Плющенко снова потерял талантливую фигуристку. Катю тоже обвинят во всех грехах?

В академии Евгения Плющенко наметилась серьёзная текучка кадров. Лучшая фигуристка «Ангелов Плющенко» прошлого сезона внезапно оказалась не нужна двукратному олимпийскому чемпиону и его команде. Кате даже не нашлось места на новом катке, где уже тренируются Трусова с Косторной.
А когда фигуристка задумалась об уходе, её не только не стали отговаривать, но даже поддержали.
Неужели Плющенко так же легко откажется и от нынешних звёзд своей академии?
Плющенко возлагал на Рябову большие надежды
Екатерина Рябова долгое время считалась главной надеждой «Ангелов Плющенко» на серьёзные успехи. К Евгению она перешла после сезона работы с Сергеем Давыдовым, а до этого тренировалась у отца. После сезона-2017/2018 родители задумались о смене спортивного гражданства дочери, и выбор пал на Азербайджан. Под новым флагом Екатерина смогла стать участницей взрослых чемпионатов мира и Европы, где располагалась недалеко от десятки сильнейших.
Первое время Плющенко принимал активное участие в тренировочном процессе и явно видел у юной фигуристки большой потенциал. Евгений часто работал с Рябовой лично, а когда был в отъезде, то держал руку на пульсе и контролировал ход подготовки через тренера Александра Волкова.
В прошлом сезоне Рябова заметно добавила в стабильности и завоевала немало зрительских симпатий. Особенно болельщикам запомнилось её выступление на чемпионате Европы в Граце, где 16-летняя фигуристка замкнула топ-6. Евгения результат юной талантливой подопечной явно порадовал.
«Катя представляет мою школу, и я очень рад, что она развивается и не останавливается на достигнутом», — сказал Плющенко после турнира, добавив, что его ученица будет стараться составить конкуренцию лучшим фигуристкам мира.
Рябова ушла на второй план и осталась без турниров
Работа Рябовой в академии Плющенко давала плоды, а юный возраст фигуристки позволял рассчитывать на дальнейший прогресс. Однако после перехода к Евгению Александры Трусовой и Алёны Косторной менее известная и представляющая другую страну спортсменка оказалась на вторых ролях. Внимание Плющенко полностью переключилось на бывших учениц Тутберидзе, а Рябова продолжала работать с Волковым. Осложняло ситуацию и отсутствие соревнований, поскольку азербайджанская фигуристка не может участвовать во внутрироссийских стартах.
Единственным официальным турниром для Рябовой в этом сезоне стал московский этап Гран-при, где она выступила значительно ниже своих возможностей и осталась девятой. После отмены чемпионата Европы соревновательные перспективы азербайджанской фигуристки стали совсем уж мрачными, поэтому новость о расставании Рябовой с Плющенко вряд ли можно назвать громкой сенсацией.
«В связи с некоторыми организационными изменениями в академии «Ангелы Плющенко» меня перестали устраивать тренировочные условия, поэтому на данный момент наши пути с академией разошлись», — объяснила произошедшее спортсменка.
Катя поблагодарила тренеров и заявила, что расстаться удалось без конфликтов и взаимных претензий. Наставник спортсменки Александр Волков связал её решение с отсутствием ясности по поводу соревнований, при этом из его слов понятно, что удержать Рябову в академии Плющенко не пытались: «Думаю, решению Рябовой сопутствует много факторов. Во-первых, нет соревнований. Этап Гран-при был один, других нет. Чемпионат Европы отменён. Что будет с чемпионатом мира, непонятно. И зачем тренироваться в полноценном режиме?».
Почему Рябова ушла от Плющенко?
Также Волков сообщил, что группа Плющенко уже тренируется на новом катке академии в Подмосковье, в то время как его подопечные продолжают заниматься на льду стадиона на улице Лобачевского в Москве. Возможно, именно это Екатерина и имела в виду, говоря об изменившихся условиях тренировок.
Ещё одной вероятной причиной ухода талантливой фигуристки от Плющенко могла стать финансовая составляющая. Спортсменка признавалась, что федерация Азербайджана оплачивает только некоторые соревнования, а все остальные затраты ложатся на родителей, которым карьера дочери обходится недешёво. Скорее всего, заниматься под руководством отца на арендованном льду Кате просто выгоднее, чем в академии Плющенко.
Плющенко не умеет расставаться по-хорошему?
Интересно, что скажет о решении Рябовой сам Евгений. Двух предыдущих перспективных фигуристок, покинувших его академию, Плющенко впоследствии сильно критиковал, обвиняя чуть ли не во всех грехах. Так, Анастасию Тараканову он уличил в постоянных истериках на тренировках, а Серафиму Саханович упрекал в нежелании выкладываться и завышенных финансовых требованиях, чем довёл девушку до нервного срыва. Обе фигуристки считают, что таким способом Плющенко защищал репутацию своей академии.
И вот Плющенко снова потерял талантливую фигуристку. Хочется верить, что хотя бы в случае с Рябовой за ушедшей от Плющенко фигуристкой вдогонку не полетят жёсткие критические стрелы. Достаточно и того, что Евгений не стал помогать своей ученице преодолеть трудный жизненный период и не создал подходящие Рябовой условия для тренировок.
Страшно представить, что ждёт Трусову или Косторную, если они вдруг не оправдают ожиданий Плющенко и захотят уйти. А ведь на этих девочек Евгений изначально возлагал куда большие надежды, чем на Рябову, Тараканову или Саханович.
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