Плющенко вывел Трусову на худший прокат в карьере. У Тутберидзе Саша так не позорилась

Российские фигуристы второй год подряд завоевали всё золото московского этапа Гран-при! И, хотя это стало понятно задолго до произвольной программы у женщин, интрига в финальном виде просто зашкаливала.



Александра Трусова, несмотря на грубую ошибку в короткой программе, оставалась главной претенденткой на победу. Два чистых четверных из трёх заявленных при отсутствии грубых ошибок на других элементах гарантировали Русской ракете первое место даже при идеальном катании опережавших её Алёны Косторной и Елизаветы Туктамышевой.

Но Саша собиралась покорять зрителей и судей не только сумасшедшими четверными, но и потрясающим новым платьем. Прямо во время проката на руках фигуристки появились шипы!



Вот только к тому моменту она наверняка пожалела, что вообще надела это платье и вышла на лёд.

Знакомьтесь, Анастасия Гулякова

В короткой программе шесть российских девушек оставили позади всех иностранных соперниц и дружно попали во вторую разминку. В стартовой группе единственный чистый прокат удался эстонке Еве-Лотте Киибус. Прибалтийская фигуристка и накануне произвела отличное впечатление, но допустила досадную ошибку. В произвольной программе Ева-Лотта полностью реабилитировалась и надолго задержалась на диване лидера.



Софья Самодурова, к большому сожалению, со своей программой не справилась. Ученица Алексея Мишина упала с лутца и сделала «бабочку» на флипе. Ошибки в середине проката явно выбили задорную и энергичную фигуристку из колеи, что отразилось и на оценке за компоненты. После своего выступления Софья не сдержала слёзы – оценка в 184,81 балла не позволила ей опередить Киибус.



Нежная Елизавета Нугуманова будто заворожила зрителей лёгким и воздушным катанием, но тоже не обошлась без технического брака. Тем не менее, Лиза по сумме программ стала лидером и обеспечила себе место в топ-5.

Туктамышева оставила не у дел учениц Плющенко в Москве. Лиза просто божественна! Потрясающее выступление Туктамышевой заставило зрителей забыть о чудовищном провале Трусовой. Более крутого сюжета и не придумаешь!

Последней перед тройкой лидеров каталась Анастасия Гулякова. Эта девушка не первый сезон здорово смотрится на российских стартах, но впервые получила шанс проявить себя на этапе Гран-при. И надо сказать, эффектная ученица Мишина своей возможностью воспользовалось по максимуму! Лёгкое и игривое выступление Насти пришлось по душе и залу, аплодировавшему во время прокатов, и арбитрам, поставившим ей максимальные оценки в сезоне. До отметки в 200 баллов ей не хватило совсем чуть-чуть.

Права на видео принадлежат Первому каналу

Московский кошмар Трусовой

Казалось, по-настоящему распределение медалей началось с выступления Александры Трусовой. Тогда никто не мог подумать, что Плющенко вывел Сашу на худший прокат в её карьере. Она явила московской публике новое эффектное платье в тёмных тонах, призванное подчеркнуть, что она перевоплощается не в Джульетту, а в злой рок, настигший героиню Шекспира. Не хочется кидаться в мистику, но иначе то, что произошло с Сашей, пожалуй, и не объяснишь.

Трусова подставляет сама себя, а тренеры молчат. У Плющенко вообще есть над ней контроль? Евгений устроил шоу в «кисс энд край». А лучше бы запретил Саше прыгать тройной аксель.

На старте проката Трусова поборолась за четверной сальхов, но всё-таки упала. Обычно подобная ошибка не влияет на последующее выступление Русской ракеты, но на этот раз всё было иначе. Четверной лутц – падение, четверной тулуп – падение. Один четверной Саша всё же приземлила, но выезд с каскадного тулупа получился не совсем чистым, а затем и тройной лутц обернулся падением – четвёртым за четыре минуты!

Перед финальной частью программы Трусова провернула трюк с платьем, выпустив из рук шипы, но, естественно, сорванный прокат он уже спасти не мог. После выхода со льда на Трусовой не было лица, и вряд ли даже поражение от Гуляковой могло расстроить её больше, чем собственное фиаско на глазах родной публики. Возможно, это самый чёрный день в её жизни.



Впервые во взрослой карьере Трусова не набрала и 200 баллов по итогам двух программ. А за произвольную она и вовсе получила лишь 128,12 балла. Такая оценка для спортсменки с амбициями и мастерством Трусовой выглядит позорной. У Тутберидзе Саша тоже часто рисковала и порой срывала прокаты, но так не позорилась никогда.

Права на видео принадлежат Первому каналу

Туктамышева заставила зал забыть о провале Трусовой

После выступления Трусовой зал находился в немом шоке, но уже через пять минут зрители заходились от восторга и скандировали «молодец, молодец». Настроение публики изменила великолепная Елизавета Туктамышева. В отличие от короткой программы идеальный тройной аксель не расслабил фигуристку, а только добавил мотивации для чистого проката. Кроме помарки на втором тройном акселе все остальные элементы были чёткими, а как Лиза умеет раскрываться и зажигать, когда всё получается, любителям фигурного катания напоминать не стоит.



Феерия от самой опытной и титулованной участницы турнира подарила ей высоченную оценку в 223,39 балла и даже хорошие шансы на победу.

Права на видео принадлежат Первому каналу

Судьи отдали победу Туктамышевой

От катавшейся последней Алёны Косторной зависело многое, но не всё. Учитывая отсутствие у неё тройного акселя, действующей чемпионке Европы оставалось только не ошибиться и ждать судейского вердикта. Со своей задачей Алёна справилась отлично, показав привычное по прошлому сезону нежное и трепетное катание. В пользу Алёны говорил запас после короткой программы и преимущество в оценке за компоненты, однако сразу три её прыжка оказались недокрученными, что и сыграло решающую роль в определении победительницы.

Права на видео принадлежат Первому каналу

Счастливая Елизавета Туктамышева оставила на льду всё, что у неё было, и, как показалось, с трудом нашла силы, чтобы поприветствовать болельщиков. Выдающаяся победа выдающейся фигуристки! Ещё два дня назад в это было практически невозможно поверить, но Лиза продолжает удивлять и доказывать, что женское фигурное катание – это не только про юниорок, меняющих тренеров. Это ещё и про чувственность, страсть и долгую красивую историю.