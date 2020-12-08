Потрясающая юная фигуристка затмила учениц Тутберидзе и Плющенко. Теперь Софью переманят?

13-летнюю Самоделкину не остановила даже кровь из носа во время проката. Похоже, помешать ей могут только судьи.

Юные российские фигуристки – это что-то. Сразу несколько девочек уже в 12-13 лет обладают более крутыми прыжками, чем большинство лидеров основной сборной России, а конкуренции на юниорских соревнованиях в этом сезоне позавидует даже взрослый чемпионат России.

Главной звездой пятого этапа Кубка России среди юниорок стала Софья Самоделкина. 13-летняя девочка с потрясающим набором прыжков и роскошным катанием не оставила ни шанса ученицам Тутберидзе и Плющенко.



Неужели теперь Софью переманят в более авторитетную и раскрученную группу?

Долгожданное явление фаворита

Не в пример женским соревнованиям на этапе Кубка России в Москве, турнир юниорок обошёлся без снятия фаворитов и изначально предполагал жёсткую борьбу за победу между представительницами тремя разных школ. Аделия Петросян из группы Тутберидзе поразила бешеной энергетикой в Сочи, а уже после прыгнула на тренировке четверной тулуп. Вероника Жилина из академии Плющенко в Казани чисто исполнила несколько элементов ультра-си и уступила только бывшей коллеге по «Хрустальному» Софье Акатьевой.



Но, пожалуй, с наибольшим интересом болельщики ждали выступления Софьи Самоделкиной из ЦСКА. Во-первых, ученица Сергея Давыдова из-за различных проблем со здоровьем не участвовала ни в одном из предыдущих этапов. Во-вторых, именно Соню считают главной конкуренткой тёзки Акатьевой в борьбе за звание лучшей фигуристки своего поколения. Поколения, которое будет претендовать на медали Олимпиады-2026, даже если возрастной ценз всё-таки поднимут до 17 лет.

Новая звезда Тутберидзе готова бороться со взрослыми. Плющенко забрал не ту юниорку? 13-летняя Акатьева разгромила бывшую ученицу Этери. Такого набора прыжков нет даже у Трусовой!

Заочная победа над Акатьевой

Обоснованность восторгов в отношении Самоделкиной можно было заметить уже в короткой программе. Софья чисто исполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа, а также продемонстрировала прекрасное скольжение и владение собственным телом. Несмотря на избитую в этом сезоне тему «Ромео и Джульетты», катание 13-летней фигуристки выглядело самобытным и осмысленным.



Хотя Самоделкина была безупречна и технически, и артистически, без трудностей всё же не обошлось. В середине проката у девочки пошла кровь из носа, испачкавшая колготки, но сама Софья сохраняла поразительное хладнокровие и уверенно довела программу до конца. Блестящее выступление принесло ей заслуженно высокие оценки – 81,23 балла. Это на балл выше, чем за свою короткую программу набирала Акатьева.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Вероника Жилина, сменившая в межсезонье «Хрустальный» на академию Плющенко, выступала под пристальными взглядами Евгения и своей мамы-тренера. Ника продемонстрировала тот же контент, что и Самоделкина, но уступила ей почти четыре балла из-за меньших надбавок за прыжки и более скромной оценки за компоненты. В отличие от других фавориток Аделия Петросян тройным акселем пока не обладает, поэтому её третье место в короткой программе сюрпризом не стало. Кроме того, на этот раз её ураганное танго смотрелось не так зрелищно из-за ошибки на каскаде.

«Спасибо Этери Георгиевне!» Что не так с чудо-прыжком 12-летней фигуристки Плющенко? Ученица «Ангелов Плющенко» Жилина вошла в историю. Правда, ещё недавно фигуристка тренировалась у Тутберидзе. И кого ей благодарить?

Самоделкина на уровень выше

Учитывая преимущество Самоделкиной и заявленный контент фигуристок, реальные шансы на первое место у её соперниц появились бы только при грубых ошибках лидера и собственных великолепных прокатах. Но вышло всё наоборот. Уже в самом начале программы Софья на большие плюсы исполнила тройной аксель и четверной сальхов, а в дальнейшем ошиблась только на тройном тулупе в каскаде с тройным лутцем. После идеально сделанных ультра-си ученица Давыдова заметно раскрепостилась и показала мощный хореографический талант.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Омрачило впечатление от её проката только то, что у Сони вновь пошла кровь из носа. Остаётся надеяться, что тренеры и врачи смогут найти причину и устранить эту неприятную для фигуристки проблему.



Несмотря на авансы, выданные Жилиной и Петросян, по-настоящему бросить вызов Самоделкиной им не удалось. Ника упала с обоих четверных тулупов и тройного лутца, а Аделия даже без ультра-си дважды оказалась на льду после флипа и лутца и сорвала двойной аксель. В итоге ни одна из них не вошла в топ-3 в произвольной программе, а Петросян к тому же уступила общую третью строчку Елизавете Осокиной.

Главное, чтобы судьи не мешали

Самое важное сражение лучших юниорок России состоится через два месяца на первенстве страны, но уже сейчас понятно, что нас ждёт захватывающая борьба двух Софьей: Самоделкиной и Акатьевой. Подопечная Сергея Давыдова не только бросила вызов представительницам более раскрученных школ, но и способна их обыгрывать.



Главное, чтобы судьи и на самых ответственных стартах по достоинству оценивали катание новой звезды фигурного катания и не мешали ей получать заслуженные баллы, отдавая предпочтение фигуристкам из более авторитетных тренерских коллективов.