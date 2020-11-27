Тяжёлое катание и падения в шоу. Почему возвращение Загитовой кажется очень плохой идеей

Стоило Алине пару раз выйти на лёд, как фанаты снова поверили в её будущие победы. Нет, это так не работает.

Болельщики Алины Загитовой ликуют. Олимпийская чемпионка, не выступавшая перед публикой в течение девяти месяцев, теперь выходит на лёд регулярно. Алина уже украсила своим присутствием шоу «Влюблённые в фигурное катание» и показательные прокаты на этапе Гран-при в Москве, а 28 ноября будет кататься на открытии катка на Красной площади.

И после каждого выступления Загитовой фанаты в восхищении пишут, как без неё обеднело фигурное катание и как она затмит нынешних лидеров, когда вернётся. Но если со своей задачей на шоу она справляется великолепно, то представить Алину в борьбе за медали на крупных турнирах почти невозможно.

Поэтому возвращение Загитовой на соревнования кажется очень плохой идеей.

Катание Загитовой не удивляет

Активному участию Загитовой в выставочных прокатах можно только радоваться. В шоу Алина абсолютно на своём месте: её имя на афишах делает кассу, а чувственное катание приносит счастье зрителям. Фигуристка катается на высокой, по меркам шоу, скорости, демонстрирует сольные тройные прыжки и отлично раскрывает придуманные хореографом образы.

Ничего удивительного для действующей фигуристки сборной России, которая ещё год назад поднималась на пьедестал этапов Гран-при. Но фанаты почему-то воспринимают хорошее катание Алины в шоу как большую победу своего кумира и залог будущих успехов на настоящих соревнованиях. Да, Загитова долго не каталась перед публикой, но при этом продолжала тренироваться под руководством Этери Тутберидзе и даже прошла с её группой сбор в Новогорске.

Понятно, что большое внимание учёбе и работе в «Ледниковом периоде» сказались на её уровне подготовки, но и имеющихся кондиций для достойного выступления в шоу вполне достаточно. Алина не была травмирована и продолжала тренировки, поэтому не было реальных предпосылок к тому, что она не сможет кататься даже на шоу, где обычно погоду делают фигуристы, давно завершившие карьеру.

Как же её не хватало! Неподражаемая Загитова затмила чемпионов Гран-при России Блистательное возвращение Алины на московский этап. Чемпионка довела зрителей до слёз.

Загитовой далеко до топ-уровня

На фоне радости от возвращения Загитовой на лёд и восторженных отзывов поклонников легко поддаться искушению и поверить в способность Алины успешно выступать на соревнованиях. Но это лишь иллюзия. Дотянуться с нынешней позиции до топ-уровня ей будет едва ли не сложнее, чем Ольге Бузовой выиграть «Ледниковый период». Загитова не выступала на официальных турнирах с декабря 2019 года и с того момента заметно изменилась внешне. Сейчас её катание выглядит ещё менее лёгким и воздушным, чем год назад, а ведь уже тогда у неё начался спад результатов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Текущих кондиций Загитовой явно недостаточно для борьбы за высокие места на крупных соревнованиях. Ей надо избавляться от тяжёлого катания, прибавлять в скорости и скольжении, сильно улучшать физическую форму. При запредельном желании всё это возможно, но в таком случае Алине предстоит отказаться от всего, что появилось в её жизни за последний год, и проделать просто колоссальный объём работы без гарантированного результата. А не просто «чуть-чуть больше тренироваться», как полагают болельщики.

Неповторимая и божественная. Загитова триумфально вернулась на лёд. Ну наконец-то! Алина выступила впервые за девять месяцев и сразила фанатов. Губерниев не устоял.

Загитова неконкурентоспособна без сложных прыжков

В пользу Загитовой говорят хорошая презентация программ и высокая оценка за компоненты, которую она заслужила за 2,5 года взрослой карьеры. Однако пока Алина не выступала, Трусова, Косторная и Щербакова значительно повысили свой авторитет у арбитров, поэтому выигрывать у них второй оценкой по-настоящему много у неё не получится. И тут всё упирается в техническую составляющую.

На шоу в ЦСКА и «Мегаспорте» Алина прыгала самые сложные тройные прыжки – лутц и флип. Оба выступления не обошлись без падений и других помарок. Болельщики списывают ошибки на плохое качество льда и специфическое освещение, но в любом случае говорить о стабильном исполнении Загитовой сольных тройных не приходится. Нет информации и о состоянии её фирменного каскада тройной лутц — тройной риттбергер. А ведь для реальной оппозиции нынешним лидерам её прежнего контента точно недостаточно – нужно осваивать четверной прыжок или тройной аксель. Без всего этого возвращение Загитовой на соревнования кажется очень плохой идеей – вряд ли чемпионка всего и вся будет довольствоваться редкой борьбой за бронзу, пусть и ради удовольствия преданных поклонников.

Почему Загитова молчит о своих планах

Ставить крест на соревновательных перспективах Загитовой рано. Грамотный тренерский штаб и умение добиваться своих целей могут помочь ей справиться с главным вызовом в карьере, если она его перед собой поставит. Но на данный момент объективных предпосылок для новых побед Загитовой нет. А сулить ей всё золота мира на основании ярких и эмоциональных показательных номеров – выдавать желаемое за действительное.

Чтобы прекратить гадания на кофейной гущи, Алине достаточно чётко рассказать о дальнейших планах, но этого пока не происходит. Кажется, либо она сама ещё не в курсе, либо кому-то выгодно, чтобы ожидание возвращения Загитовой на лёд стало вечной историей.