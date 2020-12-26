ЧР-2021 по фигурному катанию. Трусова бьётся с ученицами Тутберидзе. И с судьями? LIVE

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Фигурное катание, Чемпионат России 2021, произвольная программа — онлайн трансляция 26 декабря 2020

Камила Валиева и Анна Щербакова
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Фигурное катание / Чемпионат России 0
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*** Фигурное катание. Чемпионат России-2021 в Челябинске. Расписание соревнований ***

В субботу, 26 декабря, завершается соревновательная часть чемпионата России-2021 по фигурному катанию в Челябинске. В 14:30 по московскому времени начнётся произвольная программа в состязаниях спортивных пар, где лидирует дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Не меньшую интригу обещает и произвольная программа у женщин. Анна Щербакова менее чем на балл опережает свою коллегу по группе Тутберидзе Камилу Валиеву. Замыкает топ-3 ещё одна представительница «Хрустального» Дарья Усачёва. Сохраняют шансы на медали Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Все подробности главного дня чемпионата России — в онлайн-трансляции на «Чемпионате». Оставайтесь с нами:

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Чемпионат России по фигурному катанию-2021. Женщины. Итоги короткой программы

После короткой программы лидирует Анна Щербакова. Меньше балла ей уступает Камила Валиева, а замыкает топ-3 Дарья Усачёва.

Фигурное катание. ЧР-2021. Челябинск
Женщины. Короткая программа
25 декабря 2020, пятница. 17:20 МСК
Окончено
1
Анна Щербакова
Москва
80.31
2
Камила Валиева
Москва
79.99
3
Дарья Усачёва
Москва
76.72
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