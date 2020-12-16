«Этери внутри счастлива». Как Загитова провалилась на своём последнем турнире

Карьера Алины Загитовой уже год как на стопе. Резонансное заявление олимпийской чемпионки о приостановке выступлений болельщики встретили со слезами на глазах. Ещё за несколько дней до того самого эфира программы «Время» Алина упорно тренировалась и, казалось, была готова отдать все силы борьбе с юными соперницами.



Всё изменилось буквально за один день. Громкий провал в финале Гран-при настолько расстроил Алину, что она даже не вышла на показательные выступления, а болельщики заговорили о разногласиях чемпионки с Тутберидзе. Фанаты до последнего верили, что Алина всё преодолеет, но вскоре она отказалась от продолжения сезона и больше на лёд не выходила.



Неужели кошмарный прокат в Турине так и останется для Загитовой последним?

Загитова еле отобралась в финал Гран-при

Загитова входила в сезон-2019/2020 абсолютной чемпионкой с новыми многообещающими программами, зрелым катанием и огромным авторитетом у арбитров. Всё это позволяло смотреть на перспективы Алины с оптимизмом, а её уверенные выступления на контрольных прокатах сборной России только укрепили позитивный настрой фанатов. Казалось, после целого сезона борьбы с постоянным давлением чемпионка наконец-то раскрепостилась и стала наслаждаться фигурным катанием.



Однако уже на первых турнирах у Загитовой начались проблемы. На этапе Гран-при во Франции судьи не только увидели у россиянки недокруты, но и впервые в карьере усомнились в правильности исполнения лутца. А на японском этапе Загитова получила свои худшие баллы за короткую программу во взрослой карьере и с большим трудом отобралась в финал серии. Оба раза значительно впереди Алины по оценкам оказалась вчерашняя юниорка Алёна Косторная, штамповавшая прекрасные тройные аксели.

Безупречное «Я ухожу»

Несмотря на трудное начало сезона, Загитова убеждала болельщиков, что у неё всё хорошо: она катается в своё удовольствие и не ставит цель соревноваться с кем-то из девочек. Но в финале Гран-при стало очевидно, что Алина лукавила. Фигуристка выглядела напряжённой и явно чувствовала давление из-за того, что юные коллеги по группе обладают более серьёзным техническим арсеналом. Возможно, поэтому катание Алины выглядело тяжёлым и больше напоминало борьбу с самой собой.

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В короткой программе Загитова выходила последней. К тому моменту Косторная уже поставила мировой рекорд, а Трусова провалила первую соревновательную попытку тройного акселя. Не всё получилось и у японки Кихиры. При таких раскладах у Алины были хорошие шансы побороться за пьедестал, и в короткой программе она сделала для этого всё.



Чемпионка представила безупречное и очень трогательное выступление под композицию с недвусмысленным названием «Я ухожу». Зрители аплодировали стоя, а Этери Тутберидзе с Даниилом Глейхенгаузом встречали Алину у бортика с искренними улыбками. «Этери внутри прямо счастлива», — констатировала Татьяна Тарасова.



Но оценки заставили фигуристку и её тренеров помрачнеть. Алине удалось показать свой лучший результат сезона, но даже при этом от Косторной её отделяло шесть баллов. Фанаты Загитовой упрекали арбитров в предвзятости и недоумевали, как олимпийская чемпионка может получать практические одинаковые баллы за компоненты со вчерашней юниоркой.

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Загитова чуть не плакала, Тутберидзе мотала головой

Во второй соревновательный день Загитовой снова пришлось выступать последней. До её выхода на арене в Турине уже произошло много знаменательных событий: и мировой рекорд Косторной, и первый в истории четверной флип от Трусовой, и удачные попытки ультра-си от Щербаковой и Кихиры. Всему этому Загитова могла противопоставить только безупречное исполнение своей «Клеопатры», но ещё до начала проката было заметно, что Алина чувствует себя некомфортно. В итоге двойной аксель обернулся болезненным падением, а ещё несколько прыжков оказались недокручены.



Болельщики к такому провалу своей любимицы были не готовы, но всеми силами старались её поддержать. Зрители устроили чемпионке оглушительные овации, закидали лёд игрушками и высоко поднимали баннеры с именем Алины. Но вряд ли что-то могло скрасить горечь неудачи – в «кисс энд край» Загитова едва сдерживала слёзы. Результат только подтвердил общее ощущение кошмара – беспрецедентно низкие для Алины баллы и последнее место. При виде оценок Этери замотала головой от разочарования, а Алина ещё больше расстроилась. После выступления она даже не вышла к журналистам.

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Слишком болезненный провал

Болельщики плакали вместе с чемпионкой и переживали за её дальнейшую спортивную судьбу. Как оказалось, не зря. Уже на следующий день Загитова снялась с показательных выступлений, сославшись на травму, полученную во время проката. Алина вышла к зрителям и поблагодарила их за поддержку, а в её глазах стояли слёзы. Чемпионка призналась, что ей тяжело говорить.



В тот же день Алина обратилась к болельщикам в «Инстаграме», успокоив их и приободрив: «Для меня ваша любовь дороже золота. Вы лучшие, вы самые замечательные, и вместе мы будем идти только вперёд».

Тогда казалось, что Алина вновь найдёт в себе силы пережить неудачу и станет ещё сильнее. Как это было и после чемпионата мира — 2018 в Милане, и после чемпионата Европы — 2019 в Минске. Но провал в финале Гран-при оказался для неё слишком болезненным. Уже через шесть дней после туринского кошмара Алина огорошила фанатов сенсационным заявлением о приостановке карьеры.



«У меня сейчас всё есть в жизни, а всегда должно чего-то не хватать, я считаю. Хочу, чтобы у меня вернулось состояние, что я хочу выходить на старт», — говорила Алина дрожащим голосом. Спортсменка нервничала, запиналась и еле сдерживала слёзы. А болельщики отказывались верить своим ушам.

Загитова вернётся, чтобы реабилитироваться?

«Мне почему-то кажется, что она всё равно без этого не сможет, и просто ей нужно прийти к этому самой, а не тогда, когда её уговаривают и всё равно у неё остаются сомнения. Нужно, чтобы сама она пришла и сказала: я хочу соревноваться, я хочу побеждать», — признавалась Этери Тутберидзе.



Исходя из этой логики, за год желания соревноваться и побеждать у Алины так и не появилось. За это время она успела исполнить главную роль в шоу «Спящая красавица», поступить в университет и отработать в качестве ведущей «Ледникового периода». Трудно представить, что может заставить Алину отказаться от счастливой и успешной жизни за пределами катка и вернуться к ежедневной пахоте без каких-либо гарантий новых побед.



Разве что нежелание, чтобы кошмарный провал в Турине так и остался последним турниром в её великой карьере.