«Следующая станция – роддом». 47-летний Авербух женился на популярной молодой актрисе

Главный холостяк фигурного катания утратил свой статус. Серебряный призёр Олимпиады, продюсер Илья Авербух в коротком перерыве между съёмками «Ледникового периода» и новогодними шоу успел узаконить отношения с известной актрисой. Во время торжественной церемонии молодая невеста светилась от счастья и смахивала слёзы.

Знаменитости перестали скрывать свои отношения несколько месяцев назад, но для большинства поклонников их свадьба всё равно стала большой неожиданностью. В соцсетях Авербуха и его избранницу поздравляли как простые подписчики, так и звёзды фигурного катания и шоу-бизнеса. Правда, не обошлось и без скандала, вызванного резким поведением олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

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«Все истории были лживые, а здесь правда»

После расставания со своей бывшей женой и партнёршей по дуэту Ириной Лобачёвой Илья Авербух считался чуть ли не самым завидным женихом нашего фигурного катания. Чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити после завершения карьеры реализовался в качестве успешного продюсера и талантливого постановщика. В прессе то и дело появлялись публикации о его романах, но Авербух всегда опровергал слухи.

Так продолжалось до июля 2020 года. Когда Илью заметили в одном из кафе вместе с популярной актрисой Елизаветой Арзамасовой, он не стал отрицать, что между ними действительно существуют близкие отношения.

«Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они все были лживые, но здесь правда», – сказал Авербух.

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Совместный поход к Урганту и нежные взгляды

Уже через несколько дней счастливая пара появилась в эфире программы «Вечерний Ургант». Илья и Елизавета держались за руки и бросали друг на друга нежные взгляды, чем дали Ивану Урганту повод для шутки. «Илья, она влюблена в тебя, как кошка, что происходит?» — поинтересовался ведущий у Авербуха.

Знаменитый фигурист и звезда сериала «Папины дочки» не стали раскрывать подробности своих отношений. «Мы рассказывать ничего не хотели, и в принципе не хотим. Но твоя программа — исключение. Вот мы здесь, вот мы вместе, вот мы счастливы. Всё», — сказал Авербух.

Также из программы поклонники узнали, что Лиза живёт в доме Авербуха в Подмосковье, куда переехал и 16-летний сын Ильи от брака с Лобачёвой. Родители Мартина развелись, когда ему было три года, а последние несколько лет мальчик проживает с отцом.

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Хотя Илья и Елизавета выглядели абсолютно счастливыми, многих смущала серьёзная разница в возрасте – 21 год. Не верила в искренность Арзамасовой и бывшая супруга Авербуха Ирина Лобачёва: «Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает её».

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При этом фигуристка рассказала, что не имеет ничего против возможной свадьбы своего бывшего мужа — лишь бы его новая спутница не претендовала на недвижимость, которая должна достаться их с Авербухом сыну. О возможном развитии отношений звёздной пары говорили и поклонники, а заметив на пальце актрисы кольцо, многие предположили, что Илья и Елизавета успели тайно пожениться. Авербух эти слухи опроверг и пообещал сообщить, если его семейный статус изменится.

Странное поздравление от Ягудина

Предположения о скорой свадьбе оказались ненапрасными. 20 декабря на страницах Авербуха и Арзамасовой в «Инстаграме» было опубликовано видео из ЗАГСа. Елизавета прибыла на церемонию в красивом сером платье с открытыми плечами и не могла сдержать эмоции. Девушка смеялась, смахивала слёзы и даже подпрыгивала на месте, отвечая «да» на тот самый вопрос.

Подписчики не скрывали удивления, но в основном встретили новость о бракосочетании Ильи и Елизаветы тёплыми поздравлениями и пожеланиями. Новобрачных поздравили Татьяна Тарасова, Александр Жулин, Максим Ковтун, Дмитрий Соловьёв, Татьяна Волосожар и многие другие известные и титулованные фигуристы. Однако самым резонансным получился комментарий олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

Алексей репостнул видео на свою страницу, написав: «А такое было спокойное воскресенье и на тебе. Самое яркое событие 2020, просто огонь. А вы не TikTok снимаете? Ещё я слышал, что маршрут построен, значит, следующая станция-роддом. Короче, главное, держитесь за руки! Так, стоп игра! Так вы оба сказали «да» или как? Чем репетиция то закончилась? Ты просто обещал мне главную роль. А почему не соблюдаете дистанцию в 1,5м? Вы ещё и целуетесь?»

Олимпийский чемпион поругался с подписчиками

Не все подписчики поняли, что Ягудин хотел сказать. Однако куда большие эмоции вызвали его комментарии на странице Авербуха. «Как так-то? Что? Где? Кто? Когда? Я пойду в церковь креститься)», — написал Алексей, а затем вступил в перепалку с другими пользователями. Фигурист подчёркивал, что является атеистом, и говорил, что его мнение критиков не волнует. При этом чемпион отвечал в резкой манере и использовал нецензурную лексику. Многие подписчики сочли такое поведение неуместным и признавались, что потеряли к нему уважение. Впрочем, были и те, кто увидел в словах Ягудина сарказм и встал на его защиту.

Но главное, Арзамасова и Авербух на кадрах из ЗАГСа выглядят настолько счастливыми, что, кажется, никакие разборки в «Инстаграме» и странные комментарии Ягудина не способны омрачить им такой важный и радостный момент.