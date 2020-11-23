Алёна Косторная проиграла этап Гран-при из-за ошибок на тройных прыжках. До смены тренера этой проблемы у неё и в помине не было!

Эффект Плющенко. Что происходит с сильнейшей фигуристкой мира после ухода от Тутберидзе

У Алёны Косторной было всё, чтобы выиграть московский этап Гран-при. Снятие Щербаковой из-за болезни и провал Трусовой в произвольной программе позволяли Косторной одержать победу даже без фирменного тройного акселя. Но чемпионка Европы свой шанс упустила, пропустив вперёд Елизавету Туктамышеву.

Виной тому досадные недокруты на прыжках. Проблема, которая при Тутберидзе практически отсутствовала, после перехода к Плющенко расцвела буйным цветом.

Если так и дальше пойдёт, то Косторная может потерять даже тройные прыжки. Разбираемся, что происходит с сильнейшей фигуристкой мира после перехода от Тутберидзе к Плющенко.

Судьи простили Косторной ошибки, а она ответила дерзостью. Плющенко научил? Алёна морщится от своего катания и наигранно радуется завышенным оценкам. И ради этого стоило уходить от Тутберидзе?

Тревожный симптом

Визуально произвольную программу в «Мегаспорте» Косторная откатала чисто, но при ближайшем рассмотрении стало понятно, что без шероховатостей не обошлось. В каскаде из флипа, ойлера и сальхова судьи нашли два недокрута в четверть оборота — на обоих тройных прыжках. На лутце в каскаде с двойным тулупом мы также увидели значок «q», появившийся в протоколах с этого сезона и означающий недокрут в четверть оборота. Штрафных санкций за это нарушение не следует, но рассчитывать с ним на надбавку не приходится. Многие поклонники фигуристки поспешили свалить обнаруженные у неё недочёты на нежелание арбитров отдать ей победу, однако на повторах чётко видно, что судьи оказались правы.

Сами по себе недокруты не так страшны, как падения или «бабочки». Время от времени подобные помарки проскакивают едва ли не у каждого фигуриста. Но систематические недокруты – явный симптом проблем с техникой. Неужели эта напасть не обошла стороной и Алёну?

На этапе Кубка России в Казани у Косторной также не получилось чисто исполнить каскад 3F+1Eu+3S. А в короткой программе в Москве, как показалось, судьи простили Алёне небольшой недокрут на лутце. Похоже, лучшая фигуристка прошлого сезона не только потеряла тройной аксель, но и испытывает сложности с чистым исполнением более простых тройных прыжков.

Букет ей в руки. Трусовой стоит вернуться к Тутберидзе. Иначе карьеру не спасти? Саша обещала подарить цветы своему великому тренеру. Похоже, самое время.

Статистику не обманешь

Лутц и в прошлом сезоне не всегда удавался Алёне идеально. На этапе Гран-при во Франции судьи поставили Косторной неясное ребро, а комментировавший соревнования Алексей Ягудин усомнился, что прыжок был полностью докручен. Плюс на чемпионате Европы в Граце именно на этом элементе спортсменка допустила единственное падение в сезоне. Но ни на одном из шести турниров сезона, ни в одном прокате у неё не зафиксировали недокрут на лутце. Как, впрочем, и на других прыжках (кроме сложнейшего тройного акселя).

В этом сезоне у неё уже четыре недокрученных прыжка за четыре проката. Можно, конечно, объяснять это особенностями внутреннего судейства, но ведь в прошлом сезоне пять из шести стартов она провела под эгидой ISU, и никаких недокрутов на обычный тройных ей не ставили.

Тест. Как хорошо вы знаете историю российского этапа Гран-при по фигурному катанию? Кто падал на лёд прямо перед прокатом? А кто призывал фанатов успокоиться? Проверьте свои знания о главном турнире осени.

Косторная снизила требования к себе?

В пользу того, что начавшиеся проблемы с докручиванием прыжков – это эффект работы в академии Плющенко, говорят и другие изменения в катании Алёны. Исчез из соревновательных программ тройной аксель, проявились нехарактерные для прежней Косторной ошибки на дорожке шагов, тяжелее смотрятся вращения. Как следствие, вместо привычных четвёртых уровней за непрыжковые элементы ей часто ставят третий, а то и вовсе второй. Наверняка сказались и форсированная постановка программ, и особенности физического взросления, но факт остаётся фактом.

В группе Евгения Викторовича спортсменка чувствует себя комфортно — на неё не давят, на тренировках всегда спокойная атмосфера, а сама фигуристка наконец получила свободу действий. Видимо, именно это ей и мешает. Создаётся впечатление, что, как только за плечом Косторной перестала стоять Тутберидзе, не выпускавшая её со льда, пока прыжок не был исполнен идеально, в её катании что-то разладилось.

Остаётся надеяться, что Косторная сама всё понимает и сумеет самостоятельно повысить требования к себе. Иначе лучшая фигуристка прошлого сезона в этом может даже не попасть на главные старты.