«Выходец Мишина избивает и унижает ребёнка». Что не так с жёстким видео из раздевалки?

Обвинения в жестоком обращении с учениками мгновенно бросают тень на любого тренера. Не избежал этой участи и известный российский фигурист Артур Гачинский. На видео в «Инстаграме», как сейчас модно говорить, человек, похожий на Гачинского, на повышенных тонах общается со своим юным подопечным и замахивается на подростка полотенцем.
Неужели известный в прошлом фигурист действительно «избивает и унижает» подростка?
Или это провокация против тренера Алексея Мишина, чьи ученики слишком уж часто побеждают в последнее время?
«Гачинский избивает ребёнка»
Резонансное видео появилось в аккаунте ludmila_shepelyova1963. До этого на странице было лишь четыре фотографии некоей женщины, опубликованные в тот же день. Непонятно, когда и кем была сделана запись. Но ещё больше вопросов вызывает подпись, сопровождающая ролик: «Ужас! Гачинский ИЗБИВАЕТ РЕБЁНКА! Выходец Мишина избивает и унижает ребёнка после тренировки!».
Не буду судить, можно ли назвать попавший на видео удар полотенцем избиением, а жёсткую критику ученика после тренировки – унижением. Пусть в этом разбираются компетентные органы и родители мальчика. Возможно, автор поста впервые столкнулся с закулисьем большого спорта, и увиденное действительно кажется ему ужасным. Вот только упоминание в этом контексте Алексея Мишина наводит на мысль, что краски сгущаются осознанно и намеренно.
От Мишина к Тарасовой и обратно
Артур Гачинский на самом деле имеет непосредственное отношение к Алексею Николаевичу Мишину. Яркий и неординарный фигурист, которого в начале 2010-х прочили на роль наследника Плющенко, большую часть карьеры был учеником Мишина и именно под его руководством завоевал свои главные награды – серебро чемпионата Европы, бронзу чемпионата мира и два серебра чемпионатов России.
Добиться большего, как признавался позже сам Артур, ему помешала «звёздная болезнь». Фигурист стал часто спорить с решениями Мишина и искать оправдания своим неудачам где угодно, только не в себе самом. Перед олимпийским сезоном-2013/2014 Гачинский решил повторить путь Алексея Ягудина и перешёл от Мишина к Тарасовой, однако уже через пару лет его карьера была окончена. Несмотря на былые конфликты и уход к прямому конкуренту, Мишин не держал на Гачинского зла и уже в 2016 году принял его в тренерский коллектив своей школы «Звёздный лёд».
«Безобразная сцена, смотреть противно»
Судя по тому, что запись ведётся из-за спины Артура, тренер о видеосъёмке своего разговора с учеником был не в курсе. Пока неизвестно, попало ли видео куда-то ещё кроме недавно созданной страницы в «Инстаграме», и будет ли оно иметь какие-либо последствия для молодого специалиста.
Некоторые пользователи согласны с автором записи и выражают возмущение поведением Гачинского:
— Тут явное издевательство над ребёнком.
— Какой ужас!
— Безобразная сцена, смотреть противно.
— Мерзко, когда так ведут себя с детьми, которые находятся в заведомо подчинённом положении.
Но есть и те, кто не видит в действиях Гачинского ничего вопиющего, а само видео считают провокацией:
— Господи, чего такого уж сделал Гачинский? Избивает? Полотенцем замахнулся?
— Вы какую цель преследовали, выкладывая данное видео? Очернить имя Мишина?
— Если так выглядит избиение и унижение, то как ругают тогда подростков за невыполнение задания? В полголоса? Шёпотом?
— Обычная ситуация «разбора полётов» тренера с учеником после тренировки или выступления на соревновании.
Провокация против Мишина?
Не хочется оправдывать Гачинского и утверждать, что в фигурном катании бить детей полотенцами – обычное дело, но втягивание в эту историю Мишина и вправду походит на провокацию. Можно только догадываться, на что намекает автор записи. Гачинский перенял манеру работы у своего многолетнего наставника? Почему тогда за несколько десятков лет ни один ученик профессора не пожаловался на избиения и унижения? Если же речь о том, что Мишин знает о методах работы Гачинского, но закрывает на них глаза, то и тут можно лишь строить предположения.
Но самое показательное, что видео с Гачинским появилось через несколько дней после блестящего двойного успеха учеников Мишина на этапе Гран-при в Москве. Михаил Коляда буквально за несколько месяцев работы с Алексеем Николаевичем вернулся на топ-уровень, а Елизавета Туктамышева доказала, что по-прежнему может выигрывать крупные турниры. Так, неожиданно для многих, лидером в противостоянии тренерских школ стали не Тутберидзе и Плющенко, а опытнейший Алексей Мишин, который держится в стороне от конфликтов.
Видимо, достойное поведение Мишина и успехи его учеников нравятся не всем.
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