Ненастоящие рекорды. Зачем вообще судьи одаривают звезду Тутберидзе гигантскими оценками?

Судейство на Кубке России уже стало притчей во языцех. Даже на последнем московском этапе, где в женском турнире вообще не было конкуренции за победу, арбитры дали повод обсуждать свою работу. Космические баллы ученицы Тутберидзе выглядят завышенными. Несмотря на грубые ошибки, Камила Валиева смогла превзойти мировые рекорды Трусовой и Косторной.

Судьи не захотят замечать недостатков Валиевой, что негативно отражается на шансах её главных соперниц.



Но хуже всего от такой судейской щедрости самой Камиле!

Восторг или опасения?

Камила Валиева проводит лишь второй сезон на высшем уровне, но арбитры относятся к ней так, будто она уже выиграла Олимпиаду. Трусова, Щербакова и Косторная в свой последний юниорский сезон и близко такие оценки не видели. А ведь именно эти девочки стали революционным поколением и главной надеждой России. Сейчас же этот статус резко перешёл к Валиевой, что отчётливо видно и по баллам. Три результата выше мировых рекордов за одни выходные. Как тебе такое, Александра Трусова?



И если бы эти оценки были полностью заслуженными, то за Камилу можно было бы только порадоваться. Она действительно очень талантлива и способна на большие победы. Но очевидный фаворитизм судей в сторону Валиевой начинает вызывать опасения.

Много даже без бонусов

Первые вопросы возникли уже после короткой программы. Камила произвела фурор тройным акселем, но выезд с прыжка получился грязным. Тем не менее она получила 86,20 балла, что почти на балл выше официального мирового рекорда Алёны Косторной, которая свой элемент ультра-си выполнила безукоризненно. Конечно, такой умопомрачительный результат стал возможен благодаря трём бонусным баллам, предусмотренным правилами Кубка России. Но и без этой надбавки Камила бы получила огромные 83,20 балла. Не многовато ли для юниорки, прыгнувшей аксель с ошибкой?



Для сравнения, в Казани Трусова практически с идентичным прокатом получила на десять баллов меньше. Да, у Саши не было бонусов, но и за технику, и за компоненты она получила оценки ниже, чем Камила в Москве (даже без учёта бонусов). К тому же аксель Трусовой отминусовали сильнее, чем прыжок Валиевой, хотя ошибка у Саши была идентичная – степ-аут на приземлении.

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Ошибки рекорду не помеха

Если в короткой программе щедрость арбитров ещё можно было объяснить желанием поощрить юную фигуристку за риск, то в произвольной оценки выглядят ещё более неоднозначными. Ещё во время проката смутили гигантские надбавки за четверные тулупы Камилы. У неё явно прослеживались проблемы с выездами, а на одном прыжке фигуристку повело в воздухе, но судьи просто закрыли на это глаза. Остальные элементы, за исключением недокрученного тройного лутца с падением, получились увереннее.



Вряд ли хоть кому-то пришло в голову ставить под сомнение победу Валиевой. Более того, она действительно заслужила очень высокие оценки. И как раз поэтому решение судей слабо поддаётся логике. Валиева получила за произвольную феноменальные 168,66 балла, что превосходит официальный рекорд Трусовой со Skate Canada-2019. В том прокате Саша идеально исполнила три четверных прыжка и каскад лутц-риттбергер. И опять, даже без семи бонусных баллов до исторического достижения Трусовой Валиевой не хватило всего пяти баллов. Хотя по технике Камила на порядок слабее Саши, и даже роскошные вращения эту пропасть не компенсируют.



Как следствие гигантских оценок Камила превзошла и мировой рекорд Косторной по сумме, причём аж на семь баллов. Вот так судьи одаривают юную фигуристку Тутберидзе рекордными баллами. К счастью, по правилам ISU эти результаты не будут утверждены в качестве официальных, так что её рекорды всё равно ненастоящие.

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Судьи закрывают глаза на недостатки Валиевой?

Ко всему прочему, Валиева получает компоненты на уровне лучших прокатов Загитовой и Медведевой. У юниорки ещё с детских лет сложился образ гениального интерпретатора, хотя некоторые её навыки переоценены. Валиева действительно талантливейшая фигуристка, но и у неё есть слабые места. Ей есть куда прибавлять и в скольжении, и в чувстве музыки. Но оценки по этим компонентам Камила получает не ниже 8,75 из 10.



Создаётся впечатление, будто судьи не смотрят на истинный уровень фигуристки здесь и сейчас, а оценивают её катание по стереотипам. Если у Трусовой всегда была репутация проблемной в плане интерпретации фигуристки, то ей будут зажимать вторую оценку даже если она будет её совершенствовать. У Валиевой же, похоже, обратная ситуация.

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Оценки Валиевой демотивируют конкуренток

Пятый этап Кубка России абсолютно ничего не решал, и можно было не обращать внимания на особенности судейства, если бы не их возможные последствия. Сомнительные оценки не только снижают престиж российских турниров (иностранные болельщики в открытую высмеивают результат Камилы), но и демотивируют остальных наших фигуристок. Щербакова, Трусова, Косторная и Туктамышева живут не в вакууме и наверняка прекрасно понимают, что происходит.



На обоих этапах ученице Тутберидзе выписывали щедрые надбавки и ставили высочайшую вторую оценку, в то время как остальных фигуристок судили строго и не давали бонусов даже тогда, когда они их заслуживали. До Олимпиады ещё больше года, но, кажется, одну фигуристку уже целенаправленно ведут к Олимпиаде. Недаром в соцсетях и на форумах Камилу иронично называют «олимпийским проектом». И как вообще другим девочкам находить силы на продолжение борьбы?

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Опасная щедрость

Но в первую очередь чрезмерная лояльность судей может отразиться на самой Валиевой. На фигуристку уже возложили бремя возможной олимпийской победы, а оценки дают понять, что её катание близко к идеалу. И даже учитывая строгость её тренера, очень трудно находить в себе силы для совершенствования, когда тебя уже считают совершенной.



А ведь на Олимпиаде, как и на всех будущих крупных турнирах в её карьере, Валиевой придётся столкнуться с иностранными арбитрами, которые наверняка будут смотреть на её катание куда более критичным взглядом.