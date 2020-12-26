Валиева демонстративно ушла с фотографирования призёров. После слов Трусовой и Щербаковой

Чемпионка Европы Алёна Косторная на чемпионате России не выступала. Но незримо в Челябинске всё равно присутствует. Во время церемонии фотографирования призёров женского турнира Анна Щербакова и Александра Трусова, не сговариваясь, вспомнили о лучшей фигуристке прошлого сезона.

Вышло довольно неловко по отношению к Камиле Валиевой, но юная фигуристка не растерялась и обернула всё в шутку.

Таких чистых и одновременно сложных прокатов, как в произвольной программе на чемпионате России, в истории женского фигурного катания ещё не было. Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова оставили все силы на льду, а эмоции – в «кисс энд край», поэтому на пресс-конференции выглядели немного опустошёнными и измотанными.

Позитивное настроение вернулось, когда девочек попросили придумать забавную композицию для совместной фотографии.

Щербакову до последнего уговаривали сняться. А она довела Тутберидзе до слёз Этот чемпионат России наверняка стал лучшим турниром в истории. Наши девочки – это гордость и мурашки!

Один из фотографов предложил фигуристкам повторить сцену с прошлого чемпионата России в Красноярске, когда Аня, Саша и Алёна Косторная дурачились, поднимая ладони над головами подруг-соперниц. Однако Щербакова и Трусова в один голос отказались: «Алёны нету, Алёны нету».

Фото: instagram.com

По отношению к их бывшей коллеге по группе Тутберидзе, пропускающей турнир по состоянию здоровья, такой жест выглядел очень трогательным. Приятно, что, несмотря на феноменальный уровень конкуренции, девчонки смогли стать друг другу надёжными товарищами и остаются ими даже после всех скандалов.

Плющенко открыто обвиняет судей в предвзятости. Ну сколько можно это терпеть? Евгений не сделал Трусову лучше, а только обнажил её слабые места. Так почему она должна получать больше, чем у Тутберидзе?

Поняв в чём дело, Камила Валиева бросила: «Ах, вот так вот». Возможно, ей действительно было не очень комфортно, но вице-чемпионка России мгновенно всё обернула в шутку. Она развернулась и демонстративно ушла с места фотографирования, после чего вернулась, но всем своим видом показывала, насколько обижена на соперниц.

Фото: «Чемпионат»

Перфоманс Камилы вызвал смех как у журналистов, так и у Ани с Сашей. Судя по результатам, этой великолепной троице пора придумывать собственный ритуал для совместных фотографий после победных турниров.