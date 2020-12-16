«Результаты были предопределены». Как судьи не дали Ягудину стать чемпионом России

Чемпионат России по фигурному катанию – турнир очень специфический. Зачастую расстановка сил на национальном первенстве не имеет ничего общего с результатами международных соревнований. Так, олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы Алексей Ягудин за всю карьеру так ни разу и не стал лучшим фигуристом России.



Как ни парадоксально, иностранные судьи всегда были более благосклонны к Алексею, нежели арбитры из родной федерации. А после перехода от Мишина к Тарасовой национальные старты и вовсе превратились для Ягудина в настоящий кошмар.



Как же получилось, что один из самых титулованных фигуристов в истории остался без золота национального чемпионата?

Первый после Плющенко

Отношения Ягудина и Плющенко всегда были сложными, а каждая встреча на льду – драматичной и принципиальной. Выбор лучшего – дело вкуса, поскольку и по масштабу достижений, и по вкладу в развитие фигурного катания они примерно равны. На этом фоне их статистика на чемпионатах России выглядит особенно странно и необъяснимо: Плющенко завоёвывал титул сильнейшего фигуриста страны аж 10 раз, а его главный конкурент – ни разу. Звучит неправдоподобно, но таковы реалии нашего фигурного катания.



В 1996 и 1997 годах Ягудин превосходил Плющенко на одну позицию, но золото в обоих случаях досталось Илье Кулику. После Олимпиады в Нагано Алексей перешёл от Мишина к Тарасовой и перед чемпионатом России в декабре 1998-го был в прекрасной форме — кропотливая работа с Татьяной Анатольевной, пытавшейся сделать из технаря чувственного артиста, постепенно давала результаты. Однако на вершину пьедестала всё равно поднялся Плющенко, а Ягудин расположился на второй ступени. Впрочем, совсем скоро Алексею удалось взять реванш, одержав сразу три победы: в финале Гран-при, а также на чемпионатах Европы и мира.

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Федерация против Ягудина

Итоги чемпионата России в сезоне-1999/2000 до сих пор вызывают вопросы. По мнению Ягудина, его оценки были занижены, чтобы позволить победить Плющенко.



«Не могу передать, что творилось со мной, когда Женька занял первое место, обойдя меня и Урманова. Когда злоба прошла, я вспомнил слова Писеева о том, что не видать мне поддержки, если я уйду от Мишина. Я-то полагал, что это касается лишь моральной или финансовой стороны, но неужели президент федерации имел в виду и судейство? Писеев и Мишин были хорошими друзьями, и сейчас я убеждён: те результаты были предопределены заранее», — говорил Ягудин.



Алексей уверен, что после его неудачи в Нагано федерация делала ставку именно на Евгения. В пользу этой версии говорит намерение чиновников отправить на постолимпийский чемпионат мира — 1998 Евгения. Тогда большинство тренеров подписали письмо в защиту Ягудина и смогли отстоять его участие в чемпионате планеты. Примечательно, что Алексей Мишин эту петицию не поддержал. Во многом этот поступок тренера и спровоцировал Ягудина на смену наставника. По словам Ягудина, в федерации его сразу предупредили, что в случае перехода у него возникнут проблемы.



«Нам немного не повезло с федерацией фигурного катания в России. Ко мне как-то подходил её президент и прямо в лицо говорил: «Поверь, если ты перейдёшь к Татьяне Анатольевне Тарасовой, то не выиграешь ни одного турнира». Я решил рискнуть и ушёл. И что самое интересное, я действительно не выиграл ни одного турнира голосом российского судьи. Всегда смотрел на жеребьёвку судей и надеялся, что наших не будет», — рассказывал Алексей.

«Включаю свою песню – и все вокруг начинают ржать» Алексей Ягудин – о строгой маме, угрозах федерации, измерении лба и лысины, психологических атаках соперников и принципе «как пойдёт».

Первый в мире, но не в России

В сезоне-2000/2001 Ягудин снова уступил Плющенко на чемпионате России, а затем и единственный раз в карьере проиграл ему и на чемпионате мира. В Ванкувере мастер четверных Ягудин упал несколько раз и смог чисто исполнить только три тройных прыжка в программе. После проката фигуристу сделали рентгеновский снимок, который показал наличие жидкости между костями. Врачи советовали спортсмену сняться с соревнований, а тренер Татьяна Тарасова была в полной растерянности.



«Я не знаю, будет ли Алексей продолжать выступление. Многие теперь скажут: струсил, замандражировал, была бы травма — снял бы себя с чемпионата без позора...» — говорила наставница.



Ягудин всё же вышел на лёд, блестяще откатал короткую программу, но уступил пальму мирового первенства Плющенко — в первый и последний раз в карьере.



Через восемь месяцев он получил ещё одну травму прямо перед чемпионатом России, с которого решил сняться, чтобы не рисковать главным стартом олимпийского сезона. В итоге Алексей Ягудин завоевал золото Солт-Лейк-Сити, представив там две программы, которые и по сей день считаются эталонными. Через несколько месяцев он подтвердил статус лучшего фигуриста планеты, став первым в истории четырёхкратным чемпионом мира и навсегда заслужив звание великого фигуриста. А вот золото чемпионата России так ему и не покорилось.



Пример Ягудина доказывает, что результаты соревнований внутри страны не стоит считать истиной последней инстанции. Впрочем, чемпионат России в Челябинске наверняка станет исключением. Учитывая отмену чемпионата Европы и туманные перспективы чемпионата мира, именно в Челябинске определится круг лидеров сборной России с прицелом на Олимпиаду в Пекине.



И хочется надеяться, что ни у кого из участников соревнований не будет повода обвинить в своём поражении судей.