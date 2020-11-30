Поцелуй для чемпиона. У самой красивой фигуристки России роман с известным спортсменом?

20-летняя Станислава Константинова выделяется не только удивительной грациозностью на льду, но и очень привлекательной внешностью. Вот уже несколько лет Стася регулярно попадает в различные рейтинги самых красивых фигуристок мира, а каждая фотография в её «инстаграме» собирает восторженные комментарии поклонников.

Тем не менее свою личную жизнь Стася никогда не афишировала. Поэтому появление в соцсетях снимка, на котором она целует известного спортсмена, по-настоящему взбудоражило болельщиков.



Похоже, место самой красивой пары фигурного катания может быть занято надолго.

Резкие перемены в карьере

Этот сезон положил начало новому этапу в карьере эффектной фигуристки. После целого ряда неудачных выступлений и непопадания в топ-10 на чемпионате России Станислава досрочно завершила прошлый сезон и решилась на кардинальные перемены в своей жизни. В феврале участница чемпионатов Европы и мира прервала сотрудничество с тренером Валентиной Чеботарёвой, длившееся более 10 лет, и переехала в Москву для работы в академии «Ангелы Плющенко».

Перезагрузить карьеру талантливой фигуристке помогают Александр Волков и его супруга Мартин Даженэ. Во время весенней самоизоляции Стася даже какое-то время жила у них дома, чтобы не выпадать из тренировочного процесса. Первые же старты нового сезона показали, что Константиновой удалось преодолеть психологические трудности и принять изменения, произошедшие в организме в связи с пубертатным периодом.

На втором этапе Кубка России в Москве Константинова не смогла бороться за пьедестал с Трусовой, Валиевой и Усачёвой, но всё равно заслужила долю комплиментов. В Казани прокаты получились хуже, но с эмоциональной точки зрения Константинова вновь была безупречна. Даже несмотря на скромные шансы и технические ошибки, Стася явно получает удовольствие от катания и буквально светится от позитивной энергии, заряжая жизнерадостностью окружающих.

Поцелуй для бывшего фигуриста

Казалось, смена обстановки пошла Константиновой на пользу, а работа с новыми тренерами помогла вернуть гармонию и сбросить груз былых провалов. Однако, возможно, у яркого преображения фигуристки была и ещё одна причина. В «сториз» её «инстаграма» появилась фотография, на которой Стася целует в щёку другого известного спортсмена Адьяна Питкеева. Фигуристка сопроводила снимок фиолетовым сердечком, а внимательные пользователи подметили, что молодые люди находятся в родном для Константиновой Санкт-Петербурге, в парке культуры и отдыха Новая Голландия.

Имя Питкеева хорошо известно любителям фигурного катания. Адьян тренировался в группе Этери Тутберидзе и считался одним из самых перспективных одиночников мира. В сезоне-2013/2014 он завоевал серебряные медали в финале юниорского Гран-при и на чемпионате мира среди юниоров, оба раза опередив американца Нейтана Чена, а год спустя стал бронзовым призёром взрослого чемпионата России. К сожалению, так ярко начавшаяся карьера быстро пошла на спад из-за проблем со здоровьем, а травма спина вынудила Адьяна завершить выступления в 19 лет.



Впрочем, кардинально менять сферу деятельности Питкеев не стал и перешёл на роль тренера. Сейчас он работает в московской школе «Армия фигурного катания». Не так давно болельщики могли его видеть в «кисс энд край» рядом с Анастасией Таракановой на этапе Кубка России в Казани.

«Мне трудно понравиться»

Хотя официальных подтверждений романа Константиновой и Питкеева нет, болельщики отмечают, что молодые люди отлично смотрятся вместе и могли бы стать самой красивой парой в фигурном катании. До фотографии с Адьяном Станислава никогда не давала поводов говорить о своей личной жизни.

Более того, ещё полгода назад она признавалась, что пока не может встретить вторую половинку: «У меня дикое чувство юмора и дикий график, научивший адекватно смотреть на многие вещи, не тратить зря время и эмоции, когда нет перспективы здоровых взаимоотношений. Ну или мне просто трудно понравиться… Или я никому не нравлюсь».

В отличие от Константиновой, Питкееву и раньше приписывали романы с известными фигуристками, однако теперь многие болельщики уверены, что именно со Стасей у него всё может получиться.