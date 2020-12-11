Гениальные российские фигуристки так и не выиграют ничего крупного? Как же жалко девочек!

Фигурное катание охватила тотальная безысходность. Чемпионат Европы отменили, надежды на сохранение чемпионата мира – минимум. И, как назло, всё это происходит, когда у сборной России появилось потрясающе талантливое поколение фигуристов. Они заслуживают права стоять на пьедесталах самых престижных турниров. Им должны рукоплескать переполненные арены по всему миру. Но вместо этого наши лучшие фигуристы вынуждены пропускать один важнейший старт за другим и жить во мраке неопределённости.

Только вдумайтесь: Анна Щербакова и Александра Трусова навсегда изменили фигурное катание, но до сих пор не завоевали ни одного взрослого международного титула. Им просто не дают такого шанса!



Как же жалко девочек!

Какой-то кошмар! Почему российских фигуристок лишили чемпионата Европы Целое поколение великолепных российских спортсменов может остаться без побед на главных турнирах. Что вообще происходит в фигурном катании?

Российских фигуристов лишили не только медалей

Решение Международного союза конькобежцев стало предсказуемым, но от этого не менее болезненным для российских фигуристов. Отсутствие важнейших стартов не только оставило их без возможности посоревноваться с лучшими зарубежными коллегами, но серьёзно затруднило поиск мотивации для ежедневных тяжёлых тренировок и освоения новых сложных элементов.



От отмены чемпионата Европы сильно пострадали все, кто имел хоть какие-то шансы туда отобраться. Чемпионат Европы 2020 года в Граце принёс России 10 медалей, включая четыре золота, и мы были вправе рассчитывать на не менее успешный исход турнира в Загребе. Но если бы речь шла только о медалях конкретного чемпионата Европы…



Российские фигуристы за год до Олимпиады лишились возможности заработать или укрепить свой авторитет на международной арене, заслужить лояльное отношение арбитров. Особенно это актуально для Андрея Мозалёва, проводящего первый сезон по взрослым, изменившегося до неузнаваемости Михаила Коляды, а также пары Мишина/Галлямов, которая преобразилась после перехода в группу Тамары Москвиной и уже претендует на звание лучшей в стране. В олимпийском сезоне, если он вообще состоится, им придётся всё начинать с нуля.

Девушки рискуют отправиться в забытье

Но обиднее всего всё равно за наших девочек. Российские фигуристки на данный момент — лучшие в мире, но парадокс заключается в том, что часть из них по-прежнему остаётся без крупных побед. Из знаменитого трио Трусова-Щербакова-Косторная только Алёна обладает титулом чемпионки Европы. Учитывая, что чемпионат мира 2020 года был отменён, это самая значимая победа прошлого сезона.

В итоге девушки, которые совершили настоящую революцию в фигурном катании, не могут подтвердить свои достижения золотыми медалями. В условиях жёсткой конкуренции, когда даже в обычное время подняться на вершину пьедестала нереально трудно, потеря любого из международных стартов — серьёзная угроза для карьеры.



Добавляет драматизма и жестокая реальность современного фигурного катания. Карьеры лучших фигуристок длятся всего несколько лет, если за это время не успеть вписать своё имя в списки победителей крупных турниров, то запросто можно оказаться в забытье. Даже несмотря на мировые достижения и рекорды в книге Гиннесса. Правила игры таковы, что на место тех, кто не смог победить, всегда приходят новые— моложе, прыгучее, по-спортивному злее. А ведь гениальность тех же Щербаковой и Трусовой не вызывает сомнения и подтверждается не только великолепными прокатами, но и мнением таких авторитетных специалистов, как Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин. И вот эти самые гениальные российские фигуристки могут уйти, так и не дождавшись больших побед.

Коронавирус на ледовой арене. Щербакова и Трусова останутся без чемпионата Европы? Похоже, спасать крупный турнир в Европе не собираются. Потому что победят русские?

Федерация должна действовать

Неопределённость, с головой накрывшая фигурное катание, бросает вызов не только фигуристам, но и тренерам. Наставникам придётся выступить в роли психологов, чтобы мотивировать подопечных на ежедневные упорные тренировки, когда относительно ближайшего будущего нет никакой ясности.

Понятно, что остановить пандемию коронавируса не в силах никто. Как и заставить чиновников найти-таки способ для проведения соревнований, как это происходит в футболе, хоккее, биатлоне и куче других видов спорта. Но кое-что руководители российского фигурного катания всё-таки сделать могут. Федерации стоит серьёзно подумать, как обеспечить фигуристов практикой в преддверии чемпионата мира, причём потенциальные старты должны обладать серьёзным призовым фондом, чтобы поддержать фигуристов как материально, так и морально.



Иначе массовый отток фигуристов не заставит себя ждать. «Ледниковому периоду» никакая пандемия не страшна.