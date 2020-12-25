Чемпионат России по фигурному катанию. Трусова против фавориток Тутберидзе. LIVE

*** Фигурное катание. Чемпионат России-2021 в Челябинске. Расписание соревнований ***

В Челябинске продолжается чемпионат России по фигурному катанию — 2021. В пятницу, 25 декабря, будут разыграны два комплекта наград. Обладатели медалей определятся в мужских одиночных соревнованиях и в танцах на льду, где лидируют Михаил Коляда и дуэт Александра Степанова/Иван Букин соответственно. Также на «Арене Трактор» состоится короткая программа в состязаниях одиночниц, где в борьбу за титул вступят Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и другие сильнейшие фигуристки России. Короткая программа у женщин начнётся в 17:20 по московскому времени.



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