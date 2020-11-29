Роскошная и счастливая. Как Загитова блистала для VIP-гостей на Красной площади

Скоро исполнится год, как блистательная Алина Загитова приостановила карьеру. Фанаты встретили решение чемпионки со слезами на глазах и зарекались без неё не смотреть фигурное катание. А больше всего болельщики боялись, что больше никогда не увидят свою любимицу на льду. К счастью, эти опасения оказались напрасными. Алина не только продолжает полноценно тренироваться, но и регулярно выступает на ледовых мероприятиях. И каждое её появление на катке становится настоящим событием!

На этот раз чемпионка сердец каталась в самом центре Москвы – на Красной площади для вип-персон и звёзд шоу-бизнеса. Впрочем, самые преданные болельщики всё равно нашли способ посмотреть на потрясающее искусство Алины.



Как же хочется почаще видеть её роскошное катание!

Загитова смущалась, фанаты лезли на забор

Уже второй год подряд Алине выпадает честь одной из первых испробовать лёд на главном катке страны. Под покровительством Татьяны Навки Загитова приковывает к себе взоры не только преданных болельщиков, но и звёзд телевидения. Обычных зрителей на церемонию открытия ГУМ-катка не пускали, но вокруг площадки всё равно не было свободного места. На катание олимпийской чемпионки приехали посмотреть звёзды шоу-бизнеса, знаменитые в прошлом фигуристы и даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Казалось, будто Алине некомфортно от такого внимания. Перед началом мероприятия она тщательно скрывалась от посторонних взоров и выглядела напряжённой. Создаётся впечатление, что фигуристка до сих пор волнуется перед любым выступлением. Возможно, именно столь ответственное отношение к делу и помогает Алине творить на льду настоящую магию.

Как же её не хватало! Неподражаемая Загитова затмила чемпионов Гран-при России Блистательное возвращение Алины на московский этап. Чемпионка довела зрителей до слёз.

Пока Алина готовилась к выступлению, основное внимание журналистов было приковано к Дмитрию Пескову. В то время, когда он общался со СМИ, а звёзды шоу-бизнеса занимали отведённые им места, рядовые поклонники Загитовой проявляли чудеса находчивости, пытаясь найти максимально удобную позицию для наблюдения за своим кумиром. Фанаты заполонили всю лестницу соседнего ГУМа, грубо нарушая социальную дистанцию, а некоторые даже забирались на забор вокруг ледовой арены. Сама спортсменка всё это время сосредоточенно готовилась к выступлению и старательно разминалась.

Без прыжков, но с высокой поддержкой

Пока Алина разогревала мышцы, на катке выступали её коллеги по шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Медалисты чемпионатов Европы и мира безупречно откатали свою часть номера, после чего к ним присоединилась Алина Загитова. Фигуристка в образе принцессы Леи поздравила Руслана и Людмилу с помолвкой, а потом закружилась в танце с прекрасным принцем. Загитова выступала в красивом цветочном платье и выглядела превосходно.

Алина продемонстрировала лёгкое катание, высококлассные вращения и роскошный шпагат в воздухе. Прыжки в этот вечер Загитова не исполняла, но они, казалось, для образа юной принцессы из «Спящей красавицы» и не требовались. Зато Алина смогла удивить выполнением парных элементов — поддержек и спиралей. Фигуристка на сто процентов вжилась в образ влюблённой принцессы и каталась очень эмоционально и артистично. Отсутствие оценок и груза ответственности будто раскрепостило Алину. А после проката Загитова заметно оживилась и выглядела счастливой.

Тяжёлое катание и падения в шоу. Почему возвращение Загитовой кажется очень плохой идеей Стоило Алине пару раз выйти на лёд, как фанаты снова поверили в её будущие победы. Нет, это так не работает.

Загитова спряталась в помещении для VIP-гостей

После выступления Алина недолго понаблюдала за тренировкой звёзд спорта и шоу-бизнеса, занявших ледовую площадку по окончании номера из шоу, а затем предпочла компанию сестры Сабины и фигуристки Тиффани Загорски, которая приехала поддержать подругу. Чемпионке явно было неудобно находиться в толпе людей, поэтому она спряталась в помещении для вип-гостей и вышла только на фотографирование и небольшую беседу с журналистами.



Инициативу в разговоре взяла на себя Татьяна Навка, которая с большим энтузиазмом рассказывала о предстоящих шоу. Алина же ответила на пару вопросов об открытии катка.



«Выступаю на Красной площади уже во второй раз. Тут потрясающая атмосфера! Это опыт, конечно, выступать на открытом катке. Когда в первый раз приезжала в Москву и гуляла по Красной площади, не могла представить, что буду тут выступать», — воодушевлённо говорила Загитова.

Неповторимая и божественная. Загитова триумфально вернулась на лёд. Ну наконец-то! Алина выступила впервые за девять месяцев и сразила фанатов. Губерниев не устоял.

«Нашу чемпионку и тут и там передают»

Сразу после короткого общения с прессой Алина поспешила уйти с катка — торопилась на занятие по технике речи. Даже несмотря на приостановку карьеры, график Алины расписан по минутам. Любопытно, что во время лайв-выступления Загитовой на ГУМ-катке в это же время по Первому каналу показывали очередной выпуск «Ледникового периода».

«Нашу чемпионку и тут и там передают», — писали в соцсетях болельщики. А кто-то с иронией отмечал, что даже приостановившая карьеру Загитова в публичном пространстве появляется чаще, чем некоторые действующие спортсмены.



«Спасибо, наша королева, за праздник!» — написал Алине кто-то из поклонников. И с ним трудно не согласиться. Загитовой хватило всего нескольких минут, чтобы очаровать всех присутствующих и создать на Красной площади атмосферу настоящего новогоднего праздника.