Ещё и фигурист! Как популярный художник сотворил сенсацию на чемпионате России

17-летний Марк Кондратюк стал открытием турнира в Челябинске. Неужели рисует он так же круто, как катается?

Чемпионат России в Челябинске удивляет с самого старта! Малоизвестный фигурист ворвался в борьбу лидеров сборной и сотворил громкую сенсацию. После короткой программы 17-летний Марк Кондратюк входит в топ-3 и имеет реальный шанс на медаль.

Сложно поверить, но ещё вчера этот парень был куда известнее в среде современного искусства, чем среди поклонников фигурного катания.

Почему о фигуристе Кондратюке мало кто слышал



В последнее время интерес к мужскому катанию в России растёт, яркие и талантливые фигуристы быстро становятся популярными. Но даже при этом о Марке Кондратюке рядовые болельщики почти ничего не слышали.



Заявить о себе в полную силу спортсмену из ЦСКА мешало отсутствие стабильности: на одном турнире он мог подняться на пьедестал, а на следующем – не попасть в десятку. На данный момент в послужном списке молодого фигуриста три победы на не самых крупных международных турнирах в Турции и Беларуси.

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Главная сенсация чемпионата России

Ждать прорыва от ученика Светланы Соколовской на турнире в Челябинске было тяжело. После хорошего выступления на сентябрьском первенстве Москвы Марк дебютировал на взрослом Кубке России, где



оба раза оказывался далеко от лидеров. Фигурист в каждом прокате совершал грубые ошибки, а в короткой программе не набирал даже 80 баллов. Поэтому его триумфальное выступление на чемпионате России стало настоящей сенсацией.



Кондратюк удивил размашистым катанием и идеальным исполнением всех элементов. Фигурист выступил наотмашь и безошибочно исполнил контент из тройного акселя, четверного сальхова и каскада из тройных лутца и тулупа. Экспрессивный и качественный с технической точки зрения прокат принёс Марку 90 баллов и обеспечил место в тройке лучших по итогам короткой программы.



Выше него оказались только Михаил Коляда и Макар Игнатов, а не самые продвинутые болельщики терялись в догадках: почему раньше не знали о таком ярком и талантливом фигуристе?

Коляда обыгрывает фигуристов со сложнейшими прыжками. С ним вообще реально бороться? Ученик Мишина набрал больше 100 баллов в короткой программе. И судьи тут ни при чём.

Художник с персональной выставкой

Как это ни странно, но большую известность, чем в фигурном катании, Марк Кондратюк приобрёл в искусстве. 17-летний спортсмен рисует абстрактные картины, организует выставки и пишет стихи. Свои работы Марк выкладывает в «инстаграм» и в «ВКонтакте» под ником NinetyNinth/99.

Поделиться талантом с миром Кондратюк решился два года назад. За это время он оформил несколько обложек для музыкальных альбомов, провёл перфоманс на Винзаводе и поучаствовал в ряде выставок.

В среде современного искусства Марк уже успел прослыть популярным художником и даже удостоился первой персональной выставки. Она состоялась этим летом и получила название «ПОЗДНО(¿)». Экспозиция была посвящена современным проблемам и переживаниям человека. «Иногда кажется, что уже нет смысла, желания или сил, но на самом деле никогда не поздно. Вопросительный знак сомнения в названии именно об этом», — делился Кондратюк.

Марк почти не делится подробностями своей спортивной жизни. По его соцсетям сразу и не скажешь, что он фигурист. Кондратюк старается реализовывать себя сразу в нескольких областях и своим примером показывает, что есть жизнь и за пределами катка.



Интересно, изменятся ли его приоритеты, если он укрепит свои позиции и станет призёром чемпионата России?