Отказывался есть и тренироваться. Как сын Плющенко оказался в кабинете у психолога

На Евгения Плющенко буквально сыплются неприятности. Трусова провалилась на главном международном старте осени. Косторная там же стала лишь второй, а после и вовсе заболела коронавирусом. Обычно прибыльные новогодние шоу на этот раз дай бог что окупятся. Но все эти проблемы вместе взятые – ничто по сравнению с личными переживаниями Евгения.

Сын двукратного олимпийского чемпиона и продюсера Яны Рудковской Александр пережил сильный стресс, замкнулся в себе и перестал есть.

Зачем вообще понадобилось делать семилетнему ребёнку психологическую экспертизу?

Гном Гномыч обратился к Путину

Мама Саши Плющенко, более известного как Гном Гномыч, не лукавила, когда говорила, что доведёт историю со скандальной публикацией о сыне до конца. Всё началось в мае, когда в журнале Starhit было размещено мнение врача-дефектолога, предположившего наличие у Гном Гномыча синдрома Аспергера. Публикация на тему здоровья семилетнего ребёнка вызвала возмущение у многих известных фигуристов, звёзд шоу-бизнеса и простых болельщиков. А родители Саши были полны решимости наказать обидчиков.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Мы не собираемся с ними мириться. Теперь отвечать вы будете по самому полному счёту и по закону. Ваши клевета и беспредел должны и будут наказаны», — негодовала Рудковская.

«Наказать лжецов — это вопрос жизни». Громкий скандал с сыном Плющенко может дойти до суда В прессе появилась информация о болезни семилетнего Гном Гномыча. Плющенко и Рудковская настроены решительно.

Не помогли уладить конфликт и извинения, принесённые руководством журнала спустя несколько дней. Причём Рудковская и Плющенко решили не только довести до суда дело о конкретной публикации, но и инициировать принятие закона, запрещающего СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних без разрешения родителей. Саша Плющенко даже попросил об этом президента РФ Владимира Путина в специальном видеообращении.

«Дядя Путин, запрети обо мне плохо писать». Сын Плющенко требует для себя особого закона Гном Гномыч считает, что гадости о детях нужно писать только с разрешения родителей

Сын Плющенко отказывался есть

Помогать звёздной семье в продвижении идеи о совершенствовании законодательства взялся известный адвокат Александр Добровинский, недавно защищавший потерпевших в резонансном деле актёра Михаила Ефремова. Пока же Рудковской и её команде юристов удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении журнала.

В рамках материала проверки Саша перенёс внесудебную психологическую экспертизу, которая не обнаружила у юного фигуриста синдрома Аспергера. При этом специалисты установили, что ребёнок получил психологическую травму на фоне последствий скандальной публикации. По данным телеграм-канала BAZA, Саша стал переживать, замкнулся в себе, отказывался есть, тренироваться, над ним начали издеваться ровесники.

Источник: сын Плющенко получил психическую травму из-за скандальной публикации

«Саша проходил унизительные для здорового мальчика психологические исследования, все эти исследования ради того, чтобы ни один больше канал или сайт с сомнительной репутацией не могли более писать подобные вещи ни про одного ребёнка в нашей стране!», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Убегал из кабинета психолога

Сам Саша был явно не в восторге от того, через что ему пришлось пройти. Сначала он убегал из кабинета психолога с криками, что ничем не болен, но в итоге всё же согласился на «унизительные», по мнению Рудковской, исследования. Хочется надеяться, что вся эта ситуация скоро останется в прошлом и несильно повлияет на жизнь и здоровье Гном Гномыча.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Правда, вряд ли постоянные упоминания об этой истории со стороны помогут ему в этом. Тем более впереди судебное разбирательство, которое наверняка получится очень резонансным.