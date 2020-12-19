Враг внутри. Как Тутберидзе приведёт Валиеву к золоту чемпионата России

Блистательная Камила Валиева стала заложницей чужих ожиданий. 14-летнюю ученицу Этери Тутберидзе настолько распиарили перед этим сезоном, что от неё ждали гениальных прокатов при каждом выходе на лёд. А когда девочка на первых взрослых стартах стала допускать ошибки, некоторые болельщики поспешили в ней разочароваться.

Проблемы у Валиевой действительно заметны, но, даже несмотря на это, именно она будет главной фавориткой женского турнира на чемпионате России. Тутберидзе прекрасно понимает, насколько важен успех в Челябинске для будущей карьеры Камилы.



А, значит, Валиева – основной претендент на золото.

Валиева не уступает лидерам в технике

С точки зрения техники у Валиевой практически нет конкуренток. Представить более сложные программы могут только две фигуристки — Александра Трусова и Анна Щербакова. Однако у первой серьёзные проблемы со стабильностью, а вторая не выступала с октября и пропустила московский этап Гран-при из-за пневмонии.



Кроме того, у Камилы есть секретное оружие — тройной аксель. Премьерная попытка на пятом этапе Кубка России не была идеальной, но что-то подсказывает, что скоро Камила доведёт этот элемент до совершенства и будет исполнять его стабильнее, чем Трусова. Скорее всего, в Челябинске Валиева снова пойдёт на триксель в короткой программе.



«Когда прыжок стал постабильней, решили попробовать тройной аксель. Я думаю, лучше на этих стартах пробовать, чем, например, на чемпионате России. На чемпионате России уже надо делать», — рассказывала спортсменка в интервью Первому каналу после победы на этапе Кубка России в Москве.

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Валиева нравится судьям

При всех прыжковых достоинствах, основное преимущество в споре с более опытными оппонентками Камиле дают другие элементы. Визитной карточкой фигуристки являются красивые стремительные вращения, всегда получающие самый высокий, четвёртый уровень. Щербакова тоже считается мастером сложных вращений, но в этом компоненте арбитры всё же на стороне Камилы. К примеру, на последнем этапе Кубка России за свои вращения Валиева получила на два бонусных балла больше, чем Аня в Сочи.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В целом именно после выступления в Москве Валиева окончательно закрепилась в статусе одной из основных претенденток на титул чемпионки России. За произвольную она набрала 254,86 балла — больше, чем получала Алёна Косторная за свои победные прокаты на чемпионате Европы и в финале Гран-при в прошлом сезоне. Правда, с учётом бонусов, которые регламентом чемпионата России не предусмотрены.



Однако тут важны даже не сами баллы, а отношение к Валиевой со стороны судей. Несмотря на статус действующей юниорки и дебют на взрослых соревнованиях, ей уже ставят десятки за компоненты и воспринимают как полноценного лидера мирового фигурного катания.

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Враг внутри

Главной помехой для Валиевой в Челябинске может стать излишнее волнение. В этом сезоне за Камилой стали замечать некоторую нервозность, которая приводит к ошибкам. На девушку оказывается огромное давление — на неё смотрят как на будущую олимпийскую чемпионку и ждут соответствующего уровня катания на каждом старте. Судя по всему, полностью абстрагироваться от внешних факторов Камиле пока не удаётся. Но нет сомнений, что тонкий психолог Этери Тутберидзе проанализировала проблемы подопечной и нашла, что именно не позволяет Камиле избегать досадных ошибок в соревновательных прокатах.



Некоторые шаги в этом направлении мы уже увидели в Москве — например, в произвольной программе поменяли местами каскад из четверного и двойного тулупов и сольный квад. Вероятно, чтобы фигуристке было удобнее. Также Этери Георгиевна позволила Камиле попробовать в короткой триксель, владение которым должно помочь фигуристке почувствовать себя более уверенно.



Однако этого пока всё равно недостаточно — Камила сорвала тройной лутц в произвольной. Эта ошибка, конечно, не повлияла на результат, но то было на турнире, где Валиева была абсолютной фавориткой без единой реальной соперницы. Сейчас же ей придётся соревноваться с лучшими фигуристками страны, напряжение возрастёт в разы. Но если Камиле всё-таки удастся обуздать эмоции и отключиться от лишних мыслей, то она уже в 14 лет может стать чемпионкой России среди взрослых.

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Борьба за новый статус

Победа в Челябинске даст Валиевой куда больше, чем звание чемпионки России. Камила окончательно поверит в свои силы и получит наиважнейший успешный опыт борьбы с главными конкурентками. Это позволит юной фигуристке комфортнее чувствовать себя на крупных стартах и выглядеть на льду более раскованно.



В то же время в группе Тутберидзе поменяется расклад сил. В первую очередь это коснётся конкуренции с Щербаковой. У Ани есть все шансы, чтобы в третий раз подряд завоевать золотую медаль, но если её серию прервёт действующая юниорка, то вопрос с лидером «Хрустального» на олимпийский сезон будет решён.



И Валиевой вполне по силам застолбить этот статус за собой.