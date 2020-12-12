России нужны медали, и всё равно, кто их приносит. А девочек жалеть не надо – Этери новых воспитает.

Фигуристки Тутберидзе уязвимы и беззащитны, но менять систему невыгодно. Как же так?

В отмене чемпионата Европы по определению нет ничего хорошего. Но подобные потрясения открывают глаза на очевидные проблемы. Лучший тренер мира Этери Тутберидзе готовит фигуристок, крайне уязвимых ко внешним факторам. Когда вся взрослая карьера умещается в два-три сезона, любой форс-мажор может поставить крест на чемпионских надеждах, а борьба за золото всё больше напоминает лотерею с минимальными шансами на джек-пот.

Казалось бы, сама Вселенная подталкивает к отказу от бесконечной череды юных фигуристок, не способных удержаться на вершине даже на три года. Но наивно полагать, что Тутберидзе добровольно изменит систему, в которой практически все риски лежат на её воспитанницах, а её личному успеху не угрожает ни коронавирус, ни поднятие возрастного ценза, ни даже массовые переходы фигуристок к другим тренерам.

Всё бы ничего, но в этой системе судьбы конкретных девочек значат ничтожно мало.

Неужели с этим ничего нельзя сделать?

Гениальные российские фигуристки так и не выиграют ничего крупного? Как же жалко девочек! Трусова и Щербакова ни разу не выигрывали на главных международных стартах. Виноват коронавирус. Несправедливо!

Масштаб трагедии

Отмена чемпионата Европы сильно расстроила всех, кто рассчитывал побороться за путёвки в Загреб. Но, условно, для Туктамышевой и Щербаковой – это неприятности абсолютно разного масштаба. Если для Лизы это уже десятый взрослый сезон, то для Ани (как и для Косторной с Трусовой) – всего второй. Учитывая сумасшедший уровень конкуренции и традиционный спад учениц Тутберидзе после переходного возраста, Щербаковой и Трусовой будет невероятно тяжело даже отобраться на чемпионат Европы в следующем сезоне, не говоря о победе.

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

Подтверждает это и статистика: самая долгоиграющая ученица Этери Евгения Медведева прошла три европейских первенства, Алина Загитова – два, а Юлия Липницкая лишь одно. Получается, уникальные российские фигуристки, навсегда изменившие свой вид спорта, рискуют никогда не выиграть чемпионат Европы, а на чемпионате мира – даже не выступить.

Годы каторжного труда на катке, вложенные родителями огромные деньги, колоссальные нагрузки на не сформировавшиеся до конца организмы — всё впустую.

Какой-то кошмар! Почему российских фигуристок лишили чемпионата Европы Целое поколение великолепных российских спортсменов может остаться без побед на главных турнирах. Что вообще происходит в фигурном катании?

Фигуристки Тутберидзе уязвимы

Можно сетовать на чудовищное невезение и вселенскую несправедливость. Можно возлагать ответственность на чиновников Международного союза конькобежцев, которые, в отличие от коллег из многих других видов спорта, так и не адаптировались к новым условиям. Но факт в том, что отмена турниров так больно бьёт по нашим фигуристкам именно из-за скоротечности их жизни в большом спорте. То, что для Ирины Слуцкой или Марии Бутырской было бы досадной неприятностью, для нынешних лидеров сборной России превращается в полноценную катастрофу. Лучшие фигуристки России и мира крайне уязвимы перед внешними обстоятельствами. Любой форс-мажор автоматически ставит под угрозу всю карьеру.

Не будь как Медведева. Щербаковой нужно срочно бежать от Тутберидзе В противном случае о медали Олимпиады, скорее всего, придётся забыть.

Изменить ситуацию и сделать выдающихся юных спортсменок более защищёнными от внешних факторов способна та, кто эту систему и породил. Но шансов на это откровенно мало. Конечно, Этери наверняка расстроилась из-за отмены чемпионата Европы не меньше, чем Щербакова, Трусова или Косторная, однако она в отличие от них ещё не раз поедет и на этот, и на другие крупные турниры. Правда, уже с другими фигуристками, благо очередью в «Хрустальный» можно опоясать Кремль.

Алёна Косторная Фото: РИА Новости

Фигуристки меняются, Тутберидзе остаётся

В группе Тутберидзе никогда не кладут все яйца в одну корзину. На смену выгоревшей Липницкой мгновенно пришла Медведева, а стоило ей столкнуться с трудностями, как в олимпийский сезон из-за её спины на вершину пьедестала выпрыгнула Загитова. В прошлом сезоне в режиме бешеной конкуренции находились Щербакова, Косторная и Трусова, и как минимум двоих из них это не устраивало. В итоге у Тутберидзе осталась только Щербакова, которая рискует не выиграть ни одного крупного международного турнира.

Рано или поздно ситуация с коронавирусом нормализуется, соревнования возобновятся, а участвовать в них будут уже Валиева и Усачёва, Акатьева и Петросян, Садкова и Двоеглазова. А, может, те, кому только предстоит вытянуть счастливый билет и оказаться в «Хрустальном».

Этери можно всё. Почему методы работы Тутберидзе никого не должны волновать Тутберидзе прославляет Россию, превращая талантливых девочек в небожителей. И Валиева – не исключение.

Изменений ждать не приходится

Менять концепцию работы ради благополучия и защищённости своих воспитанниц Тутберидзе, скорее всего, не станет. Тем более что сама она и её тренерский штаб при нынешней системе максимально застрахован от любых рисков, поэтому менять что-то кардинально просто невыгодного. Повлиять на ситуацию извне могла бы федерация, но чиновников, похоже, полностью устраивает текущее положение, ведь победы учениц Тутберидзе укрепляют авторитет России в мировом фигурном катании. Болельщики тоже ставят медали выше судеб конкретных фигуристок, а значит, надеяться на изменения не приходится.

Стране нужны медали, и конвейер «Хрустального» их исправно поставляет. Кто именно – вопрос малозначительный и второстепенный. А девочек жалеть не надо — Этери новых воспитает.