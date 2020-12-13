У чемпионки минимум опыта и грудной ребёнок на руках. И как она собирается тренировать?

Липницкая поможет Плющенко в противостоянии с Тутберидзе. Юля так и не простила Этери?

Тренерская карьера Плющенко забуксовала на самом старте. Звёздные подопечные сдают позиции, победа в противостоянии с Тутберидзе выглядит всё менее реальной. В такой ситуации напрашиваются решительные действия, и они не заставили себя ждать. Плющенко усилил тренерский штаб своей академии олимпийской чемпионкой Сочи Юлией Липницкой.

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Или Евгений просто пиарится на титуле новой подчинённой, а Юля хочет свести старые счёты с Тутберидзе?

Липницкая повторит путь Ильиных?

«Добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона — мощь», — поприветствовал Плющенко Липницкую в своём «инстаграме».

Поклонники Евгения поспешили поздравить начинающего тренера с громким приобретением, однако нашлись и те, кто видит в приглашении Липницкой лишь пиар-ход. Скептики уверены, что Юлия нужна Евгению для привлечения внимания к академии и притока в неё детишек, мечтающих заниматься у олимпийской чемпионки. Поводы для подобных предположений действительно есть. Во-первых, весь тренерский опыт Юли ограничивается серией мастер-классов в рамках работы академии Липницкой и Ильиных. Во-вторых, только полгода назад «золотая девочка» Сочи родила дочку Каталину.

Кроме того, трудно избежать параллелей с Еленой Ильиных. Ещё одна чемпионка Игр-2014 в начале сезона пару раз постояла у бортика с Трусовой и Косторной, помогла им в постановке программ, но в последнее время новостей о её работе в академии нет. При этом Елена была занята в «Ледниковом периоде», готовилась к новогодним шоу Плющенко и всё свободное время посвящала маленькому сыну Миру. Втиснуть в такой плотный график ещё и полноценную тренерскую деятельность практически нереально, поэтому сейчас сотрудничество Ильиных с Плющенко всё больше смахивает на взаимовыгодный пиар.

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Что Липницкая может дать Трусовой и Косторной

Несмотря на разумные опасения, у Липницкой всё же есть возможность реализоваться в тренерской профессии. В академии Плющенко Юля сможет как передать азы мастерства совсем юным фигуристам, так и поработать с сильнейшими спортсменками. Успех в новом серьёзном амплуа зависит только от самой Липницкой. Юлии есть, чем поделиться и с Трусовой, и с Косторной, и с другими фигуристами. Она всегда выделялась высоким уровнем интерпретации и феноменальными вращениями, так что её советы наверняка сделали бы катание Трусовой и Косторной ещё мощнее.

Но ещё более ценным для нынешних лидеров академии Плющенко может стать личный опыт Липницкой. Возможно, плотная совместная работа с Юлией поможет Косторной и Трусовой избежать драматичных последствий ранних успехов, которые с лихвой испытала на себе Липницкая.

Некрасивое расставание с Тутберидзе

Именно Юля стала первой титулованной фигуристкой, покинувшей группу Тутберидзе. Под руководством Этери она добилась всех значимых успехов в карьере — олимпийского золота командного турнира Сочи, золота чемпионата Европы и серебра чемпионата мира. А дальше – уход от Тутберидзе со всеми отлично знакомыми нам атрибутами. Уже тогда Этери не стеснялась публично комментировать причины расставания и сетовала, что была не в курсе планов подопечной.

Фото: РИА Новости

«Я всё могу простить. Единственное, не смогу понять, если буду чувствовать, что спортсмен не хочет тренироваться или потерял желание участвовать в соревнованиях», — признавалась наставница.

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Самой спортсменке тоже наверняка было, что сказать, но она вела себя максимально достойно и не высказала ни одной претензии к бывшему тренеру. А вот выпады Тутберидзе в адрес Липницкой продолжаются и по сей день. В частности, после скандального ухода Косторной Этери отметила, что Липницкая не хотела тренироваться вместе с Медведевой.

Неудивительно, что после такого поведения Тутберидзе Юлия не стала начинать тренерскую карьеру в «Хрустальном», а пошла работать к Плющенко. Впрочем, Тутберидзе и сама вряд ли бы приняла Юлю в свой штаб, поскольку у неё работают в основном малоизвестные и не слишком титулованные в прошлом спортсмены.

«Липницкая ко мне никогда не вернётся. Триста процентов — она этого шага не сделает», — признавалась Этери.

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Липницкая сводит счёты с Тутберидзе?

Новый наставник Липницкой Алексей Урманов рассказывал, что чемпионка после перехода в его группу напоминала «затравленного зверька». Анорексия, с которой Юля столкнулась на закате карьеры, тоже, возможно, стала следствием ограничений в еде, которые были у неё в предыдущем штабе. Урманову удалось вернуть прославленную ученицу к нормальной жизни, однако её спортивная карьера на этом была закончена.

Фото: РИА Новости

Учитывая все эти обстоятельства, можно предположить, что решение Юли помогать Плющенко вызвано желанием свести старые счёты с Тутберидзе. Слишком скандальным получилось расставание, слишком много обидных и неприятных вещей наговорила наставница про фигуристку, которая сделала её успешной и популярной. Кажется, что такое поведение не в характере Липницкой, но наверняка победы её новых учениц над спортсменками Этери будут приносить Юле особенное удовольствие.

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Другой вопрос – захочет и сможет ли Юля отказаться от радостей материнства ради серьёзной тренерской работы, которая требует постоянного присутствия на катке.

Или же, как и Ильиных, после нескольких появлений у бортика вернётся к своей привычной жизни?