой» тройной аксель.



Конечно, если у Евгения есть контроль над звёздной фигуристкой.

Худший результат Трусовой в карьере

Московский этап Гран-при, пожалуй, первое соревнование в этом сезоне, на котором оценки не вызывают серьёзных вопросов. По крайней мере, это касается короткой программы. В женском турнире арбитры справедливо расставили фигуристок на заслуженные места. Косторная выступила без единой помарки и стала первой. Туктамышева с ошибками, но отличным тройным акселем отстала от неё на четыре балла. Трусова с падением и неверным ребром на флипе – ещё на четыре.



Вместо потенциального лидерства тройной аксель только добавил Саше проблем. Элемент, который в потенциале может принести более 10 баллов, у Трусовой оценили всего лишь в 1,65 балла, а если учесть штраф за падение, то спортсменка, по сути, осталась без элемента. Такого в её взрослой карьере ещё не случалось, поэтому худший личный результат за короткую программу выглядит вполне оправданным.



Не рискуй Саша и прыгни двойной аксель, она бы всё равно проиграла Косторной, но на 3-4 балла меньше. Однако Трусова снова пошла ва-банк, и теперь Русской ракете нужно исполнить хотя бы два чистых четверных прыжка в произвольной и обойтись без серьёзных ошибок. Даже без тройного акселя Косторная обходит Трусову на 8 баллов. А это тревожный звоночек для Саши, ведь однажды она уже проиграла безупречной Алёне без тройных акселей.

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Трусова выпрыгивает из штанов?

Плющенко ведёт своих главных учениц двумя разными путями. Трусова не боится рисковать и вставляет в свои программы самые коварные прыжки, в то время как Алёна осторожничает и делает ставку на чистоту исполнения. После короткой программы тактика Косторной кажется более выигрышной. Фигуристка уже начала тренировать тройной аксель, но не собирается его исполнять на соревнованиях, пока не обретёт уверенность в прыжке.

«Зачем показывать элемент, если он не совсем готов? Надо показывать программы с нынешними прыжками и не выпрыгивать из штанов», — сказала Алёна после соревнований.



Был ли это упрёк в сторону Трусовой или нет — сказать сложно. Но Косторная очень точно описала положение своей конкурентки. Пока что попытки Саши кажутся как раз-таки «выпрыгиванием из штанов». Русская ракета делает ставку на чрезмерную сложность, но пока не может достичь планки, которую сама же себе и установила.

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Трусова сама решает, что ей прыгать?

На соревнованиях Трусова ещё ни разу не исполнила тройной аксель чисто, хотя и показывала превосходные попытки на тренировках. По мнению тренера Инны Гончаренко, причина в том, что элемент не до конца готов, а Саша пытается прыгать его за счёт характера и эмоций.



И если желание самой Трусовой идти на максимальную сложность в каждом прокате ещё можно понять, то поведение её тренеров слабо поддаётся логике. Плющенко постоянно повторяет, что побеждать должны те, кто делает более сложные элементы, но это всё равно не объясняет, зачем вставлять не до конца освоенный прыжок в программу на главном международном старте первой половины сезона.

Постоянным риском на тройном акселе Саша упрямо подставляет сама себя и усложняет себе задачу. Тут бы стоило вмешаться тренерам и запретить Трусовой исполнять не до конца готовый элемент, но они молчат.



Возможно, тренировочные попытки действительно были настолько хороши, что Евгений забыл об ошибках на этапах Кубка России и был уверен в чистом исполнении акселя на этапе Гран-при. Но есть и другое возможное объяснение: у Плющенко просто нет контроля над Трусовой, которая может чувствовать себя главной звездой академии и сама решать, что прыгает.



В таком случае провал в короткой программе может стать только началом проблем для Русской ракеты, ведь тренировать себя самой – не лучшая затея для 16-летней фигуристки.