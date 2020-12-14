Евгений тренировал Рябову лично, а теперь для неё даже не нашлось места на новом катке. Страшно представить, что ждёт Трусову и Косторную.

Плющенко снова потерял талантливую фигуристку. Катю тоже обвинят во всех грехах?

В академии Евгения Плющенко наметилась серьёзная текучка кадров. Лучшая фигуристка «Ангелов Плющенко» прошлого сезона внезапно оказалась не нужна двукратному олимпийскому чемпиону и его команде. Кате даже не нашлось места на новом катке, где уже тренируются Трусова с Косторной.

А когда фигуристка задумалась об уходе, её не только не стали отговаривать, но даже поддержали.

Неужели Плющенко так же легко откажется и от нынешних звёзд своей академии?

«Зачем он так?» Как бывшая фигуристка Тутберидзе со скандалом ушла от Плющенко Евгений спас карьеру Таракановой, а потом выставил истеричкой. Но Настя вернулась и разрыдалась прямо на льду.

Плющенко возлагал на Рябову большие надежды

Екатерина Рябова долгое время считалась главной надеждой «Ангелов Плющенко» на серьёзные успехи. К Евгению она перешла после сезона работы с Сергеем Давыдовым, а до этого тренировалась у отца. После сезона-2017/2018 родители задумались о смене спортивного гражданства дочери, и выбор пал на Азербайджан. Под новым флагом Екатерина смогла стать участницей взрослых чемпионатов мира и Европы, где располагалась недалеко от десятки сильнейших.

Первое время Плющенко принимал активное участие в тренировочном процессе и явно видел у юной фигуристки большой потенциал. Евгений часто работал с Рябовой лично, а когда был в отъезде, то держал руку на пульсе и контролировал ход подготовки через тренера Александра Волкова.

В прошлом сезоне Рябова заметно добавила в стабильности и завоевала немало зрительских симпатий. Особенно болельщикам запомнилось её выступление на чемпионате Европы в Граце, где 16-летняя фигуристка замкнула топ-6. Евгения результат юной талантливой подопечной явно порадовал.

«Катя представляет мою школу, и я очень рад, что она развивается и не останавливается на достигнутом», — сказал Плющенко после турнира, добавив, что его ученица будет стараться составить конкуренцию лучшим фигуристкам мира.

Рябова ушла на второй план и осталась без турниров

Работа Рябовой в академии Плющенко давала плоды, а юный возраст фигуристки позволял рассчитывать на дальнейший прогресс. Однако после перехода к Евгению Александры Трусовой и Алёны Косторной менее известная и представляющая другую страну спортсменка оказалась на вторых ролях. Внимание Плющенко полностью переключилось на бывших учениц Тутберидзе, а Рябова продолжала работать с Волковым. Осложняло ситуацию и отсутствие соревнований, поскольку азербайджанская фигуристка не может участвовать во внутрироссийских стартах.

Единственным официальным турниром для Рябовой в этом сезоне стал московский этап Гран-при, где она выступила значительно ниже своих возможностей и осталась девятой. После отмены чемпионата Европы соревновательные перспективы азербайджанской фигуристки стали совсем уж мрачными, поэтому новость о расставании Рябовой с Плющенко вряд ли можно назвать громкой сенсацией.

«В связи с некоторыми организационными изменениями в академии «Ангелы Плющенко» меня перестали устраивать тренировочные условия, поэтому на данный момент наши пути с академией разошлись», — объяснила произошедшее спортсменка.

«Расстались без конфликтов». Рябова объяснила, почему ушла из академии Плющенко

Катя поблагодарила тренеров и заявила, что расстаться удалось без конфликтов и взаимных претензий. Наставник спортсменки Александр Волков связал её решение с отсутствием ясности по поводу соревнований, при этом из его слов понятно, что удержать Рябову в академии Плющенко не пытались: «Думаю, решению Рябовой сопутствует много факторов. Во-первых, нет соревнований. Этап Гран-при был один, других нет. Чемпионат Европы отменён. Что будет с чемпионатом мира, непонятно. И зачем тренироваться в полноценном режиме?».

Тренер — об уходе Рябовой: нет соревнований. И зачем тренироваться в полноценном режиме?

Почему Рябова ушла от Плющенко?

Также Волков сообщил, что группа Плющенко уже тренируется на новом катке академии в Подмосковье, в то время как его подопечные продолжают заниматься на льду стадиона на улице Лобачевского в Москве. Возможно, именно это Екатерина и имела в виду, говоря об изменившихся условиях тренировок.

Ещё одной вероятной причиной ухода талантливой фигуристки от Плющенко могла стать финансовая составляющая. Спортсменка признавалась, что федерация Азербайджана оплачивает только некоторые соревнования, а все остальные затраты ложатся на родителей, которым карьера дочери обходится недешёво. Скорее всего, заниматься под руководством отца на арендованном льду Кате просто выгоднее, чем в академии Плющенко.

Плющенко не умеет расставаться по-хорошему?

Интересно, что скажет о решении Рябовой сам Евгений. Двух предыдущих перспективных фигуристок, покинувших его академию, Плющенко впоследствии сильно критиковал, обвиняя чуть ли не во всех грехах. Так, Анастасию Тараканову он уличил в постоянных истериках на тренировках, а Серафиму Саханович упрекал в нежелании выкладываться и завышенных финансовых требованиях, чем довёл девушку до нервного срыва. Обе фигуристки считают, что таким способом Плющенко защищал репутацию своей академии.

«Мне было очень плохо». Как Плющенко довёл бывшую фигуристку Тутберидзе до нервного срыва Серафима Саханович была звездой «Ангелов Плющенко» задолго до Трусовой и Косторной. И в итоге оказалась в больнице.

И вот Плющенко снова потерял талантливую фигуристку. Хочется верить, что хотя бы в случае с Рябовой за ушедшей от Плющенко фигуристкой вдогонку не полетят жёсткие критические стрелы. Достаточно и того, что Евгений не стал помогать своей ученице преодолеть трудный жизненный период и не создал подходящие Рябовой условия для тренировок.

Страшно представить, что ждёт Трусову или Косторную, если они вдруг не оправдают ожиданий Плющенко и захотят уйти. А ведь на этих девочек Евгений изначально возлагал куда большие надежды, чем на Рябову, Тараканову или Саханович.