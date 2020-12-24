Ещё и фигурист! Как популярный художник сотворил сенсацию на чемпионате России

Чемпионат России в Челябинске удивляет с самого старта! Малоизвестный фигурист ворвался в борьбу лидеров сборной и сотворил громкую сенсацию. После короткой программы 17-летний Марк Кондратюк входит в топ-3 и имеет реальный шанс на медаль.
Сложно поверить, но ещё вчера этот парень был куда известнее в среде современного искусства, чем среди поклонников фигурного катания.
Почему о фигуристе Кондратюке мало кто слышал
В последнее время интерес к мужскому катанию в России растёт, яркие и талантливые фигуристы быстро становятся популярными. Но даже при этом о Марке Кондратюке рядовые болельщики почти ничего не слышали.
Заявить о себе в полную силу спортсмену из ЦСКА мешало отсутствие стабильности: на одном турнире он мог подняться на пьедестал, а на следующем – не попасть в десятку. На данный момент в послужном списке молодого фигуриста три победы на не самых крупных международных турнирах в Турции и Беларуси.
Главная сенсация чемпионата России
Ждать прорыва от ученика Светланы Соколовской на турнире в Челябинске было тяжело. После хорошего выступления на сентябрьском первенстве Москвы Марк дебютировал на взрослом Кубке России, где
оба раза оказывался далеко от лидеров. Фигурист в каждом прокате совершал грубые ошибки, а в короткой программе не набирал даже 80 баллов. Поэтому его триумфальное выступление на чемпионате России стало настоящей сенсацией.
Кондратюк удивил размашистым катанием и идеальным исполнением всех элементов. Фигурист выступил наотмашь и безошибочно исполнил контент из тройного акселя, четверного сальхова и каскада из тройных лутца и тулупа. Экспрессивный и качественный с технической точки зрения прокат принёс Марку 90 баллов и обеспечил место в тройке лучших по итогам короткой программы.
Выше него оказались только Михаил Коляда и Макар Игнатов, а не самые продвинутые болельщики терялись в догадках: почему раньше не знали о таком ярком и талантливом фигуристе?
Художник с персональной выставкой
Как это ни странно, но большую известность, чем в фигурном катании, Марк Кондратюк приобрёл в искусстве. 17-летний спортсмен рисует абстрактные картины, организует выставки и пишет стихи. Свои работы Марк выкладывает в «инстаграм» и в «ВКонтакте» под ником NinetyNinth/99.
Поделиться талантом с миром Кондратюк решился два года назад. За это время он оформил несколько обложек для музыкальных альбомов, провёл перфоманс на Винзаводе и поучаствовал в ряде выставок.
В среде современного искусства Марк уже успел прослыть популярным художником и даже удостоился первой персональной выставки. Она состоялась этим летом и получила название «ПОЗДНО(¿)». Экспозиция была посвящена современным проблемам и переживаниям человека. «Иногда кажется, что уже нет смысла, желания или сил, но на самом деле никогда не поздно. Вопросительный знак сомнения в названии именно об этом», — делился Кондратюк.
Марк почти не делится подробностями своей спортивной жизни. По его соцсетям сразу и не скажешь, что он фигурист. Кондратюк старается реализовывать себя сразу в нескольких областях и своим примером показывает, что есть жизнь и за пределами катка.
Интересно, изменятся ли его приоритеты, если он укрепит свои позиции и станет призёром чемпионата России?
- 24 декабря 2020
-
22:51
-
21:29
-
20:57
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
19:45
-
18:11
-
17:51
-
17:46
-
17:35
-
16:55
-
16:30
-
16:30
-
15:44
-
15:11
-
15:09
-
15:04
-
14:28
-
14:00
-
13:52
-
12:51
-
12:31
-
12:08
-
11:32
-
11:14
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:33
-
09:31
-
00:43
- 23 декабря 2020
-
23:27
-
22:48
-
18:49