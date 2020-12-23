«Неужели я это вижу?» Щербакова выиграла чемпионат России с лучшим прокатом в истории

Пьедестал чемпионата России в Челябинске будет отличаться от прошлогоднего. После отказа Алёны Косторной от участия в турнире эта популярная версия превратилась в железобетонный факт. Решение Алёны в том числе повысило шансы Анны Щербаковой стать трёхкратной чемпионкой страны, что при нынешней конкуренции будет потрясающим достижением.

Оба титула Анна завоевала, не будучи главной фавориткой. На чемпионате России в Красноярске она сильно отставала от лидера после короткой программы, но выдала лучший прокат в жизни и защитила звание сильнейшей фигуристки страны.



А поверженная Трусова плакала в объятиях Тутберидзе.

Чемпионат без Загитовой

Чемпионат России в Красноярске готовил болельщикам второй раунд противостояния звёздного трио учениц Тутберидзе в их первом взрослом сезоне. За три недели до этого Алёна Косторная с двумя мировыми рекордами выиграла финал Гран-при в Турине и доказала, что пока ещё можно побеждать и без четверных прыжков. При этом ни Щербакова, ни Трусова не собирались мириться с ролью второго плана и готовились преобразовать своё превосходство в технике в золотую медаль.



В первой половине сезона юные ученицы «Хрустального» полностью затмили более опытных соотечественниц, поэтому представить на пьедестале чемпионата России кого-то кроме Косторной, Трусовой и Щербаковой было тяжело. Алина Загитова после провала в финале Гран-при взяла самоотвод, Евгения Медведева уже на турнире сломала ботинок и вынужденно снялась с произвольной программы.

Медведева совершила спортивный подвиг! И всё равно лишилась шансов на победу Бороться с девушками команды Тутберидзе почти невозможно. Вызов им бросила только Туктамышева.

Единственной, кто мог нарушить тотальную гегемонию учениц Тутберидзе, была Елизавета Туктамышева. В первый день соревнований чемпионка мира зажгла на льду «Платинум Арены», и лишь неудачный выезд с тройного акселя помешал ей оказаться в топ-3 по итогам короткой программы.

Косторная уходит в отрыв

От Трусовой болельщики ждали прежде всего заявленного тройного акселя, но фигуристка решила не рисковать. После чистой короткой программы он совсем чуть-чуть опережала Туктамышеву и проигрывала 3,5 балла Щербаковой. Анна обошла коллегу по группе за счёт роскошного каскада тройной лутц – тройной риттбергер, а также более высокой оценке за компоненты. Но главной звездой дня стала Косторная. Как и в Турине, Алёна буквально парила надо льдом, а от её великолепных прыжков замирало дыхание. Судьи оценили её прокат выше официального мирового рекорда, но и огромные надбавки за прыжки, и высоченные баллы за компоненты были полностью оправданы.

Прокат века от Щербаковой

Перед произвольной программой Косторная опережала Щербакову почти на 10 баллов и, казалось, вот-вот завоюет титул чемпионки России. Впрочем, после проката Анны уверенность в победе Алёны сильно пошатнулась. Щербакова сотворила на льду Красноярска настоящее чудо, а её выступление специалисты и болельщики окрестили лучшим в истории. 181,94 балла – столько за произвольную программу не набирал никто и никогда.



«Она показала прокат века. Наблюдая за ней, ловила себя на мысли о нереальности происходящего, думала: «Неужели я это вижу?» — восхищалась тренер Инна Гончаренко.

Гончаренко: Щербакова показала прокат века. Смотрела и думала: «Неужели я это вижу?»

С первых же секунд хрупкая и нежная фигуристка захватила всё внимание трибун. Сочетание удивительной лёгкости с феноменальной сложностью прыжков производило просто космический эффект, а трюк со сменой цвета платья вызвал у болельщиков бурю восторга. Три чистых четверных принесли Анне оценки, значительно превышающие мировой рекорд. 15-летняя девочка мило улыбалась и посылала в камеру сердечко, а в «кисс-энд-край» её сопровождал огромный медведь, подаренный фанатами.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Трусова падала и плакала

Косторная каталась сразу после Щербаковой и в целом выдержала колоссальное психологическое давление. Алёна обошлась без падений и грубых ошибок и снова показала выдающийся результат, однако уберечь лидерство ей не удалось. По оценке за технику она уступила Щербаковой более 15 баллов, что перекрыло и более высокие компоненты, и солидный задел после короткой программы.

Чемпионат России – это космос. Наши фигуристки превзошли все мировые рекорды! Японки и американки могут не приезжать на чемпионат мира. Бесполезно.

Трусова ещё на утренней тренировке делала один чистый четверной за другим, но во время проката сорвала три четверных из четырёх. В итоге вместо атаки на Щербакову Саша с трудом отстояла бронзу. После выхода со льда Русская ракета расплакалась в объятиях Тутберидзе.



Спустя месяц Саша снова допустит серьёзные ошибки и замкнёт тройку призёров чемпионата Европы, а в мае решится на смену тренера. На чемпионате России в Челябинске после проката Трусову будет встречать не Тутберидзе, а Плющенко. Осталось дождаться, с какими чувствами она будет покидать лёд на этот раз.