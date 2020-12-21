«Обязана жить за двоих». Как пьяный водитель погубил карьеру юной российской фигуристки

До Нового года оставалось два дня. Юные фигуристы возвращались домой с вечерней тренировки, как внезапно прямо на них вылетел автомобиль с пьяным водителем за рулём. 15-летний подросток скончался в машине скорой помощи, а его подруга Каролина Кликич получила тяжелейшие травмы и в 14 лет вступила в жёсткую схватку за жизнь.

Кома, сложные операции, амнезия — восстановление талантливой фигуристки юниорской сборной России было долгим и мучительным, но Каролина не только вернулась к нормальной жизни, но и нашла в себе силы снова встать на коньки.



А главное, научилась жить дальше.

«Больше не могу». Как карьеру талантливой российской фигуристки сломала автокатастрофа Анна Тарусина побеждала Загитову и подавала огромные надежды. До аварии на французской горной дороге.

Трагедия перед Новым годом

Каролина Кликич не стала звездой фигурного катания. Точнее, просто не успела ей стать. Из-за высокого роста девочка рано перешла в танцы на льду, а в 13 лет переехала из Санкт-Петербурга в Тольятти. Всего за год работы под руководством Олега Судакова пара Кликич/Рагимов добилась заметного прогресса и вошла в состав юниорской сборной России. Для спортсменов не из Москвы и Питера этот статус особенно ценен и показателен. Летом 2015-го Каролина и её партнёр приняли участие в контрольных прокатах юниоров и получили хорошие отзывы специалистов, однако в полной мере раскрыть свой потенциал им было не суждено.



Вечером 29 декабря 2015 года Каролина вместе с товарищами шла домой после тренировки. Подростки собирались перейти дорогу по пешеходному переходу, но не успели — их на большой скорости сбила машина. Водитель бросил детей и скрылся с места ДТП. Позже выяснилось, что он возвращался с корпоратива и был сильно пьян.



15-летний Дмитрий скончался по дороге в больницу. Каролина была госпитализирована с травмами головы. Впоследствии ей потребовалась экстренная транспортировка в Москву, где она перенесла несколько сложных операций. Кликич провела в коме три с половиной недели, прежде чем смогла начать полноценный курс реабилитации. То, что девушке чудом удалось выжить и восстановиться после серьёзных повреждений, даже видавшие виды врачи называли рождественской сказкой. Ведь самую сложную операцию Каролина перенесла именно 7 января.

Тяжелейшая реабилитация

Процесс восстановления был долгим и мучительным. Девушка не помнила подробностей аварии, не понимала, где и почему находится.

«Врачи говорят, кое-что никогда не вспомню. Мол, так устроен мозг: стрессы отключают считывание информации», — рассказывала Кликич в интервью Sport24.



Тем не менее квалифицированная медицинская помощь, поддержка родных и колоссальная жажда вернуться к нормальной жизни сделали своё дело, и уже в феврале Каролина начала вставать на ноги. Фигуристка занималась лечебной физической культурой на ортопедических аппаратах, принимала кислородные коктейли и тренировала вестибулярный аппарат, чтобы избавиться от головокружения, и в скором времени пошла на поправку.

Неудачное возвращение на лёд

После аварии Каролине нужна была мотивация для тяжёлой и монотонной восстановительной работы, и тогда девушка пообещала себе во что бы то ни стало вернуться на лёд. В марте Кликич впервые после трагедии встала на коньки, правда, ощущения оставляли желать лучше: скорости не было, тело практически не слушалось. Несмотря на это, девушка готова была терпеть и работать, но вернуться на прежний уровень так и не получилось. Молодые люди не решались вставать в пару со спортсменкой, перенесшей столь тяжёлые травмы, да и полноценного воссоединения с Рагимовым не вышло. Но главная причина таилась в психологии самой Каролины.



«В первую очередь я сама в себя не верила. Хоть врачи и твердили: «Каролина, ты обычный человек». Говорили, что я могу выйти на прежний уровень. Но ментально мне было сложно перебороть себя. Нет, это не страх боли. Постоянное чувство, что катаюсь ужасно», — объясняла Кликич, почему в итоге завершила карьеру.

«Я пьяный, заберите меня». Что творили за рулём Ягудин, Загитова и другие фигуристы Илья Авербух накопил автомобильных штрафов на десятки тысяч рублей. Но это мелочи, ведь у его коллег была и пьяная езда, и даже угон.

Жизнь за двоих

С момента трагедии в Тольятти пронеслось пять лет. Оставив попытки реализоваться в большом спорте, Кликич вместе с мамой вернулись в Москву, однако фигурное катание не бросила. Девушка поступила в академию физической культуры, подрабатывала подкатками и учила кататься пожилых людей в рамках проекта «Московское долголетие». А после долгих поисков сбылась и мечта о полноценной тренерской работе. Сейчас Каролина занимается с детьми в Иваново и надеется однажды открыть школу фигурного катания в родном Приднестровье.



После страшной аварии, тяжёлой борьбы за жизнь и потери близкого друга Каролина продолжает жить и мечтать, поражая всех стойкостью и силой.



«Теперь мне нужно работать не только за себя, а ещё и за того человека, который ушёл. Может, я так говорю, потому что так легче мириться с тем, что случилось… Но я знаю, что теперь обязана жить не одну жизнь, а две», — говорит Кликич.