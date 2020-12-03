«Думай о семье, всё пройдёт». Драматичная история любви известной российской фигуристки

Чемпионка мира Домнина ушла от Костомарова к популярному актёру после съёмок в «Ледниковом периоде». Неужели и в этом сезоне будут романы?

Пока действующие фигуристы героически преодолевают все испытания самого тяжёлого сезона в своей жизни, на шоу Первого канала «Ледниковый период» всё идёт своим чередом. Чемпионы недавнего прошлого вместе со звёздами шоу-бизнеса каждую неделю представляют на суд жюри новые постановки.

В ходе подготовки программ участники проводят вместе практически всё время, и иногда отношения между ними выходят за рамки дружеских. Практически ни один сезон популярного шоу не обходился без ярких романов. Неужели нынешний сезон, который ведут Алина Загитова и Алексей Ягудин, станет исключением?

Или между кем-то из звёзд фигурного катания и шоу-бизнеса всё-таки пробежит искра?

Краткосрочный роман Домниной

Участие в «Ледниковом периоде» и похожих проектах не раз становилось серьёзным испытанием для, казалось бы, крепких и проверенных временем отношений.

«Новое тело, новые эмоции, новые ощущения, плюс с этим человеком ты проводишь довольно много времени и подсознательно хочешь понравиться партнёру», — объяснял этот феномен Роман Костомаров в интервью RT.

Олимпийский чемпион в танцах на льду не понаслышке знает, о чём говорит. В 2011 году чемпионка мира Оксана Домнина родила Роману дочь, но после участия в очередном сезоне «Ледникового периода» начала встречаться с партнёром по проекту Владимиром Яглычем. Фигуристка выглядела счастливой и откровенно рассказывала о романе с известным артистом.

«Я долго не хотела даже себе признаться, насколько мне Володя небезразличен. А осознав это, пыталась чувства загасить, задавить. Убеждала себя: «Думай о семье, всё пройдёт». Но не проходило», — говорила Домнина в интервью журналу «7 дней».

«А что, спортсмены не люди?». Как Костомаров напился и сорвал выступление с Семенович Будущий олимпийский чемпион не смог откатать программу на домашнем этапе Гран-при. А в юности крушил мебель и нападал на прохожих.

Впрочем, союз Оксаны и Владимира оказался недолговечным. Вскоре после расставания с Яглычем Домнина воссоединилась с Костомаровым и вышла за него замуж. А в 2016 году у пары родился второй ребёнок.

Звезда эстрады считала Ягудина эгоистом

Ведущий текущего сезона «Ледникового периода» Алексей Ягудин несколько раз появлялся в проекте и в качестве участника. В одном из сезонов у олимпийского чемпиона завязался роман с певицей Александрой Савельевой, известной по группе «Фабрика». Молодые люди вместе посещали светские мероприятия, но спустя год их отношения прекратились. Позже Савельева рассказывала, что причиной расставания стало эгоистичное отношение Алексея к жизни и отсутствие ясности относительно их совместного будущего.

Вскоре Ягудин обрёл семейное счастье с коллегой по спорту, олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной. Причём официально бывшие спортсмены оформили брак уже после рождения двух дочерей.

Всё дело в сосисках. Трогательная история любви фигуристов Ягудина и Тотьмяниной Олимпийские чемпионы не обращали друг на друга внимания и постоянно ссорились, но всё-таки влюбились.

Любовь чемпиона США

На фоне краткосрочных любовных историй и многочисленных слухах о романах в «Ледниковом периоде» были среди участников и те, кто встретил на проекте свою судьбу. Так, пятикратный чемпион США в танцах на льду, а ныне успешный хореограф Пётр Чернышов в одном из сезонов шоу познакомился с Анастасией Заворотнюк, которая выступала в роли ведущей. Симпатия между ними переросла в серьёзные отношения. В 2008 году Анастасия и Пётр поженились, а спустя 10 лет у них родилась дочь.

Разные истории Авербуха и Лобачёвой

Один из самых обсуждаемых романов 2020 года, кстати, тоже зародился на ледовом шоу со звёздами. Продюсер и автор проекта Илья Авербух и звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова познакомились ещё в 2011 году, когда Лиза каталась в паре с Максимом Ставийским. Однако официально они подтвердили отношения только летом 2020-го.

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Бывшая супруга Авербуха Ирина Лобачёва, с которой он завоевал серебро на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, тоже нашла любовь на проекте, но её отношения с актёром Дмитрием Марьяновым завершились спустя три года. После смерти Марьянова в 2017 году Лобачёва не раз с теплом вспоминала о бывшем возлюбленном и сожалела, что роман с ним не удалось сохранить.

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Нынешний сезон «Ледникового периода» тоже породил слухи о звёздных романах, но никто из участников публично о своих отношениях пока не заявлял. Возможно, конечно, что традиция находить вторую половину на ледовом шоу уйдёт в прошлое.

Но не исключено, что о романтических отношениях фигуристов и артистов очередного «Ледникового периода» станет известно позднее.