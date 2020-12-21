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История российской фигуристки Кликич – пьяная авария со смертельным исходом, кома, реабилитация, карьера тренера

История российской фигуристки Кликич
Екатерина Авдонина
«Обязана жить за двоих». Как пьяный водитель погубил карьеру юной российской фигуристки
Друг Каролины Кликич погиб, а сама девочка чудом осталась жива. Поразительная сила характера!
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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До Нового года оставалось два дня. Юные фигуристы возвращались домой с вечерней тренировки, как внезапно прямо на них вылетел автомобиль с пьяным водителем за рулём. 15-летний подросток скончался в машине скорой помощи, а его подруга Каролина Кликич получила тяжелейшие травмы и в 14 лет вступила в жёсткую схватку за жизнь.

Кома, сложные операции, амнезия — восстановление талантливой фигуристки юниорской сборной России было долгим и мучительным, но Каролина не только вернулась к нормальной жизни, но и нашла в себе силы снова встать на коньки.

А главное, научилась жить дальше.

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Трагедия перед Новым годом

Каролина Кликич не стала звездой фигурного катания. Точнее, просто не успела ей стать. Из-за высокого роста девочка рано перешла в танцы на льду, а в 13 лет переехала из Санкт-Петербурга в Тольятти. Всего за год работы под руководством Олега Судакова пара Кликич/Рагимов добилась заметного прогресса и вошла в состав юниорской сборной России. Для спортсменов не из Москвы и Питера этот статус особенно ценен и показателен. Летом 2015-го Каролина и её партнёр приняли участие в контрольных прокатах юниоров и получили хорошие отзывы специалистов, однако в полной мере раскрыть свой потенциал им было не суждено.

Вечером 29 декабря 2015 года Каролина вместе с товарищами шла домой после тренировки. Подростки собирались перейти дорогу по пешеходному переходу, но не успели — их на большой скорости сбила машина. Водитель бросил детей и скрылся с места ДТП. Позже выяснилось, что он возвращался с корпоратива и был сильно пьян.

15-летний Дмитрий скончался по дороге в больницу. Каролина была госпитализирована с травмами головы. Впоследствии ей потребовалась экстренная транспортировка в Москву, где она перенесла несколько сложных операций. Кликич провела в коме три с половиной недели, прежде чем смогла начать полноценный курс реабилитации. То, что девушке чудом удалось выжить и восстановиться после серьёзных повреждений, даже видавшие виды врачи называли рождественской сказкой. Ведь самую сложную операцию Каролина перенесла именно 7 января.

Тяжелейшая реабилитация

Процесс восстановления был долгим и мучительным. Девушка не помнила подробностей аварии, не понимала, где и почему находится.

«Врачи говорят, кое-что никогда не вспомню. Мол, так устроен мозг: стрессы отключают считывание информации», — рассказывала Кликич в интервью Sport24.

Тем не менее квалифицированная медицинская помощь, поддержка родных и колоссальная жажда вернуться к нормальной жизни сделали своё дело, и уже в феврале Каролина начала вставать на ноги. Фигуристка занималась лечебной физической культурой на ортопедических аппаратах, принимала кислородные коктейли и тренировала вестибулярный аппарат, чтобы избавиться от головокружения, и в скором времени пошла на поправку.

Неудачное возвращение на лёд

После аварии Каролине нужна была мотивация для тяжёлой и монотонной восстановительной работы, и тогда девушка пообещала себе во что бы то ни стало вернуться на лёд. В марте Кликич впервые после трагедии встала на коньки, правда, ощущения оставляли желать лучше: скорости не было, тело практически не слушалось. Несмотря на это, девушка готова была терпеть и работать, но вернуться на прежний уровень так и не получилось. Молодые люди не решались вставать в пару со спортсменкой, перенесшей столь тяжёлые травмы, да и полноценного воссоединения с Рагимовым не вышло. Но главная причина таилась в психологии самой Каролины.

«В первую очередь я сама в себя не верила. Хоть врачи и твердили: «Каролина, ты обычный человек». Говорили, что я могу выйти на прежний уровень. Но ментально мне было сложно перебороть себя. Нет, это не страх боли. Постоянное чувство, что катаюсь ужасно», — объясняла Кликич, почему в итоге завершила карьеру.

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Жизнь за двоих

С момента трагедии в Тольятти пронеслось пять лет. Оставив попытки реализоваться в большом спорте, Кликич вместе с мамой вернулись в Москву, однако фигурное катание не бросила. Девушка поступила в академию физической культуры, подрабатывала подкатками и учила кататься пожилых людей в рамках проекта «Московское долголетие». А после долгих поисков сбылась и мечта о полноценной тренерской работе. Сейчас Каролина занимается с детьми в Иваново и надеется однажды открыть школу фигурного катания в родном Приднестровье.

После страшной аварии, тяжёлой борьбы за жизнь и потери близкого друга Каролина продолжает жить и мечтать, поражая всех стойкостью и силой.

«Теперь мне нужно работать не только за себя, а ещё и за того человека, который ушёл. Может, я так говорю, потому что так легче мириться с тем, что случилось… Но я знаю, что теперь обязана жить не одну жизнь, а две», — говорит Кликич.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: nstagram.com/_k.klikich_

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