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Фигурное катание, Чемпионат России 2021, произвольная/короткая программа — онлайн трансляция 25 декабря 2020

Анна Щербакова и Александра Трусова
«Чемпионат»
Чемпионат России по фигурному катанию. Трусова против фавориток Тутберидзе. LIVE
Жаркая битва лучших фигуристок России в Челябинске. Все подробности — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Фигурное катание / Чемпионат России 0

*** Фигурное катание. Чемпионат России-2021 в Челябинске. Расписание соревнований ***

В Челябинске продолжается чемпионат России по фигурному катанию — 2021. В пятницу, 25 декабря, будут разыграны два комплекта наград. Обладатели медалей определятся в мужских одиночных соревнованиях и в танцах на льду, где лидируют Михаил Коляда и дуэт Александра Степанова/Иван Букин соответственно. Также на «Арене Трактор» состоится короткая программа в состязаниях одиночниц, где в борьбу за титул вступят Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и другие сильнейшие фигуристки России. Короткая программа у женщин начнётся в 17:20 по московскому времени.

Следите за всеми событиями дня в онлайн-трансляции «Чемпионата». Болеем за любимых фигуристов вместе!

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