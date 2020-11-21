Тутберидзе без победы. Как Коляда спас престиж российского фигурного катания

После снятия Анны Щербаковой с московского этапа Гран-при интриги в мужском разряде стало гораздо больше, чем в женском. А победа в короткой программе грузина Мориса Квителашвили окончательно спутала карты. В отличие от ученика Этери Тутберидзе лидеры сборной России в первый день много ошибались, а потому обязаны были реабилитироваться в произвольной.

Всё-таки проиграть престижный домашний турнир крепкому, но не самому топовому иностранцу — несерьёзно для спортсменов, которые претендуют на мировое превосходство.



Спас престиж сборной России Михаил Коляда, хотя и он был отнюдь не безупречен.

Первая большая победа нового Коляды

В этом сезоне Михаил Коляда всё начинает с чистого листа. Потрясающе талантливый, но очень нестабильный спортсмен в межсезонье перешёл в группу Алексея Мишина, воспитавшего олимпийских чемпионов Евгения Плющенко, Алексея Ягудина и Алексея Урманова. Всего за несколько месяцев Алексей Николаевич помог Михаилу обрести чемпионский характер, однако от своей главной проблемы он пока полностью не избавился. Оба проката Коляды в Москве получились с ошибками, но, к счастью, фатальными они не стали.



В произвольной Миша сделал «бабочку» на тройном акселе, но быстро сориентировался и дважды исполнил этот прыжок во второй половине программы. Это только подтверждает, что мы видим обновлённого



Михаила Коляду, который больше не паникует после ошибок, а ищет способ всё исправить. Несмотря на все шероховатости, произвольная Коляды от Ильи Авербуха с каждым прокатом вызывает всё больше восторга. Недаром постановку о танцовщике Рудольфе Нурееве многие болельщики уже называют шедевром.

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Претензии к судьям безосновательны

Судьи тоже подпали под магию «белого ворона» и поставили Мише огромные 95 баллов за компоненты. Для сравнения, у Алиева вторая оценка составила 90,60 балла, а остальные недотянули и до 89 баллов. Некоторые болельщики посчитали такое решение судей необоснованным, однако на поверку претензии к арбитрам оказываются несправедливыми. Во всём мире по интерпретации с Колядой может конкурировать, пожалуй, только Юдзуру Ханю, а всех остальных он по этому показателю превосходит значительно, что и нашло отражение в оценках.



В конце концов фигурное катание – это не только прыжки.

Коляду считали безвольным, а теперь он побеждает на характере. Да Мишин просто гений! Провал на Олимпиаде мог сломать Михаила, но он вернулся и стал гораздо сильнее. А у этого парня стальной стержень!

Квителашвили не устоял

Даже при оправданно благосклонном отношении судей Коляда всё равно оставил Квителашвили хорошие шансы на победу. Если бы не падение с четверного тулупа и недокрут, подопечный Этери Тутберидзе наверняка бы впервые в карьере выиграл этап Гран-при. Но и серебро в такой компании для фигуриста, который не славится стабильностью, большой успех. Тем более на фоне слухов об эпидемии коронавируса в «Хрустальном» и отсутствии других представителей своей школы на этапе.

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Гуменник едва не упустил место на пьедестале

Между Колядой и Квителашвили выступал Пётр Гуменник, показавший прекрасный прокат в короткой программе. Вчерашний юниор здорово начал, но затем упал на ровном месте и занервничал, а затем совершил жёсткое падение с четверного сальхова. Тем не менее, Петя смог завершить программу и даже остался на пьедестале.

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Ещё одна надежда российского фигурного катания – действующий чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв покорил публику роскошным выступлением и в произвольной уступил только Коляде, однако из-за слабого проката короткой и ошибки на четверном флипе сегодня чуть-чуть недотянул до пьедестала.

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Дмитрий Алиев всё ещё восстанавливается после травмы. Видно, что чемпиону Европы не хватает физический кондиций, чтобы выкатать всю программу на хорошей скорости. И прыжки ещё оставляют желать лучшего. Но вызывает уважение то, как Дима борется за каждый элемент. Даже в таком состоянии Алиев не даёт расслабляться конкурентам.

Спорные оценки Игнатова

Идентичные баллы получили Евгений Семененко и Макар Игнатов, но благодаря третьему месту в произвольной ученик Мишина оказался выше. Юный фигурист на характере откатал свою программу и получил весомые 260 баллов. А вот оценки Макара вызвали некоторые вопросы. Фигурист безупречно исполнил три четверных прыжка (два тулупа и риттбергер), но оказался всего лишь на седьмом месте в произвольной программе. С одной стороны — это показатель высокого уровня нашего мужского катания, но с другой — судьи слишком критично отнеслись к блестящему выступлению фигуриста.



Несмотря на тревожные итоги короткой программы, наши фигуристы всё-таки смогли реабилитироваться и отстоять золото домашнего этапа.



Осталось дождаться от Коляды двух чистых прокатов, и вообще будет сказка.