Опасная победа. Чем звёздной фигуристке Тутберидзе навредит триумф в Москве?

Главная цель любого спортивного соревнования – выявление победителя. По этой логике женский турнир на пятом этапе Кубка России в Москве вообще можно не проводить. Камила Валиева и так была очевидным фаворитом, а после снятия Туктамышевой и Косторной для первой победы на взрослом уровне ей достаточно просто выйти на лёд.

Вот только предстоящий успех Валиевой ничего не даст. И даже может навредить!

Цель Валиевой – чистые четверные

В отсутствие реальной конкуренции за победу этап Кубка России в Москве превращается для Валиевой в контрольный старт с вполне конкретными локальными задачами. Главная из них – отработка четверного тулупа в соревновательных условиях. Пока этот прыжок не выглядит стабильным — в текущем сезоне Камила падала с него в половине случаев. Однако нужно помнить, что в прошлом году у фигуристки была серьёзная травма ноги, из-за чего отработать элемент как следует не получилось. Так что выносить неутешительный для Валиевой вердикт ещё рано.

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Сейчас спортсменка находится в оптимальной форме. Показательные выступления на этапе Гран-при доказали, что за долгий перерыв между стартами Камила только улучшила свои кондиции. Чистый квад-тулуп с двумя поднятыми руками, да ещё при специфическом освещении – мощная заявка от юной фигуристки.

Два чистых тулупа в произвольной программе сделают её чуть ли не основной претенденткой на золото взрослого чемпионата России. И как раз на этапе в Москве у неё есть все шансы наладить стабильное исполнение этих сложнейших элементов. Понимание того, что она способна чисто прыгать четверные не только на тренировках и в шоу, но и на серьёзных турнирах, наверняка добавит Валиевой уверенности перед главным стартом в Челябинске.

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Будет ли тройной аксель от Валиевой?

Без Туктамышевой, Косторной и Гуляковой основными претендентками на пьедестал станут Анастасия Тараканова, подарившая зрителям в Казани один из самых эмоциональных моментов турнира, а также подопечная Сергея Давыдова Ксения Цибинова. Пожалуй, хоть какую-то интригу в борьбе за медали способна внести Камила Султанмагомедова, которая, как и её звёздная тёзка, представляет «Самбо-70», но не «Хрустальный», а отделение «Конёк Чайковской».

И всё-таки реально помешать Валиевой впервые в карьере выиграть взрослый турнир могут только внешние факторы, связанные со здоровьем и организационными моментами. В этой ситуации, пожалуй, главный вопрос: будет ли Камила рисковать и пробовать тройной аксель в короткой программе? На тренировках она уже прыгает его с внешней лёгкостью и отличным выездом. Тем более при таком уровне конкуренции она практически ничем не рискует. Даже полный срыв элемента не грозит ей потерей лидерства. Если Камила действительно собирается прыгать тройной аксель, то постепенно его нужно вставлять в программу на соревнованиях, и это особенно актуально перед чемпионатом России.

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Победа во вред

Несмотря на огромный потенциал и уже имеющиеся у Валиевой козыри, ей ещё есть, над чем работать. В первую очередь, 14-летней фигуристке нужно научиться спокойнее реагировать на ошибки и не сыпаться после первого падения. Именно для повышения психологической устойчивости её и допустили до участия во взрослых этапах Кубка России, однако конкретно пятый этап в Москве с этой точки зрения для неё становится бессмысленным.

Лёгкая победа без малейшего давления не только не поможет ей решить существующие проблемы, но и даже может навредить: привнести ложную уверенность в собственных силах и придать внутреннее успокоение. А ведь битва с лучшими фигуристками страны в Челябинске по статусу и атмосфере не будет иметь ничего общего с обстановкой на московском этапе Кубка России.

Остаётся надеяться, что Этери Тутберидзе не позволит подопечной придавать слишком большое значение промежуточному успеху и расслабляться в преддверии чемпионата России.