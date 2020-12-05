Рекорд, которого не было. Почему выдающийся результат Валиевой не войдёт в историю

Заключительный этап Кубка России по фигурному катанию может претендовать на звание самого странного турнира сезона. Женские соревнования лишились всех заявленных фигуристок из основы и резерва сборной России, а вместе с Туктамышевой, Косторной и Гуляковой улетучилась и конкуренция в борьбе за первое место — на фоне не самых сильных соперниц 14-летняя Камила Валиева выглядела просто человеком с другой планеты.

Но даже наличие безоговорочного фаворита не смогло сделать пятый этап Кубка неинтересным и предсказуемым, а основная интрига была связана именно с Валиевой. В первую очередь специалисты и болельщики ждали от ученицы Тутберидзе премьеры тройного акселя. Где ещё пробовать новый элемент, если не в таких условиях?

Не менее любопытно было взглянуть и на оценки главной надежды российского фигурного катания, ведь только пару месяцев назад арбитры одарили 14-летнюю юниорку потрясающе высокими баллами, что сильно разозлило Евгения Плющенко и поклонников Александры Трусовой.



Неужели Валиева стала любимицей российских судей ещё до перехода во взрослые?

Интриге быть!

В первой разминке девушки показали то, что обычно происходит на этапах Кубка России: невысокие скорости, не самые сложные наборы прыжков и огромное желание проявить себя.



Вторую разминку открывала Ксения Цибинова. Нежная и красивая короткая программа подопечной Сергея Давыдова вновь, как и в Казани, оставила только положительные эмоции. Сама фигуристка тоже могла быть довольна, если бы не плохой выезд с тройного риттбергера. Несмотря на эту помарку, Ксения уверенно опередила выступавших до неё спортсменок и стала ждать. Прежде всего – проката Анастасии Таракановой.

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Призёр финала юниорского Гран-при, тренировавшаяся и с Тутберидзе, и с Плющенко, после ухода из «ангелов» была в шаге от завершения карьеры, публично искала спонсоров и даже пробовала себя в катании на роликовых коньках. Возвращение Насти состоялось в Казани и получилось очень эмоциональным – девушка расплакалась прямо на льду.



В Москве ей снова удалось захватить внимание очень необычной короткой программой под композицию «Море волнуется раз». Настя достоверно передала бурю чувств, бушующую внутри своей героини, однако ошибка в каскаде и не максимальные уровни за вращения и дорожку не позволили ей обойти Цибинову. Своей конкурентке в борьбе за второе место она уступает 3,41 балла.

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Мощная заявка от Валиевой

А главное событие дня состоялось между выступлениями Цибиновой и Таракановой. Действующую чемпионку мира среди юниоров Камилу Валиеву на лёд «Мегаспорта» выводили все три её тренера: Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Напомню, что Этери Георгиевна не сопровождала Анну Щербакову ни в Сызрани, ни в Сочи, а вот с Камилой она рядом уже на втором этапе кряду. Исходя из этого, можно предположить, что именно на Валиеву в группе Тутберидзе делается основная ставка.



И пока юная фигуристка ожидания тренеров не подводит. После хорошего тройного флипа Камила сделала очень долгий заход на аксель, дав понять, что будет крутить 3,5 оборота. И докрутила! Приземление нельзя назвать идеальным, но премьера ещё одного элемента ультра-си в репертуаре Валиевой удалась. Да ещё и прямо на глазах Тутберидзе, которая далеко не всех своих подопечных радует личным присутствием на турнирах. Теперь можно не сомневаться, что и на чемпионате России в Челябинске Камила будет рисковать и идти на триксель в короткой программе.

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Не признанный рекорд

В остальном Камила была безупречна. Стильная и утончённая программа под музыку канадского фигуристка Эрика Рэдфорда с каждым прокатом идёт ей всё больше, а бонусы за все три вращения и солидная надбавка за каскад тройной лутц – тройной тулуп позволили Валиевой превзойти не только свой же результат второго этапа, но и действующий мировой рекорд Алёны Косторной. Правда, оценка 86,20 получена на внутреннем турнире, поэтому официально достижение Камилы не признают. К сожалению, её выдающийся прокат не сможет войти в историю.



Здесь и сейчас Валиева действительно кажется спортсменкой с другой планеты. Осталось посмотреть, как она будет выглядеть на фоне по-настоящему грозных соперниц.