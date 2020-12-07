«Все молодые гуляют!» Куда исчезла эффектная фигуристка Елена Соколова

Главная российская соперница Слуцкой не поделила тренера с Плющенко и чуть не ушла из спорта из-за нелепой травмы. Где она сейчас?

Талант и яркая внешность – не залог великой карьеры в фигурном катании. Эффектная блондинка Елена Соколова восхищала мужчин красивым и чувственным катанием, поднималась на пьедесталы чемпионатов мира и Европы, но так и не смогла выйти из тени своей подруги Ирины Слуцкой.

У Елены было всё, чтобы стать первой олимпийской чемпионкой из России, но помешали непростой характер, частые конфликты с тренерами и кошмарное невезение. Нелепая бытовая травма надолго оставила Соколову без фигурного катания, а вскоре после ухода из спорта яркая и харизматичная девушка внезапно исчезла с радаров.



Куда же пропала одна из лучших российских фигуристок?

Папин выбор привёл на Олимпиаду

Соперничество Елены Соколовой с Ириной Слуцкой началось ещё по юниоркам. Лена, хоть и была на год младше, нередко обыгрывала будущую звезду мирового фигурного катания. В четыре года девочка перенесла тяжёлый бронхит, и врачи посоветовали родителям отдать ребёнка или в лыжи, или на каток. Папа посчитал фигурное катание более подходящим занятием для дочки и помчался за коньками.

Фото: Clive Rose/Getty Images

Благодаря отличным физическим данным, природной экспрессии и упорству в преодолении трудностей Елена здорово зарекомендовала себя на юниорском уровне и уже в 16 лет ворвалась на крупные турниры. В первом же международном сезоне Соколова завоевала серебро юниорского первенства мира и дебютировала на взрослом чемпионате планеты, где попала в топ-10. После яркого старта Елена перешла в группу Виктора Кудрявцева, одного из самых авторитетных и уважаемых специалистов того времени, и уже через год в статусе бронзового призёра чемпионата страны представляла Россию на Олимпиаде в Нагано.

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Уход к Мишину оказался ошибкой

Казалось, седьмое место на первых Олимпийских играх – отправная точка для будущих грандиозных успехов. В отличие от многих молодых фигуристок Елена обожала тренировки и соревнования и всегда с удовольствием выходила на лёд. Но даже фанатичное отношение к любимому делу не помогло ей избежать спада. Внезапно для болельщиков эффектная блондинка перестала попадать на чемпионаты Европы и мира, и перед сезоном-2000/2001 попросила федерацию о переходе к Алексею Мишину.

Ей казалось, что Кудрявцев больше внимания уделяет Виктории Волчковой. Кроме того, Елена была недовольна своими оценками на чемпионатах России и, вероятно, надеялась, что после смены наставника судьи будут к ней более благосклонны. Впрочем, переезд в Санкт-Петербург не дал ожидаемого эффекта. Алексей Николаевич в то время готовил Евгения Плющенко к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити и в основном думал о своём главном проекте.



«Сначала всё шло нормально. Но примерно через год начались проблемы. Мишина всё во мне раздражало, он считал, что я не так прыгаю, не то делаю. Дождаться от него похвалы я не могла. У Алексея Николаевича есть любимый ученик — Женя Плющенко», — рассказывала Соколова «Экспресс-газете».



При этом сам наставник считал, что Соколова не прибавляет из-за халатного отношения к дисциплине. «Все молодые гуляют! В Питере я жила одна, по вечерам смотрела из окна на Финский залив и тихо грустила. Я обошла там все музеи — в Москве никогда столько не ходила. Мне недоставало друзей, общения, и, если я однажды где-то задержалась… Ну и что?» — объясняла Елена.

Нелепая травма и резкий взлёт

Взаимное недовольство тренера и ученицы возрастало и в итоге привело к окончанию сотрудничества. После второго сезона у Мишина с Соколовой произошёл неприятный инцидент. После посадки самолёта в Санкт-Петербурге на неё с багажной полки упал чужой чемодан с коньками. Внезапный удар по голове вызвал сотрясение мозга и на два месяца заставил спортсменку забыть о тренировках. А возобновила тренировки она уже под руководством Кудрявцева, который не обижался за переход к конкуренту и легко принял ученицу обратно.

Фото: Robert Laberge/Getty Images

Вынужденная пауза в карьере и возвращение к бывшему тренеру заставили Соколову пересмотреть подход к работе. Девушка повзрослела, стала самостоятельнее и серьёзно добавила в работоспособности. Результаты не заставили себя ждать. В первом же сезоне после возвращения к Виктору Николаевичу Елена впервые стала чемпионкой России и завоевала серебро чемпионата Европы. Но по-настоящему большой успех пришёл к ней на чемпионате мира в Вашингтоне.



В отсутствие Слуцкой Соколова почувствовала себя лидером сборной России и выступила в соответствии с новым статусом. В произвольной программе под музыку из «Нотр-Дам де Пари» Елена каталась сразу за местной фавориткой Мишель Кван, которой 30-тысячная арена устроила стоячую овацию.



«Я стою в центре катка и вру сама себе, что это мне они так радуются. Таким способом я пыталась успокоить свои нервы, потому что на самом деле ощущала дрожь в руках и ногах. Я так вжилась в образ несчастной Эсмеральды, что в конце чуть ли сама не заплакала. Подняла глаза и увидела, что все зрители точно так же встали и аплодировали мне», — вспоминала Соколова о том, как завоевала серебро чемпионата мира.

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Провал на Олимпиаде и жизнь после спорта

На пути к своей второй Олимпиаде Соколова ещё дважды выиграла национальное первенство, добыла бронзу и серебро чемпионата Европы. К Играм в Турине фигуристка подошла в хорошей форме, после серии высоких результатов, но главный старт у неё не задался – многочисленные ошибки и только 14-е место.

После Турина завершила карьеру Слуцкая, и роль первого номера сборной России автоматически перешла к Соколовой. Правда, с бременем лидерства 26-летняя фигуристка не справилась. Дали о себе знать и разногласия с тренером, и низкая конкуренция внутри страны, и падение мотивации.



Из-за накопившихся проблем Елена взяла паузу, которая перетекла в полноценное завершение карьеры.



Популярная фигуристка выступала в шоу Ильи Авербуха, получила второе высшее образование в МГУ и пробовала себя на телевидении. Однако уже через несколько лет после ухода из спорта Соколова пропала из информационного пространства. Одна из самых ярких фигуристок России, перед которой в своё время не устоял двукратный чемпион мира Олег Овсянников, в последнее время оберегает свою личную жизнь от посторонних. Известно только, что в 2010 году трёхкратная чемпионка России родила сына, а когда ребёнок немного подрос, начала работу в качестве тренера в подмосковном Лыткарино.



«Лёд для меня как наркотик, не могу без него. Вот теперь встаю в 4 утра, в 6:30 уже на льду. Зато получаю от этого истинное удовольствие!» — рассказывала Соколова.