Яркую фигуристку не пустили на чемпионат России вопреки правилам. Алине очень обидно!

В фигурном катании ни дня без скандалов. На этот раз яблоком раздора стал список участников чемпионата России. Казалось бы, все сильнейшие на месте и могут бронировать билеты в Челябинск. Федерация проявила гибкость, предоставив лучшим фигуристам России возможность отобраться на главные турниры сезона, а болельщикам – первоклассное зрелище и нереальную интригу.

Но и тут нашлись недовольные. Болельщики внезапно обеспокоились судьбой нескольких фигуристок третьего эшелона, которые оказались отцеплены от чемпионата России из-за приглашения туда спортсменок, не выполнивших критерии отбора. И, надо сказать, у девушек и их поклонников действительно есть основания для обиды на чиновников. А одна фигуристка даже открыто назвала ситуацию несправедливой.



Принципиальность чиновников возмутила не только Алину и привела к неожиданному скандалу.

Логика взяла верх над правилами

Правила отбора на чемпионат России с самого начала казались нежизнеспособными. Федерация не предусмотрела форс-мажорные обстоятельства, которые, очевидно, могли случиться в эпоху пандемии коронавируса. Отобраться на главный национальный турнир можно было только поучаствовав в двух этапах Кубка России. Причём впервые это правило действовало и для фигуристов сборной.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

С каждым соревнованием ситуация ухудшалась, снятий из-за травм и болезней становилось всё больше, а на заключительном этапе число участников достигло минимума. В итоге из основной сборной честно отобрались на чемпионат России только 15 человек. Остальные 19



фигуристов основы критерии не выполнили. Они либо выступили только на одном этапе Кубка России из пяти, либо пропустили серию целиком.

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Было очевидно, что федерации придётся менять правила отбора, ведь в противном случае уровень чемпионата России сильно бы упал, а многие лидеры нашего фигурного катания остались без чемпионатов Европы и мира. Официально об изменении критериев отбора федерация не заявляла, но опубликованные списки участников чемпионата России всё сказали сами за себя.



«Список ни в коей мере не ущемил интересов других спортсменов, которые принимали участие в этапах Кубка России и Гран-при», – сказал глава ФФККР Александр Горшков в интервью ТАСС.



Руководство российского фигурного катания наконец-то проявило гибкость, которой ей часто не хватало, и повело себя в соответствии с обстоятельствами. Однако решение федерации не все сочли мудрым и компромиссным. Разгорелся странный скандал.

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Скандал с Алиной

Среди тех, кто не стал мириться с несправедливостью, 17-летняя фигуристка из Краснодарского края Алина Забора. Ученица олимпийского чемпиона Алексея Урманова выступила на двух этапах Кубка России и рассчитывала впервые в карьере отобраться на национальный чемпионат. На втором этапе в Москве Алина стала 11-й, а в Сочи смогла подняться на две позиции. Фигуристка запомнилась яркими программами и неуверенным исполнением не самых сложных элементов. На обоих турнирах девушку преследовали недокруты и падения с тройных прыжков. Тем не менее, специалисты отметили талант и потенциал фигуристки с юга России.



Формально Алина выполнила критерии отбора, но в списке участниц чемпионата России её не оказалось. В отличие от Косторной, Туктамышевой и Гуляковой, выступивших только на одном этапе. Вряд ли Алина могла бы претендовать на что-то серьёзное в Челябинске, но сам факт невключения её в число участниц чемпионата возмутил многих болельщиков. Не стала скрывать расстройства и сама Алина.



«Обидно в том плане, что не все выполнили установленные правила, норматив. Но их допустили в обход озвученных критериев. А я вот не попала, хотя по правилам должна была. Понятно, что попали на чемпионат топовые фигуристы, но всё-таки они не выполнили заранее объявленные правила. Это нечестно. Оставляю для себя надежду, что получится попасть в Челябинск, если кто-то снимется с турнира. Но в целом я считаю эту ситуацию несправедливой», — рассказала Забора «Спорт-экспресс».



Некоторые болельщики поддержали Алину и сочли её отсутствие в списки участниц чемпионата России несправедливым, а решение федерации – грубой ошибкой.

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Тренер Алины поддержал решение федерации

Интересно, что наставник талантливой спортсменки считает решение федерации справедливым. Урманов вёл свой список с учётом топовых спортсменок, по которому заранее просчитал, что Забора на чемпионат России не пройдёт. Тренер уверен, что по уровню мастерства его ученица не дотягивает до фигуристок сборной, а значит, и бороться за её участие в турнире нет смысла.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В похожей ситуации оказались ещё две фигуристки: Арина Онищенко и Камила Султанмагомедова. Правда, они вошли в состав запасных и имеют неплохие шансы выступить в Челябинске. В отличие от Алины, Камила претензий к организаторам не имеет. Арина обошлась без комментариев, но её тренер Татьяна Кленина сочла решение федерации логичным.

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Алина ещё может блеснуть в Челябинске?

Конечно, с позиции Заборы решение федерации действительно выглядит несправедливым. Она честно выполнила первоначальные критерии отбора и своё право выступить на чемпионате России заслужила. Теперь же, из-за спонтанного изменения правил Алина не сможет реализовать мечту о выступлении на чемпионате страны. С другой стороны, в любой другой ситуации 11-е и 9-е места на этапах Кубка России не позволили бы ей отобраться на главный национальный турнир.

Российский чемпионат всегда славился высочайшим уровнем, и допускать до него спортсменок, которые с трудом исполняют тройные прыжки, в обход заслуженных фигуристок сборной, было бы неправильно. При всём уважении к Алине Заборе, зрители скупают билеты на соревнования и включают телевизор ради звёзд фигурного катания. Борьба за места в конце второго десятка мало кого интересует. К тому же, возможно, именно Туктамышевой или Косторной придётся отстаивать престиж российского фигурного катания на международной арене.



У Алины и остальных девочек всё ещё есть шанс попасть на чемпионат России в случае снятий основных участниц. А они, в условиях бушующего коронавируса, кажутся неизбежными. Поэтому вместо того, чтобы раздавать обличительные интервью, лучше уделить время плотным тренировкам и терпеливо ждать своего шанса.



Возможно, в этом году Алине всё-таки удастся получить свои звёздные минуты в Челябинске.