Верх цинизма. Как оценки юной звезды Тутберидзе обесценивают подвиг Щербаковой

Упавшая Валиева набрала сумасшедшие баллы на чемпионате России. И как теперь кататься её соперницам?

Для хорошего человека ничего не жалко. Другой логикой оценку 14-летней Камилы Валиевой за короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию объяснить трудно. Дебютантка турнира сорвала тройной аксель, но получила 79,99 балла. Большинству фигуристок даже с идеальными прокатами такие оценки только снятся.

На юную ученицу Тутберидзе в соцсетях и на форумах тут же вылилось много критики. Но ведь не сама Камила ставит себе заоблачные оценки.



Такие решения – медвежья услуга не только Валиевой, но и всему российскому фигурному катанию?

Почему оценка Валиевой кажется завышенной

Падение Валиевой не отменяет ни её претензий на золото Олимпиады в Пекине, ни доминирования учениц Этери Тутберидзе. Но ведь оно было, мы все его видели. Да и в протоколе об этом свидетельствует штрафной балл и сниженные оценки. Формально – не придерёшься, но сумма в 79,99 балла всё равно вызывает вопросы.

Трусова с чистым прокатом проиграла трём фигуристкам Тутберидзе. Плющенко негодует! Короткая программа женщин на чемпионате России обернулась громким скандалом. Судейские решения просто не поддаются логике!

Во-первых, все остальные элементы принесли Камиле просто сумасшедшие надбавки. Остаётся гадать, стали бы её так «плюсовать», не будь этого злосчастного падения.



Во-вторых, сорванный элемент не помешал ей набрать высочайшие баллы за компоненты. С одной стороны, прямой связи между прыжком и второй оценкой нет. С другой, технические ошибки практически всегда ведут за собой потери в компонентах. Но на этот раз данное правило почему-то не сработало.

Плющенко открыто обвиняет судей в предвзятости. Ну сколько можно это терпеть? Евгений не сделал Трусову лучше, а только обнажил её слабые места. Так почему она должна получать больше, чем у Тутберидзе?

В-третьих, с такими оценками чистый тройной аксель принёс бы Валиевой результат на уровне мирового рекорда Алёны Косторной. Её «Ангел» под музыку Макса Рихтера был идеалом женского фигурного катания, воплощением лёгкости и красоты, а сама фигуристка уже выступала на взрослом уровне. «Шторм» Валиевой определённо имеет потенциал, но пока таких эмоций не вызывает.

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Оценка Валиевой – удар по Щербаковой

Чем бы ни было обусловлено решение арбитров, оно может повлечь за собой целый ряд проблем. О том, что сама Камила после таких оценок может излишне поверить в свои силы, уже сказано неоднократно. Известно и о скандальной атмосфере, которая воцарилась в Челябинске после реакции Плющенко на оценки Валиевой. Непонятно, как теперь кататься соперницам Валиевой?

Но хуже всего другое. 79,99 балла для Камилы Валиевой за короткую с падением – это удар по Анне Щербаковой. По той самой девочке, которая свои два титула чемпионки России выиграла абсолютно честно и заслуженно, не являясь фаворитом ни в Саранске, ни в Красноярске. И ни там, ни там судьи ей никаких поблажек не делали.



По той самой Ане, которая в очень плохом самочувствии проявила уважение к болельщикам и откатала короткую программу буквально на зубах. Щербакова долго не могла отдышаться, на неё было больно смотреть. И этой девочке, действующей чемпионке страны и лидеру взрослой сборной, ставят примерно столько же, сколько упавшей Валиевой. Верх цинизма.

Щербакова поразила невиданным героизмом. Неужели Тутберидзе не жалко свою ученицу? Двукратная чемпионка России еле пришла в себя после проката. Её не порадовали даже высочайшие баллы.

Это не только кажется нечестным по отношению к Ане в спортивном смысле, но и просто обесценивает её подвиг.



Остаётся надеяться, что Аня не сломается и, если позволит здоровье, ответит на вчерашние события блестящим чемпионским прокатом.