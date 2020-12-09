В провале фигуристок Плющенко виноваты все, кроме него. Над чемпионом уже смеются!

В едва начавшейся тренерской карьере Евгения Плющенко наметилась чёрная полоса. Мало того что лидеры его академии даже в отсутствие своей главной конкурентки не смогли выиграть этап Гран-при в Москве, так ещё и суперталантливая юниорка Жилина терпит одно поражение за другим.

Неудачи бывших фигуристок Тутберидзе, ставших «ангелами Плющенко», всё больше смахивают на тенденцию. Однако сам Евгений этого не признаёт и упрямо находит оправдания поражениям своих учениц. Виноваты то бывшие тренеры, то травмы, то судьи, то коронавирус. Естественно, и Жилина сорвала три прыжка не из-за недостаточной подготовки, а из-за проблем с коньками.

За что же боги фигурного катания так ополчились на бедного начинающего тренера?

У Плющенко Жилина только проигрывает

Жилина перешла к Плющенко от Тутберидзе одновременно с Трусовой, и тогда болельщики предполагали, что потеря Вероники может стать для «Хрустального» даже более существенной. Юная фигуристка, влюбившая в себя зрителей детского «Ледникового периода», всего за один сезон у Тутберидзе выучила тройной аксель, четверные сальхов и тулуп. Казалось, это начало большого пути в фигурном катании, но после перехода к Плющенко талантливую девочку преследуют исключительно неприятности.



Сезон у 12-летней фигуристки начался не очень удачно. У Жилиной есть всё, чтобы как минимум на равных бороться с Акатьевой и Самоделкиной, но из-за частых падений от основных конкуренток её отделяет огромная пропасть. На первенстве Москвы и этапе Кубка России в Казани Ника ничего не смогла противопоставить Софье Акатьевой, а на московском этапе Кубка вчистую проиграла Софье Самоделкиной.



Вероника не славилась стабильностью и у Тутберидзе, часто срывая не только четверные, но и тройные прыжки. Эта же проблема сопровождает её и в «Ангелах Плющенко». Наверняка и Евгений, и мама Вероники Людмила Алфёрова, которая тренирует дочь, стараются это исправить.

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Жилина посыпалась под давлением

Прогресс был виден уже в короткой программе — её Жилина исполнила почти идеально. Сложнейший каскад из тройного акселя и тройного тулупа был сделан на хорошую надбавку, а лидеру Ника уступала лишь четыре балла. Уже тогда бросилась в глаза прекрасная физическая форма Вероники и её сильное волнение, которое, вероятно, и привело к помаркам на дорожке шагов.



В произвольной Жилиной пришлось выступать сразу после шикарного проката Софьи Самоделкиной, и юная фигуристка не справилась с давлением. За несколько минут до выхода на лёд она штамповала идеальные четверные тулупы на разминке, но во время проката сорвала оба квада, а потом ещё и тройной лутц. В итоге Жилина едва удержалась на второй позиции, а отставание от Самоделкиной превысило катастрофические 40 баллов.



После предыдущих поражений Жилиной Плющенко называл её прокаты чемпионскими. Похоже, сейчас этого не сделать даже при огромном желании.

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Виноваты коньки

Тем не менее Плющенко как мог поддерживал юную подопечную. Евгений встретил Нику со льда, надел на неё курточку, обнял и сказал:



«Мы и в горести, и в радости. Ничего страшного». Также тренер поинтересовался у Ники, что же с ней произошло, но ответ фигуристки в эфир не попал. Тогда казалось, что причины провала ему действительно непонятны. Однако уже через несколько минут Евгений раскрыл секрет падений Жилиной.



«Была прекрасная шестиминутная разминка, после которой она пошла перевязывать ботинки – она выступала пятой. В ботинке у неё была поролоновая губка, которая страховала ногу, но после перевязки она съехала на язычок ботинка и очень сильно давила, так что во время проката она думала уже не о программе, а как доехать её до конца – стёрла ногу в кровь.



Но Вероника – умница, боец, ведь она очень сильно болела, плюс была травма спины, но, несмотря на это отработала, выстояла, пошла на сложнейшую программу. У неё всё впереди», — пояснил Плющенко.

Плющенко рассказал, что Жилина стёрла ногу в кровь во время выступления на Кубке России

Болельщики снова не верят Плющенко

Нет поводов ставить слова Плющенко под сомнения – досадные проблемы с экипировкой могут произойти у каждого, тем более в 12 лет. Однако настораживает, что после каждой неудачи своих спортсменок у Плющенко находятся разнообразные оправдания, будто виноваты все и всё, кроме него самого. После первенства Москвы среди юниоров Евгений будто не хотел признавать проигрыш Жилиной, написав в «Инстаграме»: «Сезон открыт чемпионским прокатом!». А после неудачи в Казани посетовал на то, что Вероника недавно перенесла коронавирус.

Тогда многие болельщики усомнились в искренности Плющенко и сочли, что он просто оправдывается. То же самое произошло и в ситуации с коньками. В интернете любители фигурного катания уже смеются на чемпионом:



— Хоть бы не позорил своих подопечных такими отмазками.



— Уже интересно, что он в следующий раз придумает. Инопланетяне?



— А когда Жилина выиграет, соперницы, разумеется, будут здоровы.



— Ну это уже не смешно, даже жалко его как-то.

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Пора перестать оправдываться

Евгения упрекают в неумении признавать поражения и советуют брать пример с Этери Тутберидзе и Сергея Давыдова, которые даже после разгромных побед своих учениц нашли поводы для критики. Убеждены, что чемпионов можно воспитать только в строгости, а излишняя лояльность приводит к снижению требований к себе. Конечно, нельзя однозначно судить о том, какой Плющенко тренер, лишь по его высказываниям. Возможно, Евгений просто не хочет ругать учеников прилюдно, предпочитая проводить разбор полётов внутри группы. Но при этом вовсе не обязательно искать причины поражений во внешних факторах.

Потрясающая юная фигуристка затмила учениц Тутберидзе и Плющенко. Теперь Софью переманят? 13-летнюю Самоделкину не остановила даже кровь из носа во время проката. Похоже, помешать ей могут только судьи.

Понятно, что Евгений возложил на себя огромную ответственность, приняв в группу невероятно талантливых фигуристов. И результатов от него ждут уже сейчас. Однако постоянные оправдания только усугубляют и без того негативное отношение к его работе со стороны простых болельщиков.

Может, хватит уже оправданий, Евгений?