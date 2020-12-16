«Этери внутри счастлива». Как Загитова провалилась на своём последнем турнире

Карьера Алины Загитовой уже год как на стопе. Резонансное заявление олимпийской чемпионки о приостановке выступлений болельщики встретили со слезами на глазах. Ещё за несколько дней до того самого эфира программы «Время» Алина упорно тренировалась и, казалось, была готова отдать все силы борьбе с юными соперницами.
Всё изменилось буквально за один день. Громкий провал в финале Гран-при настолько расстроил Алину, что она даже не вышла на показательные выступления, а болельщики заговорили о разногласиях чемпионки с Тутберидзе. Фанаты до последнего верили, что Алина всё преодолеет, но вскоре она отказалась от продолжения сезона и больше на лёд не выходила.
Неужели кошмарный прокат в Турине так и останется для Загитовой последним?
Загитова еле отобралась в финал Гран-при
Загитова входила в сезон-2019/2020 абсолютной чемпионкой с новыми многообещающими программами, зрелым катанием и огромным авторитетом у арбитров. Всё это позволяло смотреть на перспективы Алины с оптимизмом, а её уверенные выступления на контрольных прокатах сборной России только укрепили позитивный настрой фанатов. Казалось, после целого сезона борьбы с постоянным давлением чемпионка наконец-то раскрепостилась и стала наслаждаться фигурным катанием.
Однако уже на первых турнирах у Загитовой начались проблемы. На этапе Гран-при во Франции судьи не только увидели у россиянки недокруты, но и впервые в карьере усомнились в правильности исполнения лутца. А на японском этапе Загитова получила свои худшие баллы за короткую программу во взрослой карьере и с большим трудом отобралась в финал серии. Оба раза значительно впереди Алины по оценкам оказалась вчерашняя юниорка Алёна Косторная, штамповавшая прекрасные тройные аксели.
Безупречное «Я ухожу»
Несмотря на трудное начало сезона, Загитова убеждала болельщиков, что у неё всё хорошо: она катается в своё удовольствие и не ставит цель соревноваться с кем-то из девочек. Но в финале Гран-при стало очевидно, что Алина лукавила. Фигуристка выглядела напряжённой и явно чувствовала давление из-за того, что юные коллеги по группе обладают более серьёзным техническим арсеналом. Возможно, поэтому катание Алины выглядело тяжёлым и больше напоминало борьбу с самой собой.
В короткой программе Загитова выходила последней. К тому моменту Косторная уже поставила мировой рекорд, а Трусова провалила первую соревновательную попытку тройного акселя. Не всё получилось и у японки Кихиры. При таких раскладах у Алины были хорошие шансы побороться за пьедестал, и в короткой программе она сделала для этого всё.
Чемпионка представила безупречное и очень трогательное выступление под композицию с недвусмысленным названием «Я ухожу». Зрители аплодировали стоя, а Этери Тутберидзе с Даниилом Глейхенгаузом встречали Алину у бортика с искренними улыбками. «Этери внутри прямо счастлива», — констатировала Татьяна Тарасова.
Но оценки заставили фигуристку и её тренеров помрачнеть. Алине удалось показать свой лучший результат сезона, но даже при этом от Косторной её отделяло шесть баллов. Фанаты Загитовой упрекали арбитров в предвзятости и недоумевали, как олимпийская чемпионка может получать практические одинаковые баллы за компоненты со вчерашней юниоркой.
Загитова чуть не плакала, Тутберидзе мотала головой
Во второй соревновательный день Загитовой снова пришлось выступать последней. До её выхода на арене в Турине уже произошло много знаменательных событий: и мировой рекорд Косторной, и первый в истории четверной флип от Трусовой, и удачные попытки ультра-си от Щербаковой и Кихиры. Всему этому Загитова могла противопоставить только безупречное исполнение своей «Клеопатры», но ещё до начала проката было заметно, что Алина чувствует себя некомфортно. В итоге двойной аксель обернулся болезненным падением, а ещё несколько прыжков оказались недокручены.
Болельщики к такому провалу своей любимицы были не готовы, но всеми силами старались её поддержать. Зрители устроили чемпионке оглушительные овации, закидали лёд игрушками и высоко поднимали баннеры с именем Алины. Но вряд ли что-то могло скрасить горечь неудачи – в «кисс энд край» Загитова едва сдерживала слёзы. Результат только подтвердил общее ощущение кошмара – беспрецедентно низкие для Алины баллы и последнее место. При виде оценок Этери замотала головой от разочарования, а Алина ещё больше расстроилась. После выступления она даже не вышла к журналистам.
Слишком болезненный провал
Болельщики плакали вместе с чемпионкой и переживали за её дальнейшую спортивную судьбу. Как оказалось, не зря. Уже на следующий день Загитова снялась с показательных выступлений, сославшись на травму, полученную во время проката. Алина вышла к зрителям и поблагодарила их за поддержку, а в её глазах стояли слёзы. Чемпионка призналась, что ей тяжело говорить.
В тот же день Алина обратилась к болельщикам в «Инстаграме», успокоив их и приободрив: «Для меня ваша любовь дороже золота. Вы лучшие, вы самые замечательные, и вместе мы будем идти только вперёд».
Тогда казалось, что Алина вновь найдёт в себе силы пережить неудачу и станет ещё сильнее. Как это было и после чемпионата мира — 2018 в Милане, и после чемпионата Европы — 2019 в Минске. Но провал в финале Гран-при оказался для неё слишком болезненным. Уже через шесть дней после туринского кошмара Алина огорошила фанатов сенсационным заявлением о приостановке карьеры.
«У меня сейчас всё есть в жизни, а всегда должно чего-то не хватать, я считаю. Хочу, чтобы у меня вернулось состояние, что я хочу выходить на старт», — говорила Алина дрожащим голосом. Спортсменка нервничала, запиналась и еле сдерживала слёзы. А болельщики отказывались верить своим ушам.
Загитова вернётся, чтобы реабилитироваться?
«Мне почему-то кажется, что она всё равно без этого не сможет, и просто ей нужно прийти к этому самой, а не тогда, когда её уговаривают и всё равно у неё остаются сомнения. Нужно, чтобы сама она пришла и сказала: я хочу соревноваться, я хочу побеждать», — признавалась Этери Тутберидзе.
Исходя из этой логики, за год желания соревноваться и побеждать у Алины так и не появилось. За это время она успела исполнить главную роль в шоу «Спящая красавица», поступить в университет и отработать в качестве ведущей «Ледникового периода». Трудно представить, что может заставить Алину отказаться от счастливой и успешной жизни за пределами катка и вернуться к ежедневной пахоте без каких-либо гарантий новых побед.
Разве что нежелание, чтобы кошмарный провал в Турине так и остался последним турниром в её великой карьере.
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