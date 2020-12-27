Очаровательная Елизавета Нугуманова сотворила главную сенсацию на женском чемпионате России. А ведь ей уже 18!

Малоизвестная фигуристка разрыдалась прямо на льду. Теперь Лиза поедет на чемпионат мира?

Ирина Роднина, конечно, великая, но она не права. Чемпионат России в Челябинске абсолютно точно стал лучшим в истории. Какими критериями ни оценивай. А финал турнира одиночниц – это вообще за гранью слов и эмоций. Трусова в кои-то веки не допустила ни единой ошибки. Валиева показала, что при чистом катании от её «Болеро» захватывает дух. Ну а Щербакова… Щербакова заставила рыдать.

На этом фоне остался незамеченным маленький подвиг Даши Усачёвой. 14-летняя девочка катала сразу после душераздирающего выступления Щербаковой и без единого шанса на медаль. Это какой волей надо обладать, чтобы в такой ситуации выйти и сделать своё! Если такое событие не попало в фокус журналистов и болельщиков, то что говорить о личном достижении малоизвестной фигуристки из Санкт-Петербурга, которая в несложной программе допустила несколько серьёзных ошибок.

А ведь по справедливости именно Лиза должна представлять Россию на чемпионате мира!

Щербакову до последнего уговаривали сняться. А она довела Тутберидзе до слёз Этот чемпионат России наверняка стал лучшим турниром в истории. Наши девочки – это гордость и мурашки!

Продолжательница династии

Елизавета Нугуманова – настоящая героиня. Впрочем, как и любая российская фигуристка, продолжающая соревноваться и верить в успех после 18. Пять лет назад внучка известного тренера Олега Нугуманова тренировалась в группе Мишина и считалась одной из самых перспективных фигуристок России. В сезоне-2016/17 Лиза дважды попала на пьедестал этапов юниорского Гран-при и пробилась в финал серии, где стала пятой.

Уже тогда Нугуманова отличалась нежным и воздушным катанием и ярким танцевальным талантом, однако проигрыш лидерам в сложности программ и нестабильность мешали ей завладеть статусом топ-спортсменки. Она дважды выступала на взрослых чемпионатах России, но не поднималась выше 14-го места. Для рядовых болельщиков Лиза так и оставалась малоизвестной фигуристкой без больших достижений.

Прорыв звезды TikTok

Во время весеннего карантина Елизавета много времени уделяла своим соцсетям. В частности, её весёлые видео в TikTok собирают десятки тысяч просмотров. Летом очаровательной спортсменке исполнилось 18, но уходить со льда она и не думает. Под руководством Евгения Рукавицына Лиза учит четверной сальхов и мечтает оставить яркий след в фигурном катании.

В этом сезоне преданность любимому делу и несгибаемое упорство начали приносить плоды! После не самых удачных выступлений на этапах Кубка России в Сочи и Казани Нугуманова приятно удивила на этапе Гран-при в Москве, где уступила только тройке призёров и Александре Трусовой. Причём некоторые болельщики были уверены, что Лиза должна была обходить Русскую ракету. Благодаря этому успеху к чемпионату России эмоциональная девушка подходила в приподнятом настроении.

Щербакова поразила невиданным героизмом. Неужели Тутберидзе не жалко свою ученицу? Двукратная чемпионка России еле пришла в себя после проката. Её не порадовали даже высочайшие баллы.

Слёзы счастья

В короткой программе Лиза чисто исполнила тройной лутц, двойной аксель и редкий каскад риттбергер-риттбергер. После выступления фигуристка светилась от счастья и ликовала – наконец-то у неё всё получилось идеально! Отменный прокат позволил Нугумановой войти в топ-6 по итогам короткой программы, причём идущей пятой тёзке Туктамышевой она уступала всего 0,3 балла.

Плющенко открыто обвиняет судей в предвзятости. Ну сколько можно это терпеть? Евгений не сделал Трусову лучше, а только обнажил её слабые места. Так почему она должна получать больше, чем у Тутберидзе?

В произвольной Лиза вышла на лёд в последней разминке, и для неё это уже была большая победа. Откататься так же безупречно, как накануне, петербурженке не удалось – первый тройной лутц оказался двойным, а на риттбергере вылез недокрут. Но в целом Лиза справилась и после окончания музыки выплеснула накопившиеся эмоции, расплакавшись прямо на льду.

«Это слёзы счастья. Мечты сбываются. Спасибо всей моей команде за проделанную работу. У нас с вами всё впереди. Мы — самая лучшая команда», — написала Нугуманова в «инстаграме» после выступления.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале Первого канала.

Поедет ли Нугуманова на чемпионат мира?

Из-за ошибок Лиза пропустила вперёд юниорку из группы Этери Тутберидзе Майю Хромых, но после неудачного проката Туктамышевой вновь оказалась в шестёрке лучших фигуристок страны. Более того, среди взрослых спортсменок Нугуманова стала третьей, а среди совершеннолетних и вовсе первой. Безусловно, огромный успех для Елизаветы, который показывает, что своего последнего слова в фигурном катании она ещё не сказала. Именно Лиза стала главной сенсацией чемпионата России среди женщин.

После лучшего турнира в жизни Нугуманова стала реальным кандидатом на участие в чемпионате мира. Обычно путёвки на главные соревнования сезона получают две лучшие взрослые фигуристки чемпионата России – Анна Щербакова и Александра Трусова. Третью российскую участницу определяет тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках. В этот раз по итогам национального турнира на чемпионат мира попала только Анна Щербакова.

Откровенно говоря, шансов на поездку в Стокгольм у Лизы не много, но теперь её кандидатуру обязаны рассматривать наравне с Туктамышевой и Косторной. Вряд ли выбор специалистов падёт на 18-летнюю фигуристку без больших достижений и элементов ультра-си, однако, учитывая ситуацию в мире, исключать итоговое попадание Нугумановой на чемпионат мира не стоит.

А значит, сказка волшебной Лизы может продолжиться!