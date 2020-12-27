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Чемпионат России по фигурному катанию-2021: сенсация в женском турнире – кто такая Елизавета Нугуманова

Кто такая Елизавета Нугуманова
Алексей Адамов
Малоизвестная фигуристка разрыдалась прямо на льду. Теперь Лиза поедет на чемпионат мира?
Очаровательная Елизавета Нугуманова сотворила главную сенсацию на женском чемпионате России. А ведь ей уже 18!
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Ирина Роднина, конечно, великая, но она не права. Чемпионат России в Челябинске абсолютно точно стал лучшим в истории. Какими критериями ни оценивай. А финал турнира одиночниц – это вообще за гранью слов и эмоций. Трусова в кои-то веки не допустила ни единой ошибки. Валиева показала, что при чистом катании от её «Болеро» захватывает дух. Ну а Щербакова… Щербакова заставила рыдать.

На этом фоне остался незамеченным маленький подвиг Даши Усачёвой. 14-летняя девочка катала сразу после душераздирающего выступления Щербаковой и без единого шанса на медаль. Это какой волей надо обладать, чтобы в такой ситуации выйти и сделать своё! Если такое событие не попало в фокус журналистов и болельщиков, то что говорить о личном достижении малоизвестной фигуристки из Санкт-Петербурга, которая в несложной программе допустила несколько серьёзных ошибок.

А ведь по справедливости именно Лиза должна представлять Россию на чемпионате мира!

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Продолжательница династии

Елизавета Нугуманова – настоящая героиня. Впрочем, как и любая российская фигуристка, продолжающая соревноваться и верить в успех после 18. Пять лет назад внучка известного тренера Олега Нугуманова тренировалась в группе Мишина и считалась одной из самых перспективных фигуристок России. В сезоне-2016/17 Лиза дважды попала на пьедестал этапов юниорского Гран-при и пробилась в финал серии, где стала пятой.

Уже тогда Нугуманова отличалась нежным и воздушным катанием и ярким танцевальным талантом, однако проигрыш лидерам в сложности программ и нестабильность мешали ей завладеть статусом топ-спортсменки. Она дважды выступала на взрослых чемпионатах России, но не поднималась выше 14-го места. Для рядовых болельщиков Лиза так и оставалась малоизвестной фигуристкой без больших достижений.

Прорыв звезды TikTok

Во время весеннего карантина Елизавета много времени уделяла своим соцсетям. В частности, её весёлые видео в TikTok собирают десятки тысяч просмотров. Летом очаровательной спортсменке исполнилось 18, но уходить со льда она и не думает. Под руководством Евгения Рукавицына Лиза учит четверной сальхов и мечтает оставить яркий след в фигурном катании.

В этом сезоне преданность любимому делу и несгибаемое упорство начали приносить плоды! После не самых удачных выступлений на этапах Кубка России в Сочи и Казани Нугуманова приятно удивила на этапе Гран-при в Москве, где уступила только тройке призёров и Александре Трусовой. Причём некоторые болельщики были уверены, что Лиза должна была обходить Русскую ракету. Благодаря этому успеху к чемпионату России эмоциональная девушка подходила в приподнятом настроении.

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Слёзы счастья

В короткой программе Лиза чисто исполнила тройной лутц, двойной аксель и редкий каскад риттбергер-риттбергер. После выступления фигуристка светилась от счастья и ликовала – наконец-то у неё всё получилось идеально! Отменный прокат позволил Нугумановой войти в топ-6 по итогам короткой программы, причём идущей пятой тёзке Туктамышевой она уступала всего 0,3 балла.

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В произвольной Лиза вышла на лёд в последней разминке, и для неё это уже была большая победа. Откататься так же безупречно, как накануне, петербурженке не удалось – первый тройной лутц оказался двойным, а на риттбергере вылез недокрут. Но в целом Лиза справилась и после окончания музыки выплеснула накопившиеся эмоции, расплакавшись прямо на льду.

«Это слёзы счастья. Мечты сбываются. Спасибо всей моей команде за проделанную работу. У нас с вами всё впереди. Мы — самая лучшая команда», — написала Нугуманова в «инстаграме» после выступления.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале Первого канала.

Поедет ли Нугуманова на чемпионат мира?

Из-за ошибок Лиза пропустила вперёд юниорку из группы Этери Тутберидзе Майю Хромых, но после неудачного проката Туктамышевой вновь оказалась в шестёрке лучших фигуристок страны. Более того, среди взрослых спортсменок Нугуманова стала третьей, а среди совершеннолетних и вовсе первой. Безусловно, огромный успех для Елизаветы, который показывает, что своего последнего слова в фигурном катании она ещё не сказала. Именно Лиза стала главной сенсацией чемпионата России среди женщин.

После лучшего турнира в жизни Нугуманова стала реальным кандидатом на участие в чемпионате мира. Обычно путёвки на главные соревнования сезона получают две лучшие взрослые фигуристки чемпионата России – Анна Щербакова и Александра Трусова. Третью российскую участницу определяет тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках. В этот раз по итогам национального турнира на чемпионат мира попала только Анна Щербакова.

Откровенно говоря, шансов на поездку в Стокгольм у Лизы не много, но теперь её кандидатуру обязаны рассматривать наравне с Туктамышевой и Косторной. Вряд ли выбор специалистов падёт на 18-летнюю фигуристку без больших достижений и элементов ультра-си, однако, учитывая ситуацию в мире, исключать итоговое попадание Нугумановой на чемпионат мира не стоит.

А значит, сказка волшебной Лизы может продолжиться!

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