Ребёнок для Невского. Самая сексуальная фигуристка России впервые стала мамой

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Шикарная российская фигуристка Анна Погорилая родила дочь – почему она скрывала беременность, кто отец

Анна Погорилая родила дочь
София Михайлова
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Анна долго скрывала, что беременна от известного спортсмена. Неужели она ещё и на лёд вернётся?
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Чувственная и привлекательная фигуристка Анна Погорилая снова в центре внимания. Яркая девушка родила дочку и готовится познать все прелести материнства.

При этом Аня до сих пор не объявила о завершении карьеры. Неужели она сломает все стереотипы и вернётся на лёд после рождения ребёнка?

И кто же счастливый отец девочки?

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Анну Погорилую называют символом истинно женского фигурного катания, о нехватке которого так много говорят в последнее время. Хотя в совершеннолетнем возрасте подопечная Анны Царёвой провела всего один сезон, её выступления всегда были настоящим подарком для мужчин. На льду эффектная блондинка источала мощную энергетику, завораживая страстью и поражая плавностью линий.

Во взрослые Анна вышла в олимпийском сезоне-2013/2014 и сразу же отобралась в финал Гран-при. На Игры в Сочи юной фигуристке попасть не удалось, зато на постолимпийском чемпионате мира Погорилая зажгла под музыку из «Пиратов Карибского моря» и едва не ворвалась на пьедестал.

Через год Погорилая завоевала бронзу на дебютном чемпионате Европы, а самым успешным для неё получился сезон-2015/2016. Анна стала третьей на чемпионатах России, Европы и мира, а её Шахерезада получилась волнующей и соблазнительной. Именно такое фигурное катание хотят видеть те болельщики, которым не хватает эстетики в соревнованиях 15-летних юниорок с четверными прыжками.

За год до Олимпиады в Пхёнчхане Анна завоевала серебро чемпионата Европы, впервые попала в топ-3 в финале Гран-при и в четвёртый раз кряду представила Россию на чемпионате мира.

Казалось, место на Играх-2018 ей практически гарантировано, но олимпийский сезон обернулся для Ани проблемами со спиной и вынужденной паузой в карьере.

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Оставшись без тяжёлого тренировочного процесса, эффектная фигуристка смогла посвящать больше времени учёбе и личной жизни. Летом 2018 года Анна вышла замуж за известного латвийского фигуриста Андрея Невского.

Молодые люди познакомились на чемпионате мира 2015 года в Шанхае, где Андрей выступал в танцах на льду вместе с Ольгой Якушиной. Несколько лет Аня и Андрей просто общались, девушка боялась, что серьёзные отношения могут помешать карьере.

Всё изменилось, когда Погорилая пригласила Невского на совместный отдых. Вскоре влюблённые стали жить вместе, а в апреле 2018-го фигурист сделал своей избраннице предложение. Произошло это в одном из самых романтичных мест планеты – в Париже.

Анна признавалась, что испытывает страх перед официальным завершением карьеры, поэтому с финальным решением не торопится. После приостановки выступлений девушка успела окончить институт и стала работать детским тренером вместе с мужем.

В октябре 2020 года Анна обрадовала подписчиков новостью о скором пополнении в своей семье. «Мы старались до последнего сдержать в тайне мою беременность, но уже скрывать нет никакого смысла, многие уже и так догадались», — написала 22-летняя спортсменка в своём «инстаграме». С того момента Погорилая регулярно публиковала фотографии, на которых отчётливо заметно её интересное положение.

Фигуристка Анна Погорилая стала мамой

23 декабря Анна родила дочку. По информации её представителя, с мамой и малышкой всё в порядке. В современном фигурном катании давно не было примеров, когда одиночницы возвращались бы на лёд после рождения ребёнка. Кто знает, может, именно Погорилая сломает шаблоны и ещё не раз зажжёт на льду на радость миллионам мужчин.

Впрочем, это дела будущих дней, а пока хочется пожелать фигуристке и её ребёнку крепкого здоровья.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/nevskaya_pogorilaya

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