Плющенко сделает Трусову чемпионкой. Фигуристок Тутберидзе не спасут даже судьи?

Траекторию полёта Русской Ракеты Саши Трусовой предсказать невозможно. То она феерит на этапах Кубка России, то проваливается на Гран-при. После фиаско в Москве Александру критиковал даже ленивый, а среди основных претенденток на золото чемпионата России её имя практически не упоминалось.
Но, как бы ни были сильны и опасны ученицы Тутберидзе и как бы им ни благоволили арбитры, именно Трусова остаётся главной фавориткой супербитвы в Челябинске. Чистое катание феноменальной ученицы Плющенко оставит Щербакову, Валиеву и других далеко позади.
Неужели учениц Тутберидзе не спасут даже судьи?
Провал на Гран-при сделает Трусову сильнее
Уже на открытых прокатах Русская Ракета поразила прогрессом в интерпретации и уверенными четверными прыжками. Первые старты только укрепили позитивный настрой её болельщиков. На московском этапе Кубка России фигуристка приземлила два четверных прыжка и с большим отрывом опередила Валиеву. В Казани она добавила в произвольную программу четверной сальхов и превзошла сразу два мировых рекорда.
Повод усомниться в превосходстве Трусовой появился лишь на московском Гран-при. Турнир превратился для Саши в кошмар наяву. Она сорвала тройной аксель в короткой программе и совершила четыре падения в произвольной. Многие поспешили вычеркнуть Трусову из числа претенденток на титул чемпионки России, но вряд ли провал в Москве как-то повлияет на её шансы. Во-первых, ей пришлось исполнять четыре сложнейших проката за полторы недели. Во-вторых, с такой запредельной сложностью спады и осечки просто неизбежны. Кроме того, по некоторой информации, Саша выступала на Гран-при с повреждением ноги.
С того кошмарного выступления Саши прошёл месяц. Наверняка за это время Трусова вместе со своими тренерами несколько раз проанализировала все ошибки и определила стратегию подготовки к чемпионату России. Реабилитироваться после неудачи — принципиальный момент для Трусовой и Плющенко. Сорванный прокат в Москве не стал грандиозной неожиданностью, но и нет никакой гарантии, что Саша не сможет хотя бы раз сделать чисто весь заявленный контент. Вполне возможно, что именно этап Гран-при она и будет благодарить после победы в Челябинске.
Трусовой нет равных по технике
С технической точки зрения у Трусовой конкурентов нет. Саша единственная на этой планете обладает всеми элементами ультра-си. Причём её запас перед Щербаковой и Валиевой настолько огромный, что даже с помарками ей не будет равных, а чистый прокат и вовсе сделает недосягаемой.
Судя по контенту Трусовой на последних соревнованиях, Саша будет исполнять тройной аксель в короткой программе и минимум четыре квада в произвольной. Такая нагрузка Русской Ракете вполне по силам, главное набрать оптимальную форму и собраться с мыслями перед турниром. С мотивацией на этот раз проблем быть не должно — Саше нужно доказывать, что провал на Гран-при был всего лишь нелепой случайностью.
Если в короткой программе, рассчитывать на первое место Трусовой тяжело, то в произвольной что-то противопоставить ей могут только Валиева и Щербакова, стабильно исполняющие четверные. Но, во-первых, прыжковый арсенал Саши куда больше, чем у её соперниц. Во-вторых, психологическая устойчивость Камилы вызывает большие вопросы. В прошлый раз, когда она столкнулась с высокой конкуренцией, попросту завалила свою программу. Ну а в-третьих, насчёт формы Щербаковой после пневмонии до сих пор ничего неизвестно.
Ученицы Тутберидзе останутся без бонусов
Единственное, что может повлиять на расклады, это судейство. В этом сезоне арбитры чуть ли не на каждом турнире дают поводы говорить о лояльности по отношению к ученицам Тутберидзе. Но на чемпионате России влияние этого фактора будет не таким существенным. Дело в том, что на турнире в Челябинске не предусмотрены бонусы за вращения, которые приносили сумасшедшие оценки Щербаковой и Валиевой. Можно надеяться, что оценки станут более объективными и приближенными к реальности.
Кроме того, Евгений Плющенко наверняка подключит все свои возможности, чтобы не допустить странного отношения судей к своим подопечным.
«В 14 лет нельзя ставить «десятки» за компоненты. Это юниорское катание, и как бы красиво они ни катались, какие бы ни были прекрасные линии и вращения, это не «десять». Куда им расти дальше?» — возмущался Евгений после короткой программы Валиевой на втором этапе Кубка России.
Эффект от слов Плющенко был виден уже на заключительном этапе Кубка России. Камила каталась свободнее и эффектнее, чем на своём первом этапе, но десяток в компонентах уже не получила.
Конечно, при таком катании, как в Москве, Трусову не спасёт даже объективное судейство. Но класс и характер Александры просто не позволят ей завалить два крупных турнира кряду. С большой долей вероятности Саша снова внесёт своё имя в историю и докажет, что её рано списывать со счетов. А Плющенко, вопреки критике и недоверию, сделает Трусову чемпионкой.
Лишь бы судьи не помешали.
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