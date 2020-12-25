Щербакова поразила невиданным героизмом. Неужели Тутберидзе не жалко свою ученицу?

Двукратная чемпионка России еле пришла в себя после проката. Её не порадовали даже высочайшие баллы.

«Самый яркий интригующий турнир этого сезона», — сказал Алексей Ягудин во время трансляции чемпионата России в эфире Первого канала. И тут с олимпийским чемпионом невозможно поспорить.

К старту короткой программы у женщин атмосфера на «Арене Трактор» в Челябинске звенела от интриги. Кто захватит лидерство в первый день? Будут ли Валиева и Трусова прыгать тройной аксель? Что покажет Щербакова после болезни?

И главное, не дадут ли судьи обсуждать свою работу?

Валиева упала, но получила космические баллы

Фавориты были разбросаны по всему старт-листу, поэтому интересные события ожидались с первых прокатов. На шестиминутной разминке Камила Валиева старательно тренировала тройной аксель, и он у неё получался безукоризненно. Однако в прокате повторить сложный прыжок у ученицы Тутберидзе не получилось. Камила пыталась исполнить триксель вторым элементом, но не смогла набрать необходимую высоту и упала. Остаток программы она откатала без ошибок.

После проката Камила выглядела разочарованной, но держалась уверенно. Тутберидзе не стала отчитывать 14-летнюю ученицу перед камерами и встретила её с улыбкой. В «кисс-энд-край» Камила уже сама зарядилась позитивом, а полученные оценки заставили её широко улыбнуться. Даже с падением фигуристка смогла получить 79,99 балла — просто космическую сумму для такого проката. Для сравнения, действующая чемпионка России Анна Щербакова на прошлом чемпионате России получила 79,93 балла с идеальным прокатом. С Валиевой вообще реально бороться?

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Судьи снова обидели Самодурову

Софья Самодурова наконец-то смогла чисто исполнить свою программу. Чемпионка Европы каталась на кураже и заставила зрителей громко аплодировать. «Я такой тебя не видела вообще никогда», — сказала Софье после проката тренер Татьяна Прокофьева. Казалось, Самодурова очаровала всех, кроме судей. 67,70 балла за чистый и эмоциональный прокат выглядят не иначе как издевательство над талантливой спортсменкой. Дай бог, чтобы Соня после этого не опустила руки и продолжила бороться.

Следом за Самодуровой на лёд вышла Майя Хромых. Высокорослая ученица Тутберидзе безошибочно откатала эффектную короткую программу под блюз и заставила своих тренеров улыбнуться. 14-летняя фигуристка набрала 72,93 балла и заняла седьмое место.

Другую ученицу Мишина судьи оценили не так строго, как Самодурову. Бронзовый призёр московского Гран-при Анастасия Гулякова выдала яркий и артистичный прокат, но ошиблась на тройном лутце. Тем не менее, она смогла перешагнуть планку в 70 баллов и расположилась на восьмом месте с неплохими шансами на дальнейший прогресс в таблице.

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Щербакова еле сдержала слёзы и долго не могла отдышаться

Перед прокатом двукратной чемпионки России Анны Щербаковой зал замер. Ученица Тутберидзе ещё не успела полностью восстановиться от пневмонии, но не могла себе позволить пропустить турнир в Челябинске. Аня выходила на лёд очень напряжённой и взволнованной, но в прокате всё-таки смогла справиться с эмоциями. Фигуристка безупречно исполнила все прыжковые элементы, но сорвала одно из вращений, чем заставила нервничать Даниила Глейхенгауза.

Щербакова откатала чувственно и эмоционально, оставив всю себя на льду. Зал, поражённый невиданным героизмом, аплодировал стоя, а сама Аня едва сдерживала слёзы. После ухода с катка фигуристку сразу же обняла Этери Тутберидзе. Пока тренер поддерживала свою ученицу, Щербакова пыталась отдышаться после выступления.

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Похоже, на выносливость Ани сильно повлияла недавно перенесённая пневмония. Фигуристка долго пыталась прийти в себя, но держать улыбку на лице ей было тяжело. Щербакова получила внушительные 80,31 балла и заняла первое место. Однако, похоже, сил радоваться высокой оценке у неё не было. Хотя сама спортсменка не раз повторяла, что хотела кататься в Челябинске в любом состоянии, последнее слово наверняка остаётся за тренерами.

Неужели Тутберидзе не жалко свою ученицу?

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Трусову снова засудили?

После провального выступления на Гран-при Александра Трусова решила сменить платье и отказаться от тройного акселя. Отсутствие лишнего риска и новый образ пошли фигуристке на пользу. Ученица Плющенко катала уверенно и хладнокровно, безупречно исполнив все элементы. После окончания проката часть зрителей встали, а Евгений жестами требовал от собравшихся аплодировать его подопечной громче.

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Тренер не скупился на похвалы, а после объявления оценок красноречиво замотал головой и показал палец вниз. С чистейшим прокатом Трусова получила всего 75,76 балла. Валиевой, завалившей прыжок, Саша уступила более четырёх баллов. Неужели Плющенко снова придётся устраивать скандал, чтобы Сашу оценили справедливо?

После Трусовой блистательно выступила Елизавета Нугуманова. Петербурженка перешагнула порог в 70 баллов и смогла обойти даже Майю Хромых. По итогам короткой программы Лиза входит в шестёрку лучших. Шансы на промежуточную тройку у Трусовой оставались до проката Дарьи Усачёвой. Ещё одна ученица Тутберидзе споткнулась на ровном месте, но чисто исполнила все остальные элементы и получила 76,72 балла.

Елизавета Туктамышева только недавно перенесла коронавирус, но сниматься с турнира не стала. Чемпионка мира выходила на лёд с олимпийским спокойствием и боролась за каждый элемент. Ученица Мишина стала второй спортсменкой на турнире, которая решилась исполнить тройной аксель. И элемент у неё получился успешнее, чем у Валиевой, но тоже с ошибкой. Помимо осечки на акселе судьи снизили Лизе баллы за поздний старт. В итоге фигуристка получила только 73,56 балла и заняла пятое место.

Сегодня вновь судьи выделились необычайной благосклонностью к фигуристкам Тутберидзе. По итогам короткой программы они оккупировали тройку лучших. В сети уже начали обсуждать спорность баллов, а Плющенко наверняка выделится яркими высказываниями. Как бы хотелось, чтобы завтра всё решилось честным путём!