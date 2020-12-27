Выступление чемпионки на «Ледниковом периоде» довело зрителей до мурашек. Как же её не хватает!

Загитова предстала в кардинально новом образе. Так страстно Алина ещё не каталась!

Пока болельщики утирали слёзы после трогательной победы Анны Щербаковой на чемпионате России, на Первом канале шёл заключительный выпуск «Ледникового периода». Триумфаторами очередного сезона суперпопулярного проекта стали призёр Олимпиады Александр Энберт и актриса из сериала «Кухня» Ольга Кузьмина.

Однако самым ожидаемым событием финального выпуска было выступление Алины Загитовой. Для фанатов олимпийской чемпионки каждое её появление на льду – праздник, но именно этого проката они ждали с особым волнением. Алина презентовала новую показательную программу, созданную Ильёй Авербухом. Синтез самой популярной фигуристки мира и одного из лучших хореографов дал просто потрясающий результат!

Пожалуй, такой чувственной и страстной Алину Загитову ещё не видели!

У Алины новый хореограф

Новость о том, что Алина работает над новой программой, да ещё и с Ильёй Авербухом, порадовала даже неискушённых любителей фигурного катания. Последнее время все программы Загитовой ставил штатный хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз. Он всякий раз придумывал для Алины удачные образы, но болельщикам всё равно не терпелось увидеть свою любимицу в номере от другого постановщика.

Такая возможность появилась на «Ледниковом периоде». В течение всего проекта Алина работала в качестве ведущей вместе с Алексеем Ягудиным, а в заключительном выпуске Авербух и Загитова решили сделать настоящий подарок зрителям, презентовав новое показательное выступление олимпийской чемпионки.

Постановщик выбрал мощную современную композицию «Смогу ли я выбраться живой?». «Песня про надежду, как я понимаю. Мир в объятиях, все осколки разваливаются на части, нужно выбираться, пока можешь. Про сильного человека. Смогу ли я выбраться живым? Я буду летать, буду падать – всё это вопросы. Но потом переходит в то, что я буду жить, буду летать. И выбраться живым. В общем, всё про нас», – объяснял Авербух смысл песни фигуристке.

Роскошная и счастливая. Как Загитова блистала для VIP-гостей на Красной площади А простые фанаты лезли на забор и нарушали социальную дистанцию. Чего не сделаешь ради волшебного катания Алины!

Загитова довела зрителей до мурашек

Загитова внимала каждому слову и сама активно принимала участие в создании номера. Авербух старался подобрать каждое движение так, чтобы оно шло от Алины. Хореограф отметил, что ему очень удобно работать с Загитовой — у неё всё получается красиво. И с ним сложно поспорить. Премьера чувственного номера вызвала у зрителей настоящий восторг с мурашками на спине и слезами в глазах. Алина безумно органично смотрелась в образе сильной духом девушки. И было заметно, что композиция о преодолении ей очень близка.

«Каждый из нас, словно посланник вселенной, приходит в мир с открытым сердцем, чтобы наполнить его любовью. Об этом я говорил с Алиной. И об этом мы хотели рассказать вам нашим танцем», — делился Илья Авербух.

Алина с филигранной точностью передала смысл, заложенный автором номера. Фигуристка каталась чувственно и страстно, но при этом необычайно легко и свободно. А Авербух подтвердил статус одного из лучших хореографов мира и действительно смог раскрыть звёздную фигуристку с новой, неожиданной стороны.

Тяжёлое катание и падения в шоу. Почему возвращение Загитовой кажется очень плохой идеей Стоило Алине пару раз выйти на лёд, как фанаты снова поверили в её будущие победы. Нет, это так не работает.

Номер начинается с вращений и резких взмахов руками, символизирующих взлёт. После небольшого разгона фигуристка исполнила идеальный тройной лутц — самый сложный прыжок в своём арсенале. С каждой секундой в Алине становилось всё больше мощи и страсти. Было заметно, что буквально каждое движение идёт из её сердца. Это почувствовал и зал. После выступления Алины зрители долго аплодировали стоя.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно в YouTube на канале «Ледниковый период».

«Алина вкладывает в выступление душу»

Телезрители выражали восторг в соцсетях и под видео с новым хитом популярной фигуристки:

— Как же Алина Загитова хороша на льду. Столько страсти, эмоций. Очень осмысленно, высокая скорость. Каток ей мал однозначно.

— Действительно, единственная и неповторимая. Как же красиво она летает по льду. Я предпочту квадам такое женственное, зрелое и органичное катание.

— Я в полном восторге от участия Алины в этом проекте. Космическая, магическая красота во всём, необъятный потенциал, талант.

— Какое мощнейшее выступление. Действительно бы такой прокат увидеть на большом катке, для размаха крыльев орла нужен простор, а не клочок земли. Но Алина профессионал высочайшего уровня, она, мне кажется, и на замёрзшей луже покажет шедевральное исполнение.

— Алина великолепная и потрясающая. Она вкладывает в свои выступления душу. Особенная, выдающаяся фигуристка и личность с добрым, чутким сердцем. И у Алины невероятный дар.

Алина впервые появилась в образе сильного человека, преодолевающего множество трудностей на своём пути. И в этой программе как никогда чётко проглядывались параллели с историей самой фигуристки.

Илья Авербух создал для Загитовой удивительно мощный номер, способный стать не менее яркой визитной карточкой Алины, чем олимпийский «Дон Кихот» или «Кармен».

И хотя бы ради этого Алине стоило участвовать в «Ледниковом периоде».