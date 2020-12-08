Этери можно всё. Почему методы работы Тутберидзе никого не должны волновать

Этери Тутберидзе и её тренерский штаб ведут Камилу Валиеву к Олимпиаде в Пекине. Так же, как когда-то вели Липницкую, а затем Медведеву и Загитову. Результат всем прекрасно известен, и нет причин сомневаться, что и в этот раз Этери Георгиевна достигнет успеха.

Какими методами – никого не должно волновать. Если ей для этого надо раскритиковать ученицу на виду у телекамер – пожалуйста. Прикрикнуть на тренировке – нет проблем. Да что угодно, лишь бы в копилку сборной России упало такое ценное олимпийское золото.



Тутберидзе воспитывает уникальных чемпионок, которые зарабатывают медали и прославляют страну, а сами превращаются из талантливых девочек в настоящих небожителей. А значит – ей можно всё.

Блестящая фигуристка Валиева легко победила в Москве. А Тутберидзе её даже не похвалила И мы ещё удивляемся, почему от Этери бегут ученицы?

Катание «на четвёрочку»

Пустые трибуны и отсутствие главных соперниц должны были сделать выступление в Москве для Валиевой более комфортным, но получилось иначе — фигуристка очевидно нервничала и показала далеко не всё, на что способна. В произвольной программе приземления с некоторых прыжков казались неуверенными — голеностоп опорной ноги спортсменки не был зафиксирован, из-за чего выезды получались нечёткими. Беспокойство также вызвала «гуляющая ось» на квадах и тройном лутце — неправильное положение корпуса в воздухе и стало причиной падения. Валиева объяснила ошибку тем, что задумалась и в итоге не смогла выполнить элемент чисто.



Возможно, такая сосредоточенность Камилы связана с тем, что в «Хрустальном» уделяют лутцу особое внимание. Ученицы Тутберидзе не раз попадали под огонь критики за исполнение этого элемента с неверного ребра, и Валиева наверняка не хочет давать дополнительные поводы для разговоров о неспособности тренеров ставить правильную технику.



К сожалению, в «Мегаспорте» получилось не всё. Да, после срыва программы на втором этапе Кубка России, последний московский прокат выглядел намного лучше, но большое количество помарок оставляет смазанное впечатление.



«Я сама свою проделанную работу оцениваю на четвёрочку», — сказала после короткой программы Камила. И такая оценка не кажется слишком самокритичной.

Ненастоящие рекорды. Зачем вообще судьи одаривают звезду Тутберидзе гигантскими оценками? Над работой российских арбитров уже смеются за рубежом. Но хуже всего это для самой Валиевой.

Тутберидзе имеет право на критику

В соцсетях и на форумах активно обсуждались кадры «разбора полётов», попавшие в прямую трансляцию Первого канала. Сразу после выхода Камилы со льда Тутберидзе, тяжело вздохнув, посетовала: «Этот элемент называется «Зимняя забава». Ты прямо не оставляешь нам возможности тебя похвалить». Многим такое обращение показалось слишком жёстким по отношению к 14-летней девочке, прыгнувшей два четверных и победившей с огромным преимуществом. Два квада, тройной аксель с риппоном, все вращения на бонусы — такое не каждому под силу.



Но ведь речь не просто о юниорке, а главной надежде России на Олимпийских играх. Для Камилы победа на этапе Кубка России – лишь маленький шажок на пути к олимпийской мечте, и если рано поверить в свою безупречность, то можно сбиться с курса. Методы Тутберидзе могут подвергаться критике, но, во-первых, они уже доказали свою эффективность, а, во-вторых, это её ученицы, и ответственность за их спортивную судьбу лежит на ней. Не в правилах Этери Георгиевны закрывать глаза на ошибки — если что-то в прокате не соответствует максимальной оценке, то это нуждается в корректировке.



«Не все ведь понимают, что, если тренер кричит — значит, любит. Значит, он видит в тебе что-то такое, чего нет в других спортсменах», — говорила Тутберидзе в ответ на критику.



И ведь правда любит! В ожидании оценок Камилы в «кисс энд край» Этери Георгиевна пребывала в хорошем настроении и заряжала своей позитивной энергией Валиеву. Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков тоже выглядели вполне довольными. В группе Тутберидзе умеют радоваться победам — просто там не зацикливаются на промежуточных успехах и продолжают работать.

Новая звезда Тутберидзе удивила уникальным достижением. Трусовой можно заканчивать? 14-летняя Валиева пишет историю! Этери Георгиевна наконец-то создала идеальную фигуристку.

Шлифовка «Болеро» продолжается

Для авторитарного тренера, каким пытаются представить Тутберидзе скептики, Этери Георгиевна проявляет удивительную гибкость. По словам Александра Жулина, Этери Георгиевна всегда прислушивается к замечаниям, и события текущего сезона это только подтверждают. Сначала тренеры поменяли музыку в произвольной программе Щербаковой, а затем изменили платье Валиевой в «Болеро».



При этом программа, которую прочат на роль олимпийской, до сих пор требует доработки. И уже сейчас видно, что шлифовка номера идёт полным ходом. Помимо платья, которое может быть промежуточным вариантом, изменилась очерёдность четверных прыжков. Если раньше Камила начинала с сольного тулупа, то теперь первым она исполнила каскад 4Т+2Т. Такой вариант кажется рискованным, но Тутберидзе точно знает, что делает. И раз прыжки расставлены именно так, значит, спортсменке так комфортнее. Есть в программе и другие косметические изменения, которые делают постановку более богатой и цельной.

Тутберидзе готовит лучших

Все в группе Тутберидзе нацелены на результат и постоянно ищут возможности для прогресса. Этим и обусловлена реакция Этери Георгиевны на выступление Валиевой. И самое приятное, что сама Камила это отлично понимает.



«Спасибо моим тренерам за работу, терпение, помощь и понимание. Трудимся дальше. Хочу, чтобы у вас всегда была возможность меня похвалить», — написала чемпионка после победы на этапе Кубка России.



А главное – Тутберидзе имеет право на любые методы, которые не противоречат законодательству. Кого что-то не устраивает, тот уходит (результат нам известен). А тот, кто соглашается играть по правилам тренера – слушает гимн России с вершины пьедестала. И пока эта закономерность работает без сбоев.