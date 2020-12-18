Каскад для «Инстаграма». Неужели Тутберидзе обречёт яркую фигуристку на провал?

Чемпионат России совсем близко, и его участники активно бряцают оружием. Мы настолько привыкли к видео с умопомрачительными прыжками учениц Тутберидзе, что по-настоящему удивить способен разве что пятерной прыжок, а лучше в каскаде с двумя четверными. Тем не менее новый суперкаскад дебютантки взрослого чемпионата России Хромых всё-таки смог взбудоражить болельщиков.



Майя не только регулярно заваливает четверной прыжок, но и часто ошибается даже на тройных. А чисто откатать произвольную программу на важных турнирах ей пока вообще не удавалось.



Неужели штаб Тутберидзе готов обречь свою самую нестабильную фигуристку на верный провал?



Или Майя резко обрела психологическую устойчивость?

Сюрприз от Тутберидзе. Почему нестабильная юниорка сорвёт триумф Плющенко в Казани Майю Хромых считают слабейшей фигуристкой «Хрустального». Но даже ей по силам испортить праздник академии Плющенко.

Аутсайдер нового звёздного трио Тутберидзе

Майя Хромых – одна из наименее популярных фигуристок в группе Тутберидзе. В основном болельщики вспоминают о высокой эффектной девушке, чтобы разрушить стереотип о том, что в «Хрустальном» умеют работать исключительно с миниатюрными спортсменками. Первую букву фамилии Майи уже вписали в аббревиатуру нового перспективного трио ВУХ (Валиева, Усачёва, Хромых), а красивое размашистое катание позволило ей приобрести личных поклонников. Однако в качестве реальных претенденток на серьёзные титулы её называют очень редко.



Майя владеет четверным сальховым, а недавно пополнила свой прыжковый арсенал четверным тулупом, но на соревнованиях эти элементы ей ни разу не покорялись. Помимо падений с ультра-си Майя регулярно делает обидные ошибки на тройных прыжках или на дорожке шагов. Из-за пресловутой нестабильности её чистые прокаты можно пересчитать по пальцам.



Пока единственная серьёзная победа пришла к Майе в финале юниорского Кубка России — 2019, где она уверенно обыграла Усачёву и Анну Фролову. Но на остальных турнирах Хромых неизменно уступала и после серии неудач стала считаться слабым звеном нового трио Тутберидзе. В отличие от Валиевой и Усачёвой, у неё нет ни медалей юниорского чемпионата мира и финала Гран-при, ни побед на этапах престижной серии.

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В этом сезоне Майе тоже пока не удалось совершить прорыв. На этапе Кубка России в Сызрани Майя проиграла не только Анне Щербаковой, но и Анне Фроловой из ЦСКА. В Казани она здорово откатала короткую программу, но в итоге сильно отстала от Трусовой и Косторной. Неплохой шанс на титул у неё был на недавнем чемпионате Москвы, но и здесь Хромых вновь довольствовалась бронзой.

Суперкаскад для «Инстаграма»

В прошлом сезоне Хромых часто сравнивали с Брэйди Теннелл. Американка не одарена пластичностью, но держится в мировой элите благодаря трудолюбию. В этом сезоне уже на контрольных прокатах был виден прогресс Майи в хореографии и интерпретации, но козыря, способного приносить ей победы, у неё по-прежнему нет. Она уже год владеет четверным сальховым, но ни разу не сделала его чисто на турнирах. Возможно, именно поэтому в «Хрустальном» решили заменить неподдающийся элемент четверным тулупом. Презентация прыжка прошла на чемпионате Москвы, но попытка завершилась недокрутом и падением.

Майя Хромых, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

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Каскад из четверного и тройного тулупов, выложенный в аккаунте команды Тутберидзе, пока тоже не внушает доверия. Даже на тренировке квад у Майи получается с недокрутом. Болельщики в комментариях восторгаются новым достижением Хромых, но мало кто верит, что этот же трюк фигуристка сможет повторить на соревнованиях. К сожалению, супер-каскад так и рискует остаться лишь памятным видео на просторах «Инстаграма». Впрочем, возможно, усложнение четверного тулупа риппоном и ещё одним прыжком поможет Майе стабилизировать сольный квад, а на соревнованиях она и не собирается делать этот сложнейший каскад четыре-три.

Хромых очень статная и высокая спортсменка, а рослым девушкам особенно трудно исполнять многооборотные прыжки. Для фигуристки с такими внешними данными даже удачные тренировочные попытки четверных – сродни подвигу. А ведь ей ещё предстоит период взросления.

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Что выберет Хромых?

Фаворитами на победу на чемпионате России традиционно считаются ученицы Тутберидзе. Но вряд ли Майя сможет вмешаться в распределение мест на пьедестале. Она наверняка снова будет пробовать четверной и даже имеет шансы на успех, ведь на тренировках у неё получается каждый третий квад-сальхов. Однако нет гарантии, что при этом удастся избежать ошибок на более простых элементах, которые тоже не всегда получаются у Хромых идеальными.

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Сейчас уровень конкуренции на чемпионате России таков, что даже чистое исполнение умопомрачительного суперкаскада четверной тулуп-тройной тулуп не гарантирует места на пьедестале. Тем более для Майи это будет самый важный старт в карьере, и рассчитывать на безупречное исполнение сложнейшей программы под огромным давлением было бы слишком оптимистично.



Куда важнее для неё наконец-то доказать себе и окружающим, что она может кататься чисто на важных стартах. А для этого больше подходит осторожная тактика, чем откровенный риск. Впрочем, если Хромых всё-таки прыгнет свой каскад из «Инстаграма», то он наверняка станет украшением всего турнира.