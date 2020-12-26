Валиева демонстративно ушла с фотографирования призёров. После слов Трусовой и Щербаковой

Чемпионка Европы Алёна Косторная на чемпионате России не выступала. Но незримо в Челябинске всё равно присутствует. Во время церемонии фотографирования призёров женского турнира Анна Щербакова и Александра Трусова, не сговариваясь, вспомнили о лучшей фигуристке прошлого сезона.
Вышло довольно неловко по отношению к Камиле Валиевой, но юная фигуристка не растерялась и обернула всё в шутку.
Таких чистых и одновременно сложных прокатов, как в произвольной программе на чемпионате России, в истории женского фигурного катания ещё не было. Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова оставили все силы на льду, а эмоции – в «кисс энд край», поэтому на пресс-конференции выглядели немного опустошёнными и измотанными.
Позитивное настроение вернулось, когда девочек попросили придумать забавную композицию для совместной фотографии.
Один из фотографов предложил фигуристкам повторить сцену с прошлого чемпионата России в Красноярске, когда Аня, Саша и Алёна Косторная дурачились, поднимая ладони над головами подруг-соперниц. Однако Щербакова и Трусова в один голос отказались: «Алёны нету, Алёны нету».
Фото: instagram.com
По отношению к их бывшей коллеге по группе Тутберидзе, пропускающей турнир по состоянию здоровья, такой жест выглядел очень трогательным. Приятно, что, несмотря на феноменальный уровень конкуренции, девчонки смогли стать друг другу надёжными товарищами и остаются ими даже после всех скандалов.
Поняв в чём дело, Камила Валиева бросила: «Ах, вот так вот». Возможно, ей действительно было не очень комфортно, но вице-чемпионка России мгновенно всё обернула в шутку. Она развернулась и демонстративно ушла с места фотографирования, после чего вернулась, но всем своим видом показывала, насколько обижена на соперниц.
Фото: «Чемпионат»
Перфоманс Камилы вызвал смех как у журналистов, так и у Ани с Сашей. Судя по результатам, этой великолепной троице пора придумывать собственный ритуал для совместных фотографий после победных турниров.
- 26 декабря 2020
-
23:09
-
22:56
-
22:29
-
22:11
-
22:05
-
22:02
-
21:51
-
21:37
-
21:36
-
21:13
-
21:13
-
21:02
-
20:53
-
20:53
-
20:39
-
20:31
-
20:31
-
20:24
-
20:21
-
20:16
-
20:15
-
20:03
-
19:49
-
19:25
-
19:14
-
18:48
-
18:39
-
18:30
-
18:16
-
18:03
-
17:49
-
17:42
-
17:36
-
17:27
-
17:15