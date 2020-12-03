В сборной России по фигурному катанию эпидемия коронавируса. Зато на банкете погуляли!

Отдых после этапа Гран-при может стоить лидерам сборной чемпионата России. А может, лучше вообще отменить турнир?

В фигурном катании настоящая эпидемия! Спортсмены массово снимаются с пятого этапа Кубка России. Как минимум у двух звёздных фигуристов подтверждён коронавирус. Ещё несколько человек сели на карантин, а кто-то причин отказа от выступления не раскрывает. К сожалению, есть основания предполагать, что все эти проблемы вызваны не только стечением обстоятельств, но и халатным отношением к своему здоровью.

Каких-то 10 дней назад лучшие фигуристы России весело отмечали завершение московского этапа Гран-при на праздничном банкете. А сейчас явно не до веселья. До чемпионата России остаётся меньше месяца, а у нас половина сборной на больничном. Такими темпами до Челябинска доедут единицы.

А может, лучше его вообще отменить?

Голодные игры в фигурном катании

Изначально было понятно, что решение проводить Кубок России в разгар пандемии коронавируса связано с определённым риском для здоровья спортсменов, но во главу угла было поставлено сохранение соревновательной практики. Тем более того, что происходит сейчас, не ожидал никто. Внезапно сезон для российских фигуристов превратился в игру на выживание. Каждый этап Кубка России омрачают массовые снятия спортсменов, причём к заключительному турниру их число достигло пика.

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Увы, но в свете последних событий жалобы американского журналиста Филиппа Херша из-за несоблюдения противовирусных на этапе Гран-при в Москве не кажутся простым проявлением зависти. И если поцелуи и объятия в «кисс энд край» ещё можно понять (все спортсмены и тренеры перед турниром сдавали тесты на ковид), то логика проведения праздничного банкета прослеживается слабо.

Спортсмены выкладывали в «Инстаграм» красивые фотографии в нарядных костюмах, а болельщики беспокоились за здоровье фигуристов и даже шутили о пире во время чумы. Правда, теперь не до смеха, а с учётом того, что многие участники торжества снялись со следующего турнира, пресловутый банкет и вовсе выглядит как дискредитация российского фигурного катания.

Банкет с продолжением

Первыми из участников банкета из заявок на этап Кубка России в Москве исчезли танцевальные дуэты Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин. Тогда же стало известно о пневмонии у Евгении Тарасовой. Позже из-за простуды партнёра снялись танцоры Загорски/Гуррейро. Заметно поредели и списки участников в одиночных видах. Коронавирус обнаружили у Елизаветы Туктамышевой и Дмитрия Алиева, а контактировавшие с ними Михаил Коляда и Анастасия Гулякова сели на карантин.

Конечно, списывать всё исключительно на банкет не стоит, но, по словам очевидцев, на мероприятии были в том числе и посторонние лица, а масочный режим соблюдался далеко не всеми. Возникает вопрос, а стоило ли вообще проводить банкет в условиях, когда любой неосторожный контакт способен привести к заболеванию и поставить крест на целом сезоне. Понятно, что сейчас фигуристы как никогда нуждаются в эмоциональной разрядке, но ставки слишком высоки, чтобы подвергать себя дополнительному риску.

Татьяна Тарасова уверена, что в такой ситуации фигуристам не стоит посещать публичные мероприятия: «Пускай спортсмены и тренеры не ходят на банкеты, пусть сидят в номерах или отдыхают дома, готовятся к следующим турнирам».

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Чемпионат России могут отменить?

Также Татьяна Анатольевна уверена, что отменять соревнования нельзя. Мол, существует заранее составленный график, и все должны под него подстраиваться. С прославленным тренером солидарны и в федерации.

«Кто-то из спортсменов переболел коронавирусом, кто-то уже восстановился, кто-то сейчас пропустит этап Кубка России в Москве из-за травм. Но всё идёт в запланированном режиме», – сказал генеральный директор ФФККР Александр Коган ТАСС.

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С одной стороны, позиция федерации понятна, ведь здоровые спортсмены ни в чём не виноваты и готовятся к старту. С другой, всем очевидно, что главный турнир будет не в Москве, а в Челябинске. И есть большой риск, что выступление на Кубке России оставит кого-то из фигуристов без чемпионата России. Даже при соблюдении мер безопасности и без зрителей.

Не хочется нагнетать, но при таком развитии событий чемпионат России может не только остаться без многих лидеров сборной, но и вообще оказаться под угрозой срыва. Уже очевидно, что изначальные критерии отбора будут пересмотрены, но даже при этом далеко не все смогут доехать до Челябинска. А в случае ухудшения ситуации соревнования и вовсе могут отменить.

И на фоне эпидемии коронавируса в сборной России с каждым днём такой вариант кажется всё более вероятным и даже логичным.

Фигурное катание должно жить, но не ценой же здоровья спортсменов и тренеров!