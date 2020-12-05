Ящик Медведевой. Да кому вообще нужен последний этап Кубка России по фигурному катанию?

Турнир в Москве не имеет смысла и угрожает здоровью фигуристов. Надо было брать пример с Америки!

Кубок России ещё не завершился, но уже очевидно, что все выданные организаторам авансы не оправдались. Вместо главного турнира планеты мы получили всё те же второстепенные соревнования, какими Кубок России и был, да ещё с риском для здоровья спортсменов и угрозой их участию в главном старте сезона.

Лучше всего ситуацию иллюстрируют массовые снятия спортсменов с пятого этапа Кубка России в Москве. Сейчас состав турнира мало чем отличается от уровня Кубка прошлых лет. Это стало возможным после того как Федерация фигурного катания на коньках России отступилась от собой же придуманных критериев отбора. Исключение, сделанное для Евгении Медведевой, открыло ящик Пандоры: фигуристы по самым разным причинам игнорируют последний этап Кубка.

Да кому он вообще нужен в таких условиях?

Кубок России так и не стал топ-турниром

Кубок России всегда считался турниром второго, а то и третьего сорта. В основном это была площадка для малоизвестных фигуристов, на которой они могли заявить о себе и отобраться на чемпионат России. Широкое внимание к Кубку возникало лишь эпизодически. Например, в 2019 году, когда экс-чемпионки мира Медведева и Туктамышева сражались за поездку на мировое первенство в Японии. События, происходившие в Великом Новгороде, вызвали огромный резонанс, но отношение болельщиков к турниру по большому счёту не изменилось. Кубок по-прежнему оставался локальной историей, интересной только узкому кругу продвинутых любителей фигурного катания.

Казалось, в этом году всё может кардинально измениться. Внутрироссийские соревнования должны были заменить серию Гран-при и, благодаря статусу отборочных на чемпионат России, привлечь лучших фигуристов страны. Старания руководителей фигурного катания позволили нам увидеть несколько по-настоящему интересных соревнований, но к пятому этапу спортивная составляющая приказала долго жить. Из-за травм, болезней и коронавируса поучаствовать в двух этапах Кубка (а именно это требование было обязательным для попадания на чемпионат России) смогли единицы.

А как только федерация признала, что критерии отбора на чемпионат страны придётся менять, мы смогли видеть реальное отношение лидеров сборной к Кубку России.

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Бессмысленный и опасный этап

По итогам четырёх этапов из сборной честно отобрались на чемпионат России Анна Щербакова, Александра Трусова, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Анабель Морозов и Андрей Багин. После пятого этапа к ним могут присоединиться Пётр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, Софья Шевченко и Игорь Ерёменко. Остальные 19 фигуристов основного состава критерии отбора не выполнили.

Очевидно, регламент будет изменён. Не заставит же федерация смотреть зрителей на второй эшелон фигуристов на чемпионате России. Но тогда непонятно, зачем вообще нужен пятый этап Кубка. В сборной эпидемия коронавируса, из-за которой заболевшие едва ли смогут вернуться на лёд до чемпионата России.

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До турнира в Челябинске меньше трёх недель, и вместо того, чтобы поберечь спортсменов перед главным стартом сезона, им предлагают рисковать здоровьем перед пустыми трибунами, при низкой конкуренции на абсолютно бессмысленном со спортивной точки зрения турнире. А ведь среди участников, вероятно, есть контактировавшие с заболевшими коронавирусом. Меньше двух недель назад все фигуристы общались между собой на московском Гран-при, а значит, есть смысл подозревать, что кто-то из них может переносить болезнь без симптомов и с отрицательными тестами. Проведение Кубка может усугубить и без того плачевную ситуацию.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Здоровье звёзд оказалось под угрозой

Самое обидное, что изменение регламента уже вряд ли поможет нашим фигуристам. Даже если всю сборную беспрепятственно допустят до чемпионата России, некоторые заболевшие спортсмены просто не успеют к нему восстановиться. К тому же, мы ещё плохо знаем о последствиях коронавируса для атлетов. Восстановление может занять до двух месяцев, а что будет в долгосрочной перспективе — вообще непредсказуемо.

Пока мы радовались, что в России фигурное катание процветает даже в такие трудные времена, а на трибунах спортсменов поддерживают огромные толпы фанатов, здоровье наших главных звёзд оказалось под угрозой. Кажется, похвальное стремление любой ценой сохранить соревнования уже вышло за разумные рамки.

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Слишком дорогой Кубок

Даже если ставить медали превыше здоровья спортсменов, то обеспечить их соревновательной практикой всё равно можно было по-другому. Без праздничных банкетов, показательных выступлений и допуска зрителей на трибуны, но с более строгим контролем за соблюдением мер предосторожности. Что мешало нашим организаторам воспользоваться системой «пузыря», отлично зарекомендовавшей себя за рубежом. В том числе на этапе Гран-при в США. Возможно, она бы обезопасила нас от того кошмара, который происходит сейчас.

Остаётся только надеяться, что абсолютно бессмысленный этап в Москве не усугубит и без того тяжёлую ситуацию. Так мы вообще рискуем остаться без конкуренции на национальном чемпионате. Тогда Первый канал вновь откажется от трансляции фигурного катания, а зрительский интерес начнёт падать.

Не слишком ли дорогая цена за попытку придать Кубку России новый статус?