ЧР-2021 по фигурному катанию. Трусова бьётся с ученицами Тутберидзе. И с судьями? LIVE

*** Фигурное катание. Чемпионат России-2021 в Челябинске. Расписание соревнований ***
В субботу, 26 декабря, завершается соревновательная часть чемпионата России-2021 по фигурному катанию в Челябинске. В 14:30 по московскому времени начнётся произвольная программа в состязаниях спортивных пар, где лидирует дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Не меньшую интригу обещает и произвольная программа у женщин. Анна Щербакова менее чем на балл опережает свою коллегу по группе Тутберидзе Камилу Валиеву. Замыкает топ-3 ещё одна представительница «Хрустального» Дарья Усачёва. Сохраняют шансы на медали Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.
Все подробности главного дня чемпионата России — в онлайн-трансляции на «Чемпионате». Оставайтесь с нами:
Все подробности второго дня чемпионата России в онлайн-трансляции «Чемпионата». Ох, и жарко было на «Арене Трактор».
Чемпионат России по фигурному катанию-2021. Женщины. Итоги короткой программы
После короткой программы лидирует Анна Щербакова. Меньше балла ей уступает Камила Валиева, а замыкает топ-3 Дарья Усачёва.
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